Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

10 વર્ષની લડત બાદ ગુજરાતની પશુપાલક મહિલાને મળ્યો ન્યાય : ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીને ભેંસનું વળતર ચૂકવવા કોર્ટનો આદેશ

Justice After 10 Years : આણંદની પશુપાલક મહિલાને 10 વર્ષે મળ્યો ન્યાય. 10 વર્ષની લડત બાદ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સામેના કેસમાં જીત. 12 વર્ષ પહેલાં મહિલાની ભેંસનું થયું હતું મોત. વીમા કંપનીએ ભેંસના મોત સમયે ટેગ નહીં હોવાનો દાવો કરીને વીમો નકાર્યો હતો. હાલ 10 વર્ષ કેસ લડ્યા બાદ કોર્ટે વીમા કંપનીને વળતર ચૂકવવા કર્યો આદેશ. 38 હજાર ભેંસની કિંમત સહિત 8 ટકા વ્યાજ અને 20 હજાર ખર્ચ આપવા આદેશ કરાયો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:28 AM IST

Trending Photos

10 વર્ષની લડત બાદ ગુજરાતની પશુપાલક મહિલાને મળ્યો ન્યાય : ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીને ભેંસનું વળતર ચૂકવવા કોર્ટનો આદેશ

Anand News બુરહાન પઠાણ/આણંદ : એક પશુપાલક વિધવા મહિલાને 10 વર્ષની લડત બાદ આખરે ન્યાય મળ્યો. 10 વર્ષની લડતે ગ્રામ્ય વિસ્તારના નિરક્ષર, વિધવા પશુપાલક મહિલાના ભાગમાં ન્યાય આવ્યો. વીમાકૃત ભેંસના મૃત્યુ બાબતે સ્ટેટ કમિશનનો વીમા કંપની વિરૂધ્ધ ગુણવત્તાલક્ષી અને ગ્રાહકલક્ષી ક્રાંતિકારી ચૂકાદો આવ્યો. જેમાં આણંદ જીલ્લા કમિશનના 2017 ના હુકમને રદબાતલ ઠરાવી ફરીયાદી મહિલાને રૂ.38,000/- વાર્ષિક 8 ટકાના વ્યાજ સાથે તેમજ ખર્ચના રૂ.20,000/- અલગથી ચુકવવા વીમા કંપનીને આદેશ કરાયો. 

વીમા કંપનીએ દાવો નકાર્યો હતો 
એક વિધવા પશુપાલક મહિલાને 10 વર્ષની કાનૂની લડાઈ બાદ ન્યાય મળ્યાની ઘટના સામે આવી છે. આણંદના સોજીત્રાના મલાતજ ગામના વિધવા મહિલા જનકબેન મહિડાની ભેંસનું 12 વર્ષ પહેલાં 2015માં મોત થયું. જે ભેંસનો વીમો લીધો હોવાથી મહિલાએ વીમા કંપનીમાં દાવો કર્યો. જોકે વીમા કંપનીએ ભેંસના મોત સમયે ટેગ નહિ હોવાનું કારણ દર્શાવી વીમો નકાર્યો. જેથી મહિલા આણંદ તકરાર નિવારણ કમિશનમાં વીમા કંપની સામે દાવો કર્યો. જોકે ત્યાં 2 વર્ષની લડાઈએ 2017માં કેસ રદ કરી દેવાયો.

Add Zee News as a Preferred Source

આ પણ વાંચો : 

મહિલાએ હિંમત કરીને ગ્રાહક સુરક્ષામાં ફરિયાદ કરી 
આ બાદ પણ મહિલા હિંમત ન હારી અને તેઓએ અમદાવાદમાં ગ્રાહક સુરક્ષા પગલાં સમિતિમાં મુકેશ પરીખ પાસે પહોંચતા કસને ગુજરાત સ્ટેટ કમિશનમાં અપીલ કરાયો. જ્યાં ભેંસના મોત પહેલા ટેગ ગુમ થયાની જાણ કર્યા બાબત અને ટેગ સિવાય ભેંસ ની ઓળખ સહિતના પુરાવાઓ રજૂ કરાયા. જે પુરાવા અને સતત ચાલેલી દલીલો બાદ 10 વર્ષે વિધવા મહિલા તરફી ચુકાદો આવ્યો. 

કોર્ટે શું ચુકાદો આપ્યો
ગુજરાત સ્ટેટ કમિશને વીમા કંપનીને વિમાની 38 હજાર રકમ 10 વર્ષના 8 ટકા વ્યાજ સાથે 20 હજાર ખર્ચ ચૂકવવા આદેશ કરાયો. જે રકમ મળી 1 લાખ ઉપર રકમ વીમા કંપનીએ વિધવા મહિલા પશુપાલક ને ચુકવવાની રહેશે. જે ચુકાદો આવતા ફરિયાદી મહિલા અને તેમના પુત્રએ ચુકાદાને આવકાર્યો. તો બીજી તરફ ગ્રાહક સુરક્ષા અને પગલાં સમિતિના પ્રમુખે વીમો ન આપવા બહાના શોધતી કંપનીઓ ને આ કેસ લપડાક સમાન અને ઉદાહરણ રૂપ સમાન પણ ગણાવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો : 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
justiceAnandinsuranceન્યાયઆણંદઈન્સ્યોરન્સ કંપની

Trending news