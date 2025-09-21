Prev
Next

આણંદ : દરરોજના ઝઘડાઓથી કંટાળી ગયેલા માતાપિતાએ સગા દીકરાની હત્યા કરી, ફોનથી બીજા દીકરાને જાણ કરી

Parents Killed Son : સંતાનને કાંટો વાગે પણ માવતરને અસહ્ય પીડા થતી હોય છે, ત્યારે વૃદ્ધ માતા પિતાએ શા માટે પોતાનાં સગા દિકરાની હત્યા કરવી પડી. કેવું કાળજુ કઠળ કરીને માતા પિતાએ ભેગા મળીને પુત્રનું ઢીમ ઢાળી દીધુ હશે. આવો જોઈએ એક અહેવાલમાં

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:54 AM IST

Trending Photos

આણંદ : દરરોજના ઝઘડાઓથી કંટાળી ગયેલા માતાપિતાએ સગા દીકરાની હત્યા કરી, ફોનથી બીજા દીકરાને જાણ કરી

Anand News બુરહાન પઠાણ/આણંદ : કહેવાય છે કે પુત્ર કુપુત્ર થાય પણ માવતર કમાવતર ના થાય. પરંતુ આણંદમાં ઉલ્ટી ગંગા વહી છે. જેમાં આણંદ શહેરમાં વંઠી ગયેલા પુત્રથી કંટાળીને માતા પિતાએ સગા દીકરા પર લાકડાનાં દસ્તાનાં ધા ઝિંકી તેમજ ગળે ટુંપો દઈ કરપીણ હત્યા કરતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. આ બનાવ અંગે આણંદ ટાઉન પોલીસે માતા પિતા વિરૂદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી તેઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી. 

દીકરો કંઈ કરીને સુધરવાનું નામ લેતો ન હતો 
ઉમરેઠનાં ભાલેજ ગામનાં મૂળ રહીસ અને હાલમાં આણંદનાં ભાલેજ રોડ પર ઉમરી નગરમાં રહેતા અબ્દુલશા રહેમાનશા દિવાનનાં ત્રણ સંતાનો છે. જેમાં બન્ને દિકરા અને એક દિકરી ત્રણેયનાં લગ્ન કરી દીધા હતા, પરંતુ મોટો દિકરો 37 વર્ષનો યાસીનશા ઉર્ફે ગબલો આડા રવાડે ચઢી ગયો હતો, અને વર્ષ 2017માં આણંદમાં થયેલી 48 લાખની લુંટ કેસમાં પણ તે પકડાયો હતો અને જામીન પર છુટયા બાદ તે કોઈ કામધંધો કરતો ન હતો. આ દીકરો ઘરમાં અવારનવાર ઝધડાઓ કરતો હતો. જેથી યાસીનશાની પત્ની, જેની સાથે તેણે પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા તે પણ પોતાની નાની દીકરીને મૂકીને પિયરમાં ચાલી ગઈ હતી જયારે નાનો ભાઈ મોહસીન પણ પોતાનાં પરિવાર સાથે અલગ રહેવા ચાલ્યો ગયો હતો અને યાસીનની દીકરીને મોહીસન પોતાની સાથે રાખીને પાળતો હતો. પરંતુ યાસીન ઉર્ફે ગબલો સુધરવાનું નામ લેતો ન હતો અને અવારનવાર પોતાનાં પિતા પાસે પૈસાની માંગણી કરી ઝધડાઓ કરતો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

માતાપિતા રોજ રોજના ઝગડાથી કંટાળ્યા હતા 
ભંગારની ફેરી કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા અબ્દુલશા દિવાન પોતાનાં દીકરા યાસીન દ્વારા કરાતા રોજેરોજનાં ઝધડાથી કંટાળી ગયા હતા અને તેઓ યાસીનને કામધંધો કરવા અને લડાઈ ઝધડા નહી કરવા સમજાવતા હતા.  ગત ગુરૂવારે રાત્રે પણ યાસીને પોતાનાં પિતા અબ્દુલશા પાસે બે હજારની માંગણી કરી ઝધડો કર્યો હતો અને પોતાની માતા બિસ્મિલ્લાને છરી લઈ મારવા ફરી વળ્યો હતો ત્યારે બુમાબુમ થતા આસપાસનાં લોકોએ વચ્ચે પડી મામલો થાળે પાડ્યો હતો.

યાસીને ઝગડો કરીને બે હજારની માંગ કરી હતી 
શુક્રવારે સવારનાં સુમારે યાસીન ઉર્ફે ગબલોએ ફરીવાર પોતાનાં પિતા અબ્દુલશા પાસે બે હજારની માંગણી કરી ઝધડો કર્યો હતો ત્યારે માતા બિસ્મિલ્લાબીબીએ ઉસ્કેરાઈ જઈને યાસીન ઉર્ફે ગબલાનાં માથામાં લાકડાનાં દસ્તાનો ફટકો મારતા યાસીન ઉર્ફે ગબલો ઉભો થઈ ભાગવા જતો હતો ત્યારે જ ફરીવાર બિસ્મિલ્લાબીબી અને અબ્દુલશાએ લાકડીનાં દંડા અને લાકડાનાં દસ્તાનાં ફટકા મારતા યાસીન લોહીલુહાણ થઈને ફસડાઈ પડતા અબ્દુલશાએ યાસીન ઉર્ફે ગબલોને દોરીવડે ટુંપો દઈ હત્યા કરી હતી. 

હત્યા કર્યા બાદ અબ્દુલશાએ પોતાનાં નાના પુત્ર મોહસીનશાને પોતે યાસીન ઉર્ફે ગબલાની હત્યા કરી નાખી હોવાની વાત કહી હતી. મોહસીન ઘરે દોડી ગયો હતો અને જોતા ધરમાં વચ્ચો વચ યાસીન ઉર્ફે ગબલોની લાશ પડી હતી અને માતા પિતા બાજુમાં બેઠા હતા. જેથી મોહસીને આ અંગે આણંદ ટાઉન પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા અને લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલમાં મોકલી આપી હતી અને હત્યાનો ગુનો નોંધી 67 વર્ષનાં અબ્દુલશા રહેમાનશા દિવાન અને બિસ્મિલ્લાબીબી અબ્દુલશા દિવાનની ધરપકડ કરી હતી.

કોઈ પણ કામધંધો નહી કરી રોજેરોજ ઝધડાઓ કરી પૈસાની માંગણી કરતો હતો. તેમજ જો પૈસા ના મળે તો મારવા ફરી વળતા યાસીન ઉર્ફે ગબલાનાં અસહ્ય ત્રાસથી બિસ્મિલ્લાબીબી અને અબ્દુલશા કંટાળી ગયા હતા અને અસહ્ય ત્રાસ અને રોજેરોજનાં ઝધડાઓથી કંટાળેલા દંપતીએ આખરે પોતાનાં સગા દિકરાની હત્યા કરી નાંખી હતી. આ ઘટનાને લઈને સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
crime newsAnandઆણંદક્રાઈમ સમાચાર

Trending news