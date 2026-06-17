/સાચા-ખોટા આદિવાસીના રાજકારણમાં આણંદના પ્રમુખપદની ખુરશી જશે; મયુરી પટેલને મહારાષ્ટ્રના ST સર્ટિનો વિવાદ નડ્યો

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં બોગસ આદિવાસી પ્રમાણપત્રોનો મુદ્દો હવે માત્ર સરકારી નોકરીઓ પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો, પરંતુ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના જનપ્રતિનિધિત્વમાં પણ આ વિવાદ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. સાચા અને ખોટા આદિવાસીના અધિકારોને લઈને ચાલી રહેલા રાજકારણ વચ્ચે આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં મોટો રાજકીય ભૂકંપ આવ્યો છે. મહારાષ્ટ્રનું ST સર્ટિફિકેટ રજૂ કરીને પ્રમુખ બનેલા ભાજપના મયુરીબેન પટેલે હાઈકોર્ટમાંથી પોતાની અરજી પાછી ખેંચી લેતા હવે તેમને ગમે તે ઘડીએ પ્રમુખપદ ગુમાવવાનો વારો આવી શકે છે.
આણંદ જિલ્લા પંચાયતનો સમગ્ર વિવાદ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બાદ ૨૭ ટકા OBC અનામતના રોટેશનને કારણે આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રથમ અઢી વર્ષ માટે પ્રમુખનું પદ આદિવાસી (ST) અનામત રાખવામાં આવ્યું હતું. કુલ 40 બેઠકોમાંથી માત્ર એક જ બેઠક (હાડગુડ) આદિવાસી અનામત હતી, જ્યાંથી કોંગ્રેસના ગૌરીબહેન તડવી વિજેતા બન્યા હતા. બીજી તરફ, ભાજપ બહુમતી સાથે (૩૩ બેઠકો) જીત્યું હોવા છતાં તેમની પાસે કોઈ આદિવાસી સભ્ય નહોતો.
આ પરિસ્થિતિમાં સામાન્ય બેઠક પરથી ચૂંટાયેલા મયુરીબહેન પટેલ મહારાષ્ટ્રનું આદિવાસી સર્ટિફિકેટ લઈને આવ્યા હતા. ચૂંટણી અધિકારી પાસે આ સર્ટિફિકેટની ચકાસણીની સત્તા ન હોવાની દાદ માંગીને તેઓ હાઈકોર્ટમાંથી સ્ટે લાવ્યા હતા અને ભાજપની બહુમતીના જોરે પ્રમુખ બન્યા હતા. મંગળવારે હાઈકોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન મયુરી પટેલે નાટ્યાત્મક રીતે પોતાની અરજી જ પાછી ખેંચી લીધી છે. આ પગલાં બાદ હવે આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખ બદલાય તે નિશ્ચિત બન્યું છે.
ભાજપની આગામી રણનીતિ: સાચા આદિવાસીને લાવવાની તૈયારી
હાલની રાજકીય સ્થિતિ જોતા, 7 સભ્યોનું સંખ્યાબળ ધરાવતી કોંગ્રેસના ગૌરીબહેન તડવી (જેઓ સાચા આદિવાસી વિજેતા છે) તેમને પ્રમુખપદ સોંપવું પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જોકે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ભાજપ આણંદમાં પોતાની રાજકીય પકડ મજબૂત રાખવા માટે નવી રણનીતિ ઘડી રહ્યું છે. જેમાં ભાજપ જિલ્લા પંચાયતની એક બેઠક ખાલી કરાવી શકે છે. તે બેઠક પર ગુજરાતના કોઈ 'સાચા' આદિવાસી ઉમેદવારને ચૂંટણી લડાવવામાં આવશે. પેટાચૂંટણીમાં જીત મેળવ્યા બાદ તે આદિવાસી સભ્યને પ્રમુખપદ સોંપવામાં આવી શકે છે.
નર્મદા જિલ્લામાં પણ 'બનાવટી ST' મુદ્દે ભાજપના જ સાંસદ-ધારાસભ્ય મેદાને
સાચા-ખોટા આદિવાસીનો આ વિવાદ માત્ર આણંદ પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો, નર્મદા જિલ્લામાં પણ ભાજપની અંદર જ આ મુદ્દે મોટો બળવો જોવા મળ્યો છે. નર્મદા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ નીલ રાવ સામે પક્ષના જ આદિવાસી સાંસદ (MP) મનસુખ વસાવા અને ધારાસભ્ય (MLA) દર્શના દેશમુખે મોરચો માંડ્યો છે. તેમના પર થયેલા આક્ષેપોની વાત કરીએ તો જિલ્લા પ્રમુખ નીલ રાવે આદિવાસી મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા છે. તેઓ અન્ય જિલ્લાઓની જેમ નર્મદામાં પણ પોતાની પત્નીને ST રિઝર્વ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડાવવાનો પેંતરો રચી રહ્યા છે. બિન-આદિવાસીઓ આદિવાસીઓ સાથે લગ્ન કરીને તેમના મૂળભૂત અધિકારો અને અનામત પર તરાપ મારી રહ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી બોગસ આદિવાસી સર્ટિફિકેટના આધારે નોકરીઓ મેળવવાના કૌભાંડો સામે આવી રહ્યા છે, પરંતુ હવે રાજકીય પદો મેળવવા માટે પણ આ પ્રકારના સર્ટિફિકેટનો સહારો લેવાતો હોવાનું ખૂલતાં આદિવાસી સમાજમાં ભારે રોષ છે.