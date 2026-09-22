/આણંદમાં સરકારી નોકરીના નામે છેતરપિંડી, મામલતદાર બનાવવાના સપના દેખાડી 7.70 લાખ પડાવ્યા

બુરહાન પઠાણ, આણંદ : આણંદની શ્રીવિહાર સોસાયટીમાં ઝેરોક્ષનો વ્યવસાય કરતા નિરજકુમાર પટેલની દુકાને એક શખ્સ અવારનવાર આવતો હતો. જેનું નામ રોનક સુધીરભાઈ ક્રિશ્ચિયન હતું. પોતાને ગાંધીનગર કલેક્ટર કચેરીનો IAS ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ગણાવતો રોનક મોટો રોફ જમાવતો હતો. સામે વાળાને શખ્સ ન જાય તે માટે તેણે ગાંધીનગર કલેક્ટર કચેરીના સિક્કા અને પોતાના ફોટાવાળું એક બોગસ આઈ-કાર્ડ પણ બનાવી રાખ્યું હતું. ઝેરોક્ષવાળા નિરજકુમારને આ નકલી કાર્ડ બતાવીને તેણે પૂરેપૂરો વિશ્વાસમાં લીધો.
મામલતદાર બનાવવાના સપના દેખાડી 7.70 લાખની ઠગાઈ
એકવાર વિશ્વાસ બેસી ગયો એટલે નકલી અધિકારી રોનકે પોતાનો અસલી ખેલ શરૂ કર્યો. નિરજકુમારને નાયબ મામલતદારની સીધી ભરતીમાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી. સરકારી નોકરીની ઘેલછામાં નિરજકુમાર અને સૌનક નામના યુવકે તબક્કાવાર રીતે આ ઠગને કુલ 7.70 ગણાવી દીધા. પણ મહિનો વિત્યો, વર્ષ વિત્યું ન નોકરી મળી કે ન તો નાણાં પરત મળ્યા. આખરે છેતરપિંડીનો અહેસાસ થતાં જ મામલો આણંદ ટાઉન પોલીસ મથકે પહોંચ્યો.
પોલીસે નકલી IASને દબોચ્યો
ફરિયાદ નોંધાતાની સાથે જ આણંદ પોલીસ હરકતમાં આવી. SP જી.જી.જસાણી અને DySP જે.એન.પંચાલના માર્ગદર્શન હેઠળ PI જે.એસ.કંડોરીયાની ટીમે જાળ બીછાવી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ નકલી IAS રોનક ક્રિશ્ચિયનને સાલેમનગર સોસાયટીમાંથી દબોચી લીધો. પોલીસે જ્યારે તેના ઠેકાણા પર દરોડો પાડ્યો ત્યારે અધિકારી બનવાના તમામ સરંજામ મળી આવ્યા.
બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
પોલીસે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરતા બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. આ નકલી સાહેબે બીજા કેટલા નિર્દોષ યુવાનોને સરકારી નોકરીની લાલચ આપીને લૂંટ્યા છે, તેની ઊંડી તપાસ હવે પોલીસ ચલાવી રહી છે. ખાખીના સિકંજામાં આવેલા આ નકલી ડેપ્યુટી કલેક્ટરનો અસલી ચહેરો હવે સામે આવી ચૂક્યો છે. ત્યારે લોકોને આવા ઠગોથી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.