અઝરબૈઝાનમાં બંધક બનાવાયેલ પાટીદાર યુવક-યુવતીની મુક્તિ થઈ, 65 લાખ લઈને પણ બંનને એજન્ટ વેચી દેવાના હતા!

Illegal Immigration : આણંદના પાટીદાર યુવક અને યુવતી અમેરિકા જવાના નામે અઝરબૈઝાનમાં ફસાયા હતા. એજન્ટ દ્વારા વિદેશમાં બંધક બનાવેલા બે યુવક યુવતીને બચાવી લેવાયા. ગૃહ વિભાગ અને વિદેશ મંત્રાલયે ઓપરેશન મહીસાગર કરીને બંને જણાને સલામત રીતે બચાવી લેવાયા

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:05 PM IST
  • 7 ફેબ્રુઆરીનાં રોજ ક્રિપ્ટો કરન્સી મારફતે પવનને પંદર લાખ ચુકવ્યા
  • 1 ફેબ્રુઆરીનાં રોજ બન્નેને દિલ્હી એરપોર્ટ પરથી અઝરબૈઝાન લઈ જવામાં આવ્યા હતા
  • એક તુર્કીનાં નંબર પરથી ધ્રુવ અને દિપિકાનાં ફોટા સાથે પરિવારજનોને મેસેજ મળ્યો હતો

Anand News બુરહાન પઠાણ/આણંદ : ચરોતરનાં અનેક લોકો દાયકાઓથી અમેરીકા કેનેડા સહીત વિદેશમાં વસેલા છે, ત્યારે વિદેશની ચમક દમક જોઈને વિદેશ જવાનાં મોહમાં અનેક યુવાનો લેભાગુ એજન્ટોની જાળમાં ફસાઈ જાય છે. ત્યારે આવી જ એક ધટના આણંદ જિલ્લાનાં એક યુવક અને એક યુવતીની સાથે બની હતી. જેમાં યુવક યુવતીને કબુતરબાજ એજન્ટએ ગેરકાયદેસર રીતે અમેરીકા પહોંચાડવાનાં બહાને અઝરબૈઝાન લઈ જઈને બંધક બનાવી યાતનાઓ આપી હતી. એટલું જ નહિ, તેમના પરિવારને ખોટા ફોન કરાવી 65 લાખની ખંડણી વસૂલી હતી. ત્યારે ભારતનાં ગૃહ વિભાગ અને વિદેશ મંત્રાલયે ‘ઓપરેશન મહિસાગર’ હાથ ધરી બન્ને યુવક યુવતીને સલામત રીતે મુકત કરાવી લેવામાં આવતા પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. 

મુંબઈનાં એજન્ટનો સંપર્ક સાધ્યો હતો

આણંદનાં જાંખરીયા ગામનાં ધ્રુવ પટેલ અને કંથારીયા ગામનાં દિપિકાબેન પટેલને વિદેશ જવાનું હોઈ તેઓએ મુંબઈનાં એજન્ટનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. ત્યારે મુંબઈની મમતા નામની એજન્ટએ તેઓને વાયા અઝરબૈઝાન કેનેડા થઈને અમેરીકા લઈ જવાનો વિશ્વાસ આપ્યો હતો. અને ત્યારબાદ એજન્ટ દ્વારા ધ્રુવ પટેલ અને દિપિકા પટેલને તા.30 જાન્યુઆરીનાં રોજ વડોદરાથી અલગ અલગ ફલાઈટમાં દિલ્હી લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જયાં તેઓને મહીપાલપુરની એક હોટલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તા.1 ફેબ્રુઆરીનાં રોજ બન્નેને દિલ્હી એરપોર્ટ પરથી અઝરબૈઝાન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સવારે પોણા આઠ વાગે તેઓ અઝરબૈઝાનનાં બાકુ એરપોર્ટ પર ઉતરાયા હતા. જયાંથી તેઓને બાકુની એલીસ હોટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. બાકુની હોટલમાં પહોંચતા જ પવન નામનાં બીજા એજન્ટ દ્વારા ધ્રુવ અને દિપીકાનાં મોબાઈલ ફોન સ્વિચઓફ કરાવી દેવામાં આવ્યા હતા. 

પરિવારે ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં 65 લાખ ચૂકવ્યા 
બાકુમાં 24 કલાક રાખ્યા બાદ એજન્ટ પવનએ ધ્રુવ અને દિપિકાને તેઓનાં પરિવાર સાથે વિડીયો કોલ પર વાત કરાવી પોતે કેનેડા પહોંચી ગયા હોવાની ખોટી વાત કરાવી હતી. તેમજ પવનએ મૂળ એજન્ટ મમતાનાં બદલે નાણા સીધા તેને ચુકવવાની માંગ કરી હતી. ધ્રુવ અને દિપિકાનાં પરિવારજનોએ મુંબઈની એજન્ટ મમતાને 35 લાખની રકમ ચુકવી હતી. તેમજ ત્યારબાદ 7 ફેબ્રુઆરીનાં રોજ ક્રિપ્ટો કરન્સી મારફતે પવનને પંદર લાખ ચુકવ્યા હતા. તેમજ દિપિકાનાં પરિવારજનો દ્વારા પવનને આઠ ફેબ્રઆરીનાં રોજ ક્રિપ્ટો કરન્સી મારફતે પંદર લાખની રકમ મળી કુલ 65 લાખની રકમ ચુકવવામાં આવી હતી.

ત્યારબાદ પરિવારજનોએ જયારે ધ્રુવ અને દિપિકા સાથે વાતચીત કરી ત્યારે બન્ને જણાને યાતના આપી હોવાનું તેમજ અત્યાચાર ગુજાર્યો હોવાનું લાગ્યું હતું. તેમજ પવન દ્વારા બન્નેને બંધક બનાવી વધુ પૈસાની માંગણી કરી હતી. તેમના પર યાતનાં ગુજારતા વીડિયો બતાવાતો હતો. જેથી પરિવારજનો ચિંતાગ્રસ્ત થયા હતા. તેમજ પરિવારજનો એજન્ટ પવનને પૈસા ચુકવ્યા બાદ આઠ ફેબ્રુઆરીની રાત્રે ધ્રુવનાં પરિવારજનોને પવનએ ફોન કરી કહ્યું હતું કે મે આ બન્ને જણાને છોડવાની વ્યવસ્થા કરી છે. તેની થોડીવારમાંજ એક તુર્કીનાં નંબર પરથી ધ્રુવ અને દિપિકાનાં ફોટા સાથે પરિવારજનોને મેસેજ મળ્યો હતો.

બન્ને જણાને ખાનબાબાને વેચી દેવામાં આવ્યા

ત્યારબાદ થયેલા ફોન કોલમાં સામે ફોન કરનારી વ્યકિતએ કહ્યું હતું કે અમે મોડા પડ્યા છીએ. આ બન્ને જણાને ખાનબાબાને વેચી દેવામાં આવ્યા છે. તેમજ તેઓની કિડની કાઢીને વેચી નાખવાની ધમકીઓ આપી હતી. જેથી પરિવારજનો ગભરાઈ ગયા હતા, તેમજ ધ્રુવ અને દિપીકાનો સંપર્ક ખોરવાઈ જતા અને બન્ને લાપતા થઈ જતા બન્ને જણાને કોઈ ગુનાહિત ટોળકીને સોંપી દેવામાં આવ્યા હોવાની ચિંતાને લઈને તેઓએ આ અંગે આણંદનાં સાંસદ મિતેશ પટેલ અને પેટલાદનાં ધારાસભ્ય અને મંત્રી કમલેશ પટેલને રજુઆત કરી હતી. 

ઘટનાની ગંભીરતા સમજીને સાંસદ મિતેશ પટેલએ તાત્કાલીક ભારત સરકારનાં ગૃહ વિભાગ અને વિદેશ મંત્રાલયને ઈમેલ કર્યો હતો. તેમજ વિદેશ મંત્રાલય ખાતે વિદેશ મંત્રીને રૂબરૂ મળી બન્ને યુવક યુવતીનો જીવ બચાવી લેવા તાત્કાલીક પગલા ભરવા અપીલ કરી હતી. જેથી વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા તાત્કાલિક ઓપરેશન મહીસાગર હાથ ધર્યુ હતું અને અઝરબૈઝાન ખાતેનાં ભારતીય દુતાવાસનાં અધિકારીઓ દ્વારા તાત્કાલીક સ્થાનિક પોલીસની મદદથી ઓપરેશન પાર પાડી ધ્રુવ અને દિપિકાને સુરક્ષિત રીતે છોડાવીને ભારતીય દુતાવાસમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. બન્ને યુવક યુવતી સલામત હોવાનું પરિવારજનોને જાણ થતા બન્ને યુવક યુવતીનાં પરિવારજનોએ આણંદનાં સાંસદ મિતેશ પટેલ અને વિદેશ મંત્રાલયનો આભાર માન્યો હતો. 

સાંસદની વિદેશ જવાની વાતોમાં નહી ફસાવા અપીલ

સાંસદ મિતેશ પટેલે અમેરિકા કેનેડા જેવા વિદેશમાં જવા માંગતા યુવાનોને ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશ જવાની વાતોમાં નહી ફસાવા અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ખંડણીખોરો દ્વારા બન્ને પર ખૂબ જ ભયાનક રીતે અત્યાચાર ગુજારી તેનાં વિડીયો મોકલવામાં આવ્યા હતા. જે જોઈ શકાય તેમ નથી. બન્ને જણાને વીજ કરંટ પણ આપવામાં આવતો હતો. અને આવા વીડિયો મોકલી વધુ 35 લાખની માંગણી કરવામાં આવતી હતી. અઝર બૈઝાનનાં ભારતીય દુતાવાસએ સ્થાનિક પોલીસની મદદથી બન્નેને સુરક્ષિત રીતે મુકત કરાવ્યા છે, અને હાલમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે, જે પૂર્ણ થયા બાદ બન્નેને સુરક્ષિત રીતે પરત આણંદ લાવવામાં આવશે.

Anandillegal immigrationઆણંદઅમેરિકાamerica

