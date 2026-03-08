દીકરીઓને ન્યાય અપાવવામાં આણંદ પોલીસની મોટી કામગીરી : 7 કેસમાં તમામ આરોપીને આજીવન કેદ, 100 % સજાનો દર હાંસલ
Anand Police Success In POCSO cases : પોક્સો કેસમાં દીકરીઓને ન્યાય આપવામાં આણંદ પોલીસ અગ્રેસર બની છે. વર્ષ 2024 ના તમામ 7 કેસોમાં 100 % સજાનો દર હાંસલ થયો, આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારાઈ
Gujarat Police News : ગુજરાત પોલીસ વિભાગની વધુ એક પ્રશંસનીય કામગીરી સામે આવી છે. આણંદ પોલીસે દીકરી સાથે દુષ્કર્મના કેસમાં પોક્સોના ગુનાઓમાં આરોપીઓને ન્યાય અપાવીને મોટું કામ કર્યું છે. સગીરા પર દુષ્કર્મના કુલ 7 કેસોમાં આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારાઈ છે. આમ, પોક્સોના કેસમાં આણંદ પોલીસે મહત્વનો રોજ ભજવ્યો છે.
તમામ 7 કેસોમાં 100 % સજાનો દર હાંસલ થયો
આણંદ જિલ્લા પોલીસ વડા જી.જી.જસાણીના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ, તત્કાલીન સી.પી.આઈ. (પેટલાદ ડિવિઝન) અને હાલ બોરસદ પોલીસ સ્ટેશનમાં કાર્યરત પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.આર. ચૌધરી તથા તેમની ટીમ દ્વારા માર્ચ 2024૪ થી ડિસેમ્બર 2024 દરમિયાન નોંધાયેલા પોક્સોના ગુનાઓમાં 'ટોપ ટુ બોટમ' ઇન્વેસ્ટિગેશન પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી હતી. આ સચોટ તપાસના પરિણામે તમામ 7 કેસોમાં 100 % સજાનો દર હાંસલ થયો છે અને આણંદ જિલ્લા પોલીસની ટીમે આ ગંભીર ગુનાઓમાં દાખલારૂપ કામગીરી કરી નરાધમોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલ્યા છે.
- પોક્સોના ગુનાઓમાં આણંદ પોલીસની દાખલારૂપ કામગીરી
- વધુ બે કેસના ગુનેગારોને આજીવન કેદની સજા
- સગીરા પર દુષ્કર્મના 7 કેસોમાં 100 ટકા સજાનો દર
- 6 કેસોમાં ગુનેગારોને આજીવન કેદની ઐતિહાસિક સજા
- તમામ 7 કેસોમાં ગુનો નોંધાયાના મહત્તમ ૪૫ દિવસમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી
- મહત્તમ કેસમાં માત્ર 8 થી 9 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં ચુકાદાઓ આવ્યા
પોલીસ ટીમને અભિનંદન - હર્ષ સંઘવી
આ વિશે ટ્વિટ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, દીકરીઓને ન્યાય અપાવવાનો સંકલ્પ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર ડી.આર. ચૌધરીના તપાસમાં પોક્સોના 7 માઁથી 7 કેસમાં 100 ટકા સજા મળી. આણંદ જિલ્લામાં પોક્સો જેવા સંવેદનશીલ અને ગંભીર અપરાધોની તપાસ કરતા તત્કાલીન CPI (પેટલાદ ડિવીઝન) અને વર્તમાનમાં બોરસદ પોલીસ સ્ટેશનમાં કાર્યરત પોલસી ઈન્સ્પેક્ટર ડી.આર. ચૌધરી અને તેમની ટીમે નોંધેલ 7 માંથી 7 કેસમાં 100 ટકા સજા અપાવવાની એક મિસાલ કાયમ કરી છે. તેમાંથી 6 કેસમાં અપરાધીઓને આજીવન કેદની કડક સજા સંભળાવવામાં આવી છે. દરેક કિસ્સામાં માત્ર 45 દિવસોની અંદર ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી, અને 8-9 મહિનામાં ચુકાદો સંભળાવાયો. આ ઉપલબ્ધિ તેમની ટીમની નિષ્ઠા, સંવેદનશીલતા અને દીકરીઓને ન્યાય અપાવવાના અતૂટ સંકલ્પનું પરિણામ છે. પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર ડી.આર. ચૌધરી અને તેમની સમગ્ર ટીમને અભિનંદન. તમારી આ પ્રતિબદ્ધતા ન માત્ર સમગ્ર પોલીસ દળ માટે પ્રેરણારુપ છે, પરંતુ રાજ્યની દીકરીઓ અને તેમના પરિવારજનોના મનમાં સુરક્ષા અને વિશ્વાસ વધુ મજબૂત કરે છે.
કપડવંજ સેશન્સ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો
અગાઉ બળાત્કારમાં સજા પામેલા આરોપીએ ફરી બળાત્કાર કરતા આરોપીને આજીવન એટલે બાકી રહેલ કુદરતી જિંદગી સુધી કેદની સજા ફટકારી છે. આરોપી રાહુલ ઉર્ફે બોકડો દિલીપભાઈ વાંસફોડીયાને બળાત્કારના ગુનામાં 20 વર્ષની કેદની સજા થઈ હતી. આરોપી વચગાળાના જામીન પર મુક્ત થયેલ હતો તે દરમિયાન તેણે સગીરા પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જે બાદ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી અને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી અવારનવાર દુષ્કર્મ ગુજારી ભોગ બનનારને ગર્ભવતી બનાવી હતી. સરકારી વકીલ મિનેષ.આર.પટેલે રજૂ કરેલા 31 થી વધુ દસ્તાવેજી પુરાવા અને 13 મૌખિક પુરાવા અને દલીલોને ધ્યાને રાખી કપડવંજ સેશન્સ કોર્ટના સ્પે.જજ (સ્પે.પોક્સો) કે.એસ.પટેલે ચુકાદો આપ્યો હતો. સાથે જ ભોગ બનનારને રૂપિયા પાંચ લાખ વળતર ચુકવવા હુકમ કરાયો.
