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જેના પર આખા ગામે આંખો બંધ કરીને ભરોસો મૂક્યો એને મહિલાને પીંખી નાખી, હોટલમાં તો ઠીક છેક ઘરમાં ઘૂસી આવ્યો

Anand News : જેના પર આખા ગામે આંખો બંધ કરીને ભરોસો મૂક્યો. જેને ગામના રક્ષક અને 'પ્રથમ નાગરિક' તરીકે સન્માન આપ્યું. એ જ સરપંચ જ્યારે હવસખોર બની જાય, ત્યારે જનતા ન્યાય માગવા ક્યાં જાય?. આણંદના આંકલાવ તાલુકાના નવાખલ ગામમાંથી સત્તાના નશામાં અંધ બનેલા સરપંચની એક એવી કાળી અને શરમજનક કરતૂત સામે આવી છે, જે સાંભળીને તમે ધ્રુજી ઉઠશો!...

Published: Sep 23, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:16 PM IST
જેના પર આખા ગામે આંખો બંધ કરીને ભરોસો મૂક્યો એને મહિલાને પીંખી નાખી, હોટલમાં તો ઠીક છેક ઘરમાં ઘૂસી આવ્યો

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