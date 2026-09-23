/જેના પર આખા ગામે આંખો બંધ કરીને ભરોસો મૂક્યો એને મહિલાને પીંખી નાખી, હોટલમાં તો ઠીક છેક ઘરમાં ઘૂસી આવ્યો

બુરહાન પઠાણ, આણંદ. જેને આખા ગામે ભરોસો મૂકીને ગામના રક્ષક અને 'પ્રથમ નાગરિક' તરીકે ચૂંટ્યા, એ જ સરપંચ જ્યારે નરાધમ બની જાય ત્યારે જનતા ક્યાં જાય? આણંદના આંકલાવ તાલુકાના નવાખલ ગામમાંથી સત્તાના નશામાં અંધ બનેલા સરપંચની એક એવી શરમજનક કરતૂત સામે આવી છે, જે સાંભળીને તમે ચોંકી ઉઠશો.
વાત એમ છે કે નવાખલ ગામનો સરપંચ દિલીપ ઉર્ફ દીપો સોલંકી ગામમાં રહેતા એક મિત્રના ઘરે અવારનવાર જતો હતો. મિત્રતાના નાતે તેણે મિત્રની પત્ની સાથે પણ ઓળખાણ વધારી. 'તમારે કંઈ પણ જરૂર હોય તો મને કહેજો, હું તમામ મદદ કરીશ'. આ મીઠી-મીઠી વાતો કરીને નરાધમ સરપંચે પહેલા પરિવારનો વિશ્વાસ કેળવ્યો, પણ તેની દાનત ખોટી હતી.
"મારે તમારા પતિ બાબતે અગત્યની વાત કરવી છે"
ગત 19 ઓગસ્ટના રોજ રાત્રિના સુમારે આ અહંકારી સરપંચે પરિણીતાને ફોન કર્યો કે "મારે તમારા પતિ બાબતે અગત્યની વાત કરવી છે." પતિની ચિંતામાં પરિણીતા ખેતરે પહોંચી, જ્યાં સરપંચે તમામ હદો પાર કરીને તેની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ આચર્યું!.
બદનામીના ડરે પરિણીતા હોટલમાં ગઈ
નરાધમ સરપંચનું પાપ આટલેથી જ ન અટક્યું. તેણે પરિણીતાનો વાંધાજનક વીડિયો ઉતારી લીધો હતો અને ધમકી આપી કે "જો આ વાત કોઈને કહીશ તો જાનથી મારી નાખીશ અને વીડિયો ફેસબુક પર મૂકી બદનામ કરી દઈશ." અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી પરિણીતા ડરી ગઈ. જેનો ફાયદો ઉઠાવી 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ પરિણીતા જ્યારે બહારગામ જતી હતી ત્યારે આસોદર ચોકડી પાસે આ દીપો સરપંચે તેનો રસ્તો રોક્યો અને ધમકી આપી કે "તું મારી સાથે હોટલમાં ચાલ, નહીં તો તારા પતિને બધી વાત કહી દઈશ." બદનામીના ડરે પરિણીતા હોટલમાં ગઈ અને નરાધમે ફરીથી તેની હવસ સંતોષી!
આંકલાવ પોલીસ મથકે નરાધમ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરાવ્યો
પરંતુ પાપનો ઘડો 19 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે ફૂટ્યો, જ્યારે આ સરપંચ પરિણીતાના ઘરના આંગણે પહોંચી ગયો અને ફરી શારીરિક સંબંધની માંગણી કરી. આ વખતે પરિણીતાનો સંયમ તૂટ્યો અને તેણે બૂમાબૂમ કરી મૂકતાં સાસુ-સસરા અને પતિ દોડી આવ્યા. રંગેહાથ પકડાવાના ડરે સરપંચ ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો. આખરે પરિણીતાએ હિંમત ભેગી કરી પરિવારને આપવીતી જણાવી. પરિવારે આંકલાવ પોલીસ મથકે નરાધમ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરાવ્યો. ગુનો નોંધાતા જ પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી અને ગામ નજીક આવેલા એક ફાર્મ હાઉસમાંથી સરપંચ દિલીપ ઉર્ફે દીપાને દબોચી લોકઅપના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો!.
જેના માથે આખા ગામની આબરૂ સાચવવાની જવાબદારી હતી, એ જ સરપંચ જ્યારે આબરૂ લૂંટનારો નીકળે ત્યારે સમગ્ર સમાજ માટે આ લાલબત્તી સમાન કિસ્સો છે. સત્તા અને વગના જોરે પરિણીતાને બ્લેકમેલ કરનાર આ નરાધમનો પાવર હવે ખાખીની શરણમાં ઓગળી ચૂક્યો છે...આંકલાવ પોલીસે આરોપીને ફાર્મ હાઉસમાંથી ઝડપી પાડીને સાબિત કર્યું છે કે ગુનેગાર ભલે ગમે તેટલો મોટો કેમ ન હોય, કાયદાના હાથ તેના સુધી પહોંચી જ જાય છે...