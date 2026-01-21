હેવાનિયતનો હદો કરી પાર! 'મે તારો નગ્ન વિડિયો ઉતાર્યો છે..', કહીને આરોપીએ કિશોરી સાથે આચર્યું દુષ્કર્મ
પોલીસ દ્વારા પીડિતાની ફરિયાદ નોંધવા માટે આણંદ ટાઉન અને વડતાલ પોલીસ મથક વચ્ચે ધક્કા ખવડાવતા ઝી 24 કલાકએ પીડિતાની વ્યથાનો અહેવાલ પ્રસારિત કરતા અંતે ઝી 24 કલાકના ધારદાર અહેવાલની અસર થતા પોલીસે અંતે પીડિતાની માતાની ફરિયાદ નોંધી હતી
બુરહાન પઠાણ/આણંદ: આણંદ શહેરમાં રહેતી 17 વર્ષની સગીર વયની કિશોરીની સાથે મિત્રતા કરી પ્રેમજાળમાં ફસાવીને લગ્ન માટે માતાને મળવા લઈ જવાનાં બહાને ઉતરસંડા ખાતે મિત્રનાં ધરે લઈ જઈ કિશોરી પર દુષ્કર્મ ગુજારી તેનો વિડીયો બનાવી કિશોરીને વિડીયો વાયરલ કરી બદનામ કરવાની ધમકીઓ આપનાર આરોપીને આણંદ ટાઉન પોલીસે ઝડપી પાડી ઉતરસંડા ખાતે લઈ જઈ સમગ્ર ધટનાનું રીકન્ટ્રકશન કરવામાં આવ્યું હતું.
આણંદ શહેરમાં પ્રમુખ ફેબ્રિકેશનનાં કારખાનામાં કામ કરતા અને સાંગોળપુરામાં રહેતા તુષાર પ્રકાસભાઈ બારૈયાએ 17 વર્ષની સગીર કિશોરી સાથે ઓળખાણ કરી મિત્રતા કરી હતી અને ત્યારબાદ ધીમેધીમે કિશોરીને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી લગ્ન કરવાની લાલચ આપી હતી.ત્યારબાદ સગીર કિશોરી સાથે બદકામ કરવાનાં ઈરાદે તુષારએ સગીર કિશોરીને આપણે લગ્ન કરવાનાં હોવાથી ચાલ તમે મારી માતા પાસે લઈ જઈ તને બતાવી દઉ તેમ કહી ગત 1 જાન્યુઆરીનાં રોજ સગીર કિશોરીને પોતાની એકટીવા મોપેડ પર બેસાડીને નડીયાદનાં ઉતરસંડા ખાતે સ્ટેશન રોડ પર રહેતા પોતાનાં મિત્ર કિશન સુરેશભાઈ તડવીનાં ધરે લઈ ગયો હતો.
કિશન ધરમાં એકલો જ હતો જેથી તુષાર અને સગીર કિશોરીને ધરમાં બેસાડીને હું હમણા આવું છું તેમ કહીને કિશન ધર બંધ કરીને ચાલ્યો ગયો હતો ત્યારબાદ તુષાર પ્રકાશ બારૈયાએ સઞીરાને હું તને બે વર્ષથી પ્રેમ કરૂ છું. તું મને તારી સાથે શારીરીક સબંધ બાંધવા દે. જો તું મને તારી સાથે શરીર સબંધ બાંધવા નહી દઉં. તો તું મારી સાથે મોબાઇલ પર વાતો કરતી હતી અને મને મેસેજો કરતી હતી તેની હું તારા ઘરે જાણ કરી દઇશ" તેમ કહી તુષારે સઞીરના કપડાં ઉતારી નાંખી નગ્ન કરી બળજબરીથી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
ત્યારબાદ તુષારએ કિશોરીને કહ્યું હતું કે મે તારો નગ્ન વિડિયો ઉતારી લીધેલ છે. તું કોઈને આ બાબતની જાણ કરીશ તો હું આ વિડિયો તારા વિસ્તારમાં વાયરલ કરી તને બદનામ કરી નાખીશ" તેવી ધમકીઓ આપી હતી. જેથી સગીર કિશોરી ગભરાઈ ગઈ હતી અને ત્યારબાદ તુષાર કિશોરીને આણંદ શહેરમાં ગ્રીડ ચોકડી પાસે મુકીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
આ ઘટનાથી ડરી ગયેલી સઞીર કિશોરી પોતાના ઘરે આવી સૂનમૂન રહેતી હોવાથી પરિવારજનોએ તેણીની પુછપરછ કરતાં સગીરાએ રડતાં રડતાં પોતાના માવતરને સઘળી હકીકત જણાવી હતી. જેને લઈને પરિવારજનો ચોકી ઉઠ્યા હતાં અને આણંદ શહેર પોલીસ મથકે પહોંચી જઈને ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તુષાર પ્રકાશભાઈ બારૈયા રહે, સાંઞોળપુરા તાલુકો આણંદ તથા કિશન સુરેશભાઈ તડવી રહે, ઉત્તરસંડા વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની અને પોકસો કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી અગાઉ કિશન તડવીને ઝડપી પાડી તેની ધરપકડ કરી હતી.
ત્યારબાદ ગત રાત્રે દુષ્કર્મ ગુજારનાર આરોપી તુષાર પ્રકાસભાઈ બારૈયાને ઝડપી પાડી તેની દુષ્કર્મનાં ગુનામાં ધરપકડ કરી હતી અને આજે સવારે મેડીકલ કરાવ્યા બાદ ઉતરસંડા ખાતે ધટના સ્થળે લઈ જઈ સમગ્ર ધટનાનું રીકન્ટ્રકશન કરવામાં આવ્યું હતું.
