/આણંદ : ગર્લ્સ હોસ્ટેલની 200થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ, ભોજનની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલ

Anand Food Poisoning : આણંદના વલ્લભ વિદ્યાનગરથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાણક ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં રાત્રિ ભોજન બાદ 200થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત લથડી છે. ઝાડા-ઉલટી અને પેટમાં દુઃખાવાની ફરિયાદ બાદ 20થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. ઘટનાની જાણ થતાં આરોગ્ય વિભાગ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ટીમો પણ હોસ્ટેલ પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે.
આ ઘટના આણંદના વલ્લભ વિદ્યાનગરની રાણક ગર્લ્સ હોસ્ટેલની છે, રાત્રિના ભોજન બાદ અચાનક એક પછી એક વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત લથડતા હોસ્ટેલમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
200થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ
200થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઈઝનની અસર થઈ હોવાની માહિતી સામે આવી છે. જ્યારે ઝાડા, ઉલટી અને પેટમાં અસહ્ય દુઃખાવાની ફરિયાદ કરનારી 20થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને સારવાર માટે અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. રાત્રિના ભોજનમાં પનીરની સબ્જી અને ફ્રૂટ સલાડ લીધા બાદ વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત બગડી હોવાનું પ્રાથમિક રીતે સામે આવ્યું છે. આ તરફ સારવાર આપવામાં બે કલાક જેટલું મોડું કરાયું હોવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
ભોજનની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા સામે ગંભીર સવાલ
ઘટનાની જાણ થતાં જ આરોગ્ય અધિકારીઓ સહિતની ટીમો રાણક હોસ્ટેલ દોડી આવી. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ અને આરોગ્ય વિભાગે હોસ્ટેલના રસોડામાં તપાસ શરૂ કરી. તપાસ દરમિયાન રસોડામાં સ્વચ્છતાના અભાવના આક્ષેપો વચ્ચે અનાજમાં જીવાત જોવા મળ્યાની માહિતી પણ સામે આવી છે. હવે સવાલ એ છે કે આખરે આટલી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત કેમ લથડી?
આટલી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત કેમ લથડી?
પ્રાથમિક તપાસમાં ફ્રૂટ સલાડના કારણે ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હોવાની આરોગ્ય વિભાગે શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. જોકે ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે ખાદ્ય પદાર્થોના સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે અને તેને લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
હાલ અસરગ્રસ્ત વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયતમાં સુધારો થઈ રહ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પરંતુ 200થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત બગડવાની આ ઘટના હોસ્ટેલમાં ભોજનની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કરે છે. હવે તપાસના રિપોર્ટ બાદ જ ફૂડ પોઈઝનિંગનું ચોક્કસ કારણ અને જવાબદારી સ્પષ્ટ થશે.