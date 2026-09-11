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આણંદ : ગર્લ્સ હોસ્ટેલની 200થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ, ભોજનની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલ

Anand Food Poisoning : આણંદના વલ્લભ વિદ્યાનગરની રાણક ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં રાત્રિના ભોજન બાદ 200થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત લથડી હતી. જે બાદ વિદ્યાર્થિનીઓને સારવાર માટે અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં આરોગ્ય વિભાગ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ટીમોએ હોસ્ટેલ પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 11, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:15 PM IST
આણંદ : ગર્લ્સ હોસ્ટેલની 200થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ, ભોજનની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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