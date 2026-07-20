Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /વાસદ: બાળકીનું અપહરણ, દુષ્કર્મ અને હત્યાના આરોપી વિશે મોટો ખુલાસો, જામીન પર બહાર આવ્યો હતો

વાસદ: બાળકીનું અપહરણ, દુષ્કર્મ અને હત્યાના આરોપી વિશે મોટો ખુલાસો, જામીન પર બહાર આવ્યો હતો

Vasad Girl Rape And Murder Case: આણંદના વાસદના રેલવે સ્ટેશન પરથી 4 વર્ષની બાળકીને ઉઠાવીને તેના પર દુષ્કર્મ આચરી તેને મોતને હવાલે કરનારા રાક્ષસ સુરેશ પરમારનું પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં મોત નિપજ્યું. આ આરોપી વિશે એક એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 20, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:27 PM IST
વાસદ: બાળકીનું અપહરણ, દુષ્કર્મ અને હત્યાના આરોપી વિશે મોટો ખુલાસો, જામીન પર બહાર આવ્યો હતો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPOમાં કમાણીની મોટી તક! ₹216એ પહોંચ્યો GMP, 23 જુલાઈથી મળશે રોકાણનો મોકો
Indo MIM IPO39 min ago
2
fifa world cup 202647 min ago
3
Chand Mera Dil55 min ago
4
government employees1 hr ago
5
High Uric Acid1 hr ago