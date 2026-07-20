/વાસદ: બાળકીનું અપહરણ, દુષ્કર્મ અને હત્યાના આરોપી વિશે મોટો ખુલાસો, જામીન પર બહાર આવ્યો હતો

આણંદના વાસદમાં માસૂમ બાળકી પર થયેલા અપહરણ બાદ દુષ્કર્મ અને હત્યાના કેસમાં આરોપી સુરેશ પરમાર પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયો છે. આરોપીએ પહેલા LCB પોલીસ પર હુમલો કર્યો હતો જેમાં બે પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા હતા અને ત્યારબાદ સ્વબચાવમાં પોલીસ દ્વારા થયેલા ફાયરિંગમાં આરોપીનું મોત નિપજ્યું. આ આરોપી વિશે એક મોટો ખુલાસો પણ થયો છે.
બાળકીના દુષ્કર્મ અને હત્યાના આરોપી વિશે ચોંકાવનારો ખુલાસો
આરોપી સુરેશ પરમાર બોરસદના બોચાસણ પરાનો રહીશ હતો. આ આરોપી વિશે હવે એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે જાણીને એમ થાય કે આવા રાક્ષસી વ્યક્તિને બહાર રખાયો શુ કામ? આરોપી સુરેશ પરમારે અગાઉ પણ ગુના આચર્યા હતા. બે અલગ અલગ દુષ્કર્મ કેસમાં તે આરોપી છે. જામીન પર મુક્ત થતા આરોપી સુરેશ પરમાર જેલમાંથી બહાર આવ્યો હતો. જામીન પર બહાર આવતાની સાથે જ આ રાક્ષસે 4 વર્ષની બાળકીને હવસનો શિકાર બનાવી દીધી.
કેસની વિગતો
અત્રે જણાવવાનું કે વાસદ રેલવે સ્ટેશનની ટિકિટ બારી પાસે રાત્રે એક પરિવાર પોતાની 4 વર્ષની બાળકીની સાથે સૂતો હતો. આ દરમિયાન સુરેશ વિઠ્ઠલ પરમાર નામનો આ આરોપી બાળકીને ઉઠાવીને લઈને જતો ત્યાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હતો. પરિવારને જ્યારે બાળકી જોવા ન મળતી તો તેમણે બાળકીની શોધ આચરવા માંડી. સવારે વાસદ રેલવે સ્ટેશનથી 200 મીટરના અંતરે બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. બાળકીના મોઢા પર ઘા મારીને છૂંદી નાખવામાં આવ્યું હતું. શરીર પર કપડાં પણ નહતા.
સમગ્ર મામલો સામે આવતા પોલીસ તપાસમાં લાગી હતી. પોલીસે આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ ફંફોળીને આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. સીસીટીવીના ફૂટેજમાં આરોપી બાળકીને ઉઠાવીને જતો જોવા મળ્યો હતો. જેના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી અને આરોપીને ઝડપી પાડ્યો.
બહાનું કરીને ગાડી રોકાવી
આરોપીને જ્યારે પકડીને પોલીસ જઈ રહી હતી ત્યારે આરોપી સુરેશે ઉલટી આવતી હોવાનું બહાનું કાઢ્યું જેના કારણે પોલીસે ગાડી થોભવી પડી હતી. આ તકનો લાભ ઉઠાવીને સુરેશે ચાકૂથી બે પોલીસ જવાન પર હુમલો કર્યો. આ દરમિયાન પીએસઆઈ સાથે પણ હાથાપાઈ થઈ હતી. સ્વબચાવમાં પોલીસે પણ ફાયરિંગ કરતા સુરેશ પરમાર ઠાર થયો.
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