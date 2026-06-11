Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ડિગ્રીનો ડ્રેસ પહેરી હાથમાં મેડલ લેવાના સપના હતા, પરંતુ કિસ્મતે કફન ઓઢાડી દીધું! ઓડના યુવકનું કેનેડામાં અકસ્માતે મોત

ડિગ્રીનો ડ્રેસ પહેરી હાથમાં મેડલ લેવાના સપના હતા, પરંતુ કિસ્મતે કફન ઓઢાડી દીધું! ઓડના યુવકનું કેનેડામાં અકસ્માતે મોત

Gujarati Student Dies In Canada : આણંદના 21 વર્ષીય યુવકનું કેનેડામાં રોડ અકસ્માતના મોતના સમાચાર આવતા જ ચકચાર મચી ગઈ છે. જુવાનજોધ દીકરાના મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. દીકરાને વિદેશ ભણાવવાના માતાપિતાના અરમાન અધૂરા રહી ગયા 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 11, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:32 PM IST
ડિગ્રીનો ડ્રેસ પહેરી હાથમાં મેડલ લેવાના સપના હતા, પરંતુ કિસ્મતે કફન ઓઢાડી દીધું! ઓડના યુવકનું કેનેડામાં અકસ્માતે મોત

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
16 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિના સિતારા, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આપશે બમ્પર લાભ
Mangal Nakshatra Parivartan17 min ago
2
Anand youth Canada accident19 min ago
3
Kitchen Hacks34 min ago
4
LPG Crisis35 min ago
5
Strait of Hormuz closed48 min ago