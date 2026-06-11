/ડિગ્રીનો ડ્રેસ પહેરી હાથમાં મેડલ લેવાના સપના હતા, પરંતુ કિસ્મતે કફન ઓઢાડી દીધું! ઓડના યુવકનું કેનેડામાં અકસ્માતે મોત

Anand News : આણંદ જિલ્લાના ઓડ ગામ માટે દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સપના લઈને કેનેડા ગયેલા ઓડના આશાસ્પદ યુવક દિવ્યકુમાર કિરણભાઈ પટેલનું માર્ગ અકસ્માતમાં કરુણ અવસાન થયું છે. ડિગ્રી મેળવવા જતાં સમયે કેનેડાની ફ્રેન્ચ નદી નજીક હાઇવે નંબર-69 પર સર્જાયેલા અકસ્માતમાં 21 વર્ષીય દિવ્યકુમારે જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતા જ ઓડ ગામમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.
ડિગ્રી લેવા જઈ રહ્યો હતો દિવ્ય કુમાર
વિદેશની ધરતી હવે ગુજરાતીઓના લોહીથી રક્તરંજિત બની રહી છે. ક્યાંક ગુજરાતીઓની હત્યા, ક્યાંક ગુજરાતીઓ પર હુમલો, તો ક્યાં અકસ્માતે ગુજરાતીઓના જીવ ગુમાવવાના કિસ્સાઓ સતત ડરાવી રહ્યાં છે. આવામાં આણંદના યુવકનું કેનેડામાં માર્ગ અકસ્માતમાં કરૂણ મોત નિપજ્યું છે. ડિગ્રી લેવા જતા સમયે 21 વર્ષીય દિવ્યકુમાર પટેલે અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવ્યો છે.
ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સપનાઓ અધૂરા રહી ગયા
કેનેડાથી આવેલા દુઃખદ સમાચારથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. જુવાનજોધ દીકરા દિવ્યકુમારના નિધનથી ઓડ ગામમાં શોકનો માહોલ ફેલાયો છે. 21 વર્ષીય દિવ્યકુમાર કિરણભાઈ પટેલ સ્નાતક થયા બાદ ડિગ્રી લેવા જતાં સમયે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. 9 જુનના રોજ ફ્રેન્ચ નદી નજીક હાઇવે નં. 69 પર અકસ્માત સર્જાયો હતો. એક જુવાનના મોતથી ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સપનાઓ અધૂરા રહી ગયા.
તો બીજી તરફ, ઓન્ટારિયો પ્રોવિન્શિયલ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.