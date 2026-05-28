/કેનેડામાં બોરસદની 22 વર્ષીય વિધી મેઘાની ચાકૂના ઘા ઝીંકી દર્દનાક હત્યા: સપનું સાકાર થાય તે પહેલા જ કાળમુખો હુમલો!

Ananad News: આજકાલ લોકોને વિદેશ જવાનો ભારે ક્રેઝ છે, પરંતુ ક્યારેક આ શોખ લોકોને ભારે પડી રહ્યો છે. રોજીરોટી અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની આશા સાથે વિદેશ જતા ગુજરાતીઓ પર અવારનવાર જીવલેણ હુમલાની ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે. આવી જ એક હૃદયદ્રાવક અને સ્તબ્ધ કરી દેનારી ઘટના કેનેડાથી સામે આવી છે. કેનેડાના નાયગ્રા વિસ્તારમાં મૂળ આણંદ જિલ્લાના બોરસદની 22 વર્ષીય ભારતીય યુવતી વિધી મેઘાની ચાકૂના ઘા ઝીંકીને નિર્મમ હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. અમેરિકન બોર્ડર નજીક બનેલી આ ઘટનાને પગલે કેનેડામાં વસતા ભારતીય સમુદાય અને યુવતીના વતનમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
અભ્યાસ સાથે નોકરી કરતી હતી અને PRની તૈયારીમાં હતી
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક યુવતીનું પૂરું નામ વિધી કલ્પેશકુમાર મેઘા હતું અને તેની ઉંમર માત્ર 22 વર્ષની હતી. વિધી છેલ્લા ચાર વર્ષથી કેનેડાના નાયગ્રા વિસ્તારમાં રહીને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતી હતી. પોતાનો ખર્ચ કાઢવા માટે તે અભ્યાસની સાથે-સાથે નોકરી પણ કરતી હતી. તે કેનેડામાં કાયમી વસવાટ (PR - પરમેનન્ટ રેસિડન્સી) મેળવવા માટેની તૈયારીઓ કરી રહી હતી, પરંતુ તેના સપના સાકાર થાય તે પહેલા જ કાળમુખો હુમલો થયો હતો.
15 મેના રોજ ઘરની બહાર નીકળ્યા બાદ બની ઘટના
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગત 15 મેના રોજ વિધી પોતાના ઘરેથી બહાર ગઈ હતી, ત્યાર બાદ તેની સાથે આ અઘટિત ઘટના બની હતી. અમેરિકન બોર્ડરની નજીક આવેલા વિસ્તારમાં અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા તેના પર ચાકૂ વડે તીક્ષ્ણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગંભીર ઈજાઓ થવાના કારણે તેનું મોત નીપજ્યું હતું.
સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ
આ ચકચારી ઘટનાની જાણ થતાં જ કેનેડાની સ્થાનિક પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે. વિધી પર હુમલો કરનાર કોણ હતા અને હત્યા પાછળનો હેતુ શું હતો, તે દિશામાં પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
બોરસદમાં પરિવાર અને વતનીઓ શોકમગ્ન
22 વર્ષની આશાસ્પદ દીકરીની હત્યાના સમાચાર વતન બોરસદમાં પહોંચતા જ પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. સમગ્ર પંથકમાં ભારે શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે. દીકરીના અકાળે અવસાનથી પરિવાર ઘેરા સદમામાં છે અને વહેલી તકે ન્યાય મળે તેવી આશા રાખી રહ્યો છે.