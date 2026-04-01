ગુજરાતી ન્યૂઝAnandપ્રેમજાળમાં ફસાવી વિધર્મી યુવકે બે-બે વાર આચર્યું પાપ! આણંદમાં લવ જેહાદની ચોંકાવનારી ઘટના

પ્રેમજાળમાં ફસાવી વિધર્મી યુવકે બે-બે વાર આચર્યું પાપ! આણંદમાં લવ જેહાદની ચોંકાવનારી ઘટના

Anand love jihad Case: આણંદ જિલ્લામાં લવ જેહાદ અને સગીરા પર દુષ્કર્મની એક અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. મહંમદ ઇરફાન શેખ નામના વિધર્મી યુવકે 16 વર્ષની એક સગીર વિદ્યાર્થિનીને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. ત્યારબાદ તે સગીરાને એકાંત સ્થળે લઈ ગયો હતો અને ત્યાં તેની સાથે બે વાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ મામલે ખંભોળજ પોલીસે સખત કાર્યવાહી કરતા આરોપી વિરુદ્ધ પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી છે અને હાલ આરોપીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 01, 2026, 11:34 AM IST
  • આણંદમાં લવ જેહાદનો વધુ એક બનાવ સામે આવ્યો 
  • વિધર્મી યુવકે 16 વર્ષની સગીર વિદ્યાર્થીની પર દુષ્કર્મ આચર્યું 
  • વિદ્યાર્થીનીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ આચર્યું 
  • સગીરાને એકાંત સ્થળે લઈ જઈ બે વાર દુષ્કર્મ આચર્યું 

પ્રેમજાળમાં ફસાવી વિધર્મી યુવકે બે-બે વાર આચર્યું પાપ! આણંદમાં લવ જેહાદની ચોંકાવનારી ઘટના

Anand love jihad Case: ગુજરાતમાં લવ જેહાદની ઘટનાઓ છાશવારે બનતી હોય છે, ત્યારે તાજેતરમાં ચરોતરના મુખ્ય મથક એવા આણંદ જિલ્લામાં લવ જેહાદનો વધુ એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. એક વિધર્મી યુવકે 16 વર્ષની સગીર વિદ્યાર્થિનીને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી તેની પર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની હકીકત સામે આવી છે. આ ઘટના બાદ ખંભોળજ પોલીસે પોસ્કો હેઠળ વિધર્મી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે અને વિધર્મી યુવકની પોલીસે ધરપકડ કરી જેલમાં ધકેલી દીધો છે.

પ્રેમજાળમાં ફસાવી બે-બેવાર આચર્યું પાપ
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી મુજબ, આરોપી મહંમદ ઇરફાન શેખે સગીર વિદ્યાર્થિનીને પ્રેમની જાળમાં ફસાવી હતી. ભોળવાઈ ગયેલી સગીરાને આરોપીએ વિશ્વાસમાં લીધી હતી અને ત્યારબાદ તેને એકાંત સ્થળે લઈ ગયો હતો. ત્યાં નરાધમ યુવકે સગીરાની મરજી વિરુદ્ધ બે વાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ મામલે સગીરાના પરિવારને જાણ થતાં જ તેઓએ ન્યાય માટે પોલીસના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા. 

ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને ખંભોળજ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે આરોપી મહંમદ ઇરફાન શેખ વિરુદ્ધ પોક્સો (POCSO) એક્ટ તેમજ દુષ્કર્મની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. બીજી બાજુ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને દબોચી લીધો હતો અને તેને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.

સ્થાનિકોમાં રોષ
શાંત ગણાતા આણંદ પંથકમાં આ પ્રકારની ઘટના સામે આવતા સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લવ જેહાદના આ કિસ્સાએ વાલીઓમાં પણ ચિંતા જન્માવી છે. હાલ પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે કે આરોપીએ અગાઉ અન્ય કોઈ યુવતીઓને પણ આ રીતે શિકાર બનાવી છે કે કેમ.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

breaking newsgujaratAnandlove jihadAnand Newsheretic youth16-year-old minor student

