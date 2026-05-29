  /એ સાંજ ચીસોથી ગુંજી ઉઠી! અમદાવાદ-વડોદરા હાઈ-વે પર ગોઝારો અકસ્માત, 5ને કચડ્યા, 2ના મોત

એ સાંજ ચીસોથી ગુંજી ઉઠી! અમદાવાદ-વડોદરા હાઈ-વે પર ગોઝારો અકસ્માત, 5ને કચડ્યા, 2ના મોત

Anand News: અમદાવાદ વડોદરા હાઈવે પર અડાસ બ્રિજ નજીક ગોઝારો અક્સ્માત. અડાસ બ્રિજ નજીક શેરડીના રસના કોલામાં કાર ધુસી ગઈ. રસ પીવા ઉભેલા સહિત પાંચ લોકો કારની નીચે કચડાયા. બે વ્યક્તિઓના ઘટના સ્થળે જ મોત, ત્રણ વ્યક્તિઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 29, 2026, 08:43 AM IST|Updated: May 29, 2026, 08:43 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

