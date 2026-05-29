/એ સાંજ ચીસોથી ગુંજી ઉઠી! અમદાવાદ-વડોદરા હાઈ-વે પર ગોઝારો અકસ્માત, 5ને કચડ્યા, 2ના મોત

Anand News: અમદાવાદ વડોદરા હાઈવે પર અડાસ બ્રિજ નજીક ગોઝારો અક્સ્માત. અડાસ બ્રિજ નજીક શેરડીના રસના કોલામાં કાર ધુસી ગઈ. રસ પીવા ઉભેલા સહિત પાંચ લોકો કારની નીચે કચડાયા. બે વ્યક્તિઓના ઘટના સ્થળે જ મોત, ત્રણ વ્યક્તિઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
Anand News: અમદાવાદ-વડોદરા નેશનલ હાઈવે પર ગઈકાલે સાંજે એક ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો હતો. આણંદ નજીક આવેલા અડાસ બ્રિજ પાસે એક બેફામ સ્પીડે આવી રહેલી કાર શેરડીના રસના કોલામાં ધડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ અકસ્માત બોટાદના DYSP ની સરકારી કાર દ્વારા સર્જાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
બપોર પછીની એ સાંજ ચીસોથી ગુંજી ઉઠી
મળતી માહિતી મુજબ, અડાસ બ્રિજ નજીક હાઈવેના કિનારે એક શેરડીના રસનો કોલો આવેલો હતો, જ્યાં કેટલાક વટેમાર્ગુઓ રસ પીવા માટે ઉભા હતા. આ દરમિયાન વડોદરાથી આણંદ તરફ આવી રહેલી બોટાદના DYSP એ. એ. સૈયદની કાર અચાનક કાબૂ બહાર ગઈ હતી અને સીધી જ રસના કોલામાં ઘૂસી ગઈ હતી. કારની સ્પીડ એટલી વધારે હતી કે ત્યાં ઉભેલા લોકોને ભાગવાનો મોકો પણ ન મળ્યો અને પાંચ લોકો કારની નીચે કચડાઈ ગયા હતા.
ઘટનાસ્થળે જ બેના મોત, ત્રણ ગંભીર
આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કાર નીચે કચડાવાને કારણે બે વ્યક્તિઓએ ઘટનાસ્થળે જ દમ તોડી દીધો હતો. જ્યારે અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓને શરીરે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા અને વાતાવરણમાં મરણચીસો ગુંજી ઉઠી હતી.
DYSPને ઝોકું આવી જતાં સર્જાયો અકસ્માત
પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતો મુજબ, અકસ્માત સર્જનાર કાર બોટાદના DYSP એ. એ. સૈયદની છે, જેઓ પોતે વિદ્યાનગર ખાતે રહે છે. તેઓ વડોદરાથી આણંદ તરફ આવી રહ્યા હતા તે દરમિયાન અચાનક ડ્રાઈવિંગ કરતી વખતે તેમને ઝોકું આવી ગયું હતું. આંખ મીંચાતા જ કાર પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો જે આ ભયાનક હોનારતનું કારણ બન્યો હતો.
પોલીસ કાર્યવાહી
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ વાસદ પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ખસેડીને આ મામલે ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે. હાઈવે પર બનેલી આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિકો અને રાહદારીઓમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.