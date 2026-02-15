વિદેશ જવાનો મોહ પડી ગયો ભારે, આણંદના યુવક-યુવતી સાથે વિદેશમાં જે થયું તે જાણીને રુંવાડા ઉભા થઈ જશે
Anand News: આજના યુવાનોને અમેરિકા અને કેનેડા જવાનો બહુ ચસ્કો લાગ્યો છે. પરંતુ આ ચસ્કો તેમને મોંઘો પડી શકે છે. કેમ કે, આણંદ જિલ્લાના એક યુવક અને યુવતીને કડવો અનુભવ થયો છે. મુંબઈના ત્રણ એજન્ટોએ ગેરકાયદેસર અમેરિકા પહોંચાડવાના બહાને અઝરબૈજાન લઈ જઈ બંધક બનાવ્યા બાદ યાતનાઓ આપી અને પરિવારને ખોટા ફોન કરીને 65 લાખ રૂપિયાની ખંડણી વસુલ કરી. યુવક યુવતી સાથે છેતરપિંડી કરનારા તત્વો વિરૂદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા આણંદ પોલીસે મુંબઈના ત્રણ એજન્ટોની ધરપકડ કરી છે.
- વિદેશ મોકલવાના બહાને મુંબઈના એજન્ટોએ આણંદના યુવક-યુવતી સાથે કરી છેતરપિંડી
- અઝરબૈજાનમાં આણંદના યુવક-યુવતીને એજન્ટોએ ટોર્ચર કરી ખંખેર્યા લાખો રૂપિયા
- વિદેશમાં એજન્ટોના કેદમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓની મદદે આવ્યું મંત્રાલય
Anand News: આણંદ જિલ્લાના જાંખરીયા ગામના ધ્રુપ પટેલ અને કંથારીયા ગામના દિપીકાબેન પટેલને વિદેશ જવાનું હોવાથી તેમણે મુંબઈના આ એજન્ટનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. જે દરમિયાન મમતાએ તેમને વાયા અઝરબૈજાન કેનેડા થઈને અમેરિકા લઈ જવાનો વિશ્વાસ આપ્યો હતો. જો કે, 30 જાન્યુઆરીએ વડોદરાથી અલગ અલગ ફ્લાઈટમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ એક ફેબ્રુઆરીએ દિલ્લીથી ફ્લાઈટમાં અઝરબૈજાન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જો કે, અઝરબૈજાનના બાકુ એરપોર્ટ પર ઉતાર્યા બાદ બાકુની હોટલમાં લઈ જવાયા હતા. જ્યાં પવન નામના એજન્ટે ધ્રુવ અને દીપીકાના મોબાઈલ ફોન સ્વિચ ઓફ કરાવી દીધો હતો.
મુંબઈના એજન્ટોએ લગાવ્યો લાખોનો ચૂનો
અઝરબૈજાન સ્થિત એજન્ટોએ ધ્રુવ અને દિપિકાને માર મારી બાંધી દઈ મોઢામાં ડુચા મારી અત્યાચાર ગુજારતો વીડિયો કોલ તેમના માતા પિતાને કર્યો હતો અને રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. રૂપિયા નહીં આપો તો કિડની સહિતના અંગે વેચીને રૂપિયા વસુલ કરવાની ધમકી આપી હતી. જેના કારણે પરિવારના સભ્યોએ 65 લાખ રૂપિયા ચુકવ્યા હતા. જો કે તેમ છતાં તેમને મુક્ત ન કરતા પોલીસને જાણ કરી હતી.
અઝરબૈજાનમાં બનાવાયા બંધક
જ્યારબાદ અઝરબૈજાન સ્થિત એજન્ટોએ ધ્રુવ અને દિપિકાને બંધક બનાવીને માર મારી અત્યાચાર ગુજારતો વીડિયો કોલીંગમાં બતાવીને વધુ નાણાની માંગણી કરી હતી. તેમજ જો વધુ પૈસા મોકલવામાં નહીં આવે તો બન્નેની કિડની સહિતના અંગો વેચીને પૈસા વસુલ કરવાની ઘમકીઓ આપવામાં આવી હતી. જેથી પરિવારજનો ચિંતાગ્રસ્ત થયા હતા. તેમજ પરિવારજનોએ એજન્ટ પવનને પૈસા ચુકવ્યા બાદ આઠ ફેબ્રુઆરીની રાત્રે ધ્રુવના પરિવારજનોને પવને ફોન કરી કહ્યું હતું કે, મે આ બન્નેને છોડવાની વ્યવસ્થા કરી છે. તેની થોડીવારમાં જ એક તુર્કીના નંબર પરથી ધ્રુવ અને દિપિકાના ફોટા સાથે પરિવારજનોને મેસેજ મળ્યો હતો.
ત્યારબાદ થયેલા ફોન કોલમાં સામે ફોન કરનારી વ્યકિતએ કહ્યું હતું કે, અમે મોડા પડયા છીએ આ બન્નેને ખાનબાબાને વેચી દેવામાં આવ્યા છે. તેમજ તેઓની કિડની કાઢીને વેચી નાખવાની ધમકીઓ આપી હતી. જેથી પરિવારજનો ગભરાઈ ગયા અને ધ્રુવ અને દિપીકા સાથેનો સંપર્ક ખોરવાઈ જતા અને બન્નેને કોઈ ગુનાહિત ટોળકીને સોંપી દેવામાં આવ્યા હોવાની ચિંતાને લઈને તેઓએ આ અંગે આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલ અને પેટલાદના ધારાસભ્ય અને મંત્રી કમલેશ પટેલને રજૂઆત કરી હતી.
સાંસદની રજૂઆત અને 'ઓપરેશન મહિસાગર'
આ ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલે ત્વરિત એક્શન લીધા હતા. તેમણે ભારત સરકારના ગૃહ વિભાગ અને વિદેશ મંત્રાલયને તાત્કાલિક ઈમેલ કરી જાણ કરી હતી. એટલું જ નહીં, તેમણે રૂબરૂ વિદેશ મંત્રી સાથે મુલાકાત કરી બંનેના જીવ બચાવવા અપીલ કરી હતી.
સાંસદની રજૂઆત બાદ વિદેશ મંત્રાલય હરકતમાં આવ્યું હતું અને 'ઓપરેશન મહિસાગર' લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. અઝરબૈજાન સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસના અધિકારીઓએ સ્થાનિક પોલીસની મદદથી દરોડો પાડી ધ્રુવ અને દીપિકાને બંધક અવસ્થામાંથી મુક્ત કરાવ્યા હતા. હાલ બંને ભારતીય દૂતાવાસના સુરક્ષિત આશ્રય હેઠળ છે.
મુંબઈથી મુખ્ય એજન્ટોની ધરપકડ
બીજી તરફ, આણંદ પોલીસ પણ એક્શન મોડમાં આવી હતી. ધ્રુવના પિતા મુકેશભાઈ પટેલે આણંદ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસ અધિક્ષક ગૌરવ જસાણીએ તપાસ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાંચ (LCB) ને સોંપી હતી. LCBની ટીમે મુંબઈમાં દરોડા પાડી ત્રણ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આ ત્રણેય આરોપીઓને આણંદ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. પોલીસે ૧૪ દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, જેની સામે નામદાર કોર્ટે ૪ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
યુવક અને યુવતીને કરવામાં આવ્યા મુક્ત
ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલયે અઝરબૈજાનનો સંપર્ક કરતો ત્યાંની પોલીસે પવન, ખાનબાબા સહિત ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ધ્રુવ પટેલ અને દીપીકા પટેલને મુક્ત કરાવ્યા હતા. જેઓને ભારત પરત મોકલવા માટેના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
આ ત્રણ લોકોએ વિદેશ મોકલવાના નામે અનેક લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે. તેથી જ તો તે આવી ગયા છે પોલીસના સકંજામાં. મમતાબેન જીતેશભાઈ ગામિત, કેતન રમેશભાઈ સોની, ડેનિયલ બાપીસ્ટ મોન્ટેરોની આણંદ પોલીસે ધરપકડ કરીને કોર્ટમાં રજુ કરતા કોર્ટે ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
