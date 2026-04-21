"કોંગ્રેસ જીતશે તો એક રૂપિયો પણ ગ્રાન્ટ નહીં આપું", સાંસદ મિતેશ પટેલનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન
Anand News: આંકલાવ ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં યોજાયેલ સભામાં સાંસદનું વિવાસ્પદ નિવેદન. જિલ્લા સાંસદ મિતેશભાઈ પટેલએ ગ્રાન્ટ મામલે જાહેર સભામાં નિવેદન આપ્યું. આંકલાવ વિસ્તારમાં એક પણ બેઠક કોંગ્રેસ જીતશે તો તેને આપણે ગ્રાન્ટ નહી આપીયે. જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની એક પણ બેઠક કોંગ્રેસ જીતશે તેને ગ્રાન્ટ નહી મળે. હું એક રૂપિયો ગ્રાન્ટ નહી આપવા દઉં.
Anand News: આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો માહોલ ગરમાયો છે, ત્યારે આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલના એક નિવેદને ગુજરાતની રાજનીતિમાં ભૂકંપ લાવી દીધો છે. આંકલાવ ખાતે આયોજિત એક જાહેર સભામાં નાયબ મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં સાંસદે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબતે આક્રમક અને વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરી છે.
મિતેશ પટેલે ગ્રાન્ટ મુદ્દે ખુલ્લી ચીમકી ઉચ્ચારી
આંકલાવમાં આયોજિત ભાજપની એક સભામાં કાર્યકરો અને જનમેદનીને સંબોધતા સાંસદ મિતેશ પટેલે ગ્રાન્ટ મુદ્દે ખુલ્લી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જો આંકલાવ વિસ્તારમાં જિલ્લા પંચાયત કે તાલુકા પંચાયતની એક પણ બેઠક પર કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર વિજેતા બનશે, તો તે વિસ્તારને વિકાસ માટેની કોઈ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવશે નહીં.
મિતેશ પટેલે પોતાના ભાષણાં ખુલ્લા મંચ પરથી જણાવ્યું હતું કે જો આંકલાવમાં એક પણ બેઠક કોંગ્રેસ જીતશે, તો અમે ત્યાં ગ્રાન્ટ નહીં આપીએ. જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં વિપક્ષ જીતશે તો ત્યાં વિકાસ કાર્યો માટે નાણાં રોકી દેવાની વાત કરી. સાંસદે મંચ પરથી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, "હું એક રૂપિયો પણ ગ્રાન્ટ તરીકે આપવા દઈશ નહીં."
આ નિવેદન બાદ વિપક્ષ દ્વારા આકરી પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી રહી છે. કોંગ્રેસના સ્થાનિક નેતાઓનું કહેવું છે કે વિકાસના કામોમાં રાજકારણ લાવવું એ જનતાના અધિકારોનું હનન છે.
