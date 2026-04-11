ગુજરાતી ન્યૂઝAnand

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:55 PM IST

આણંદમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂની મહેફિલમાં જામ છલકાયા; ત્રણ મહિલાઓ સહિત 19 નબીરાઓ ઝડપાયા

Anand News: આણંદ જિલ્લાના ઉમેટા માનપુરા રોડ પર ફાર્મ હાઉસમાં ચાલી રહેલી દારૂની મહેફિલ પર મોડી રાત્રે પોલીસ ત્રાટકીને મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ફાર્મ હાઉસમાં વડોદરાના જાણીતા બિઝનેસમેનો દ્વારા બિઝનેસ પાર્ટીના બહાને દારૂની મહેફિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પોલીસના દરોડા દરમિયાન ત્રણ મહિલાઓ સહિત કુલ 19 લોકો નશાની હાલતમાં ઝડપાયા છે.

પાર્ટીમાં છલકાયા જામ
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, આણંદના ઉમેટા રોડ પર આવેલા ફાર્મ હાઉસમાં વડોદરાના બિઝનેસમેનોએ એક પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું. આ બિઝનેસ પાર્ટીમાં પુરુષોની સાથે મહિલાઓ પણ હતી અને દારૂની મહેફિલ માણી રહી હતી. આ પાર્ટી વિશે પોલીસને ગુપ્ત બાતમી મળતા જ આંકલાવ પોલીસે ફાર્મ હાઉસ પર ઓચિંતો છાપો માર્યો હતો. પોલીસને જોતા જ મહેફિલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, પરંતુ પોલીસે કોર્ડન કરી 18 શખ્સોને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા.

કરોડોનો મુદ્દામાલ કબજે
આંકલાવ પોલીસે ઘટના સ્થળેથી મોટા પ્રમાણમાં દારૂનો જથ્થો અને કિંમતી સામાન કબજે કર્યો છે. જેમાં બિયરના 17 સીલબંધ ટીન અને 21 ખાલી ટીન મળી આવ્યા છે. આ હાઈપ્રોફાઈલ નબીરાઓની 8 લક્ઝુરિયસ કાર પણ કબજે લેવાઈ છે. આ સિવાય આરોપીઓ પાસેથી 22 મોબાઈલ ફોન પણ પોલીસના તાબે કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસે કુલ રૂ. 1,04,78,500નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

20 આરોપીઓ સામે ગુનો દાખલ
આંકલાવ પોલીસે ફાર્મ હાઉસના માલિક  પરીક્ષિત મિસ્ત્રી સહિત કુલ 20 આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હાલમાં તમામ આરોપીઓની અટકાયત કરી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે કે આટલા મોટા પ્રમાણમાં બિયરનો જથ્થો કોણે સપ્લાય કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, બિયરનો જથ્થો પૂરો પાડનાર અજાણ્યા શખ્સ વિરુદ્ધ પણ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાએ પંથકમાં ભારે ચકચાર જગાવી છે.

પકડાયેલા વડોદરાના બિઝનેસમેનો અને મહિલા આરોપીઓની યાદી....

1. ધર્મેશભાઈ પ્રવિણભાઈ મિસ્ત્રી
2. અનીકેત રાધેશભાઈ બમલાણી
3. કૌશીકભાઈ પ્રકાશચંન્દ્ર રામચંદાની
4. ઈશાનભાઈ યોગેશભાઈ ત્રીવેદી
5. ચીંતનકુમાર મહેન્દ્રકુમાર પ્રજાપતિ
6. ગૌરવ કમલેશભાઈ દોષી
7. ધીરજ વિજય ચંદીરામાણી
8. વરુણ ભાવેશભાઈ પરિખ
9. નીરવભાઈ જશવંતભાઈ જયસ્વાલ
10. ચિરાયુ હેમંત જયસ્વાલ
11. કિરણ વિનાયક જાધવ
12. વંશ અશોક સલુજા
13. પ્રિયાંક રાજેન્દ્રકુમાર પરીખ
14. કિનલ અરવિંદભાઈ પંડ્યા
15. ચિરાગ રાજેશકુમાર પંડ્યા
16. જાનકી નૈનેશકુમાર બ્રહ્મભટ્ટ (મહિલા)
17. પાયલ મનીષ શાહ (મહિલા)
18. નમીતાબેન જીંકલ ગાંધી (મહિલા)
19. પરિક્ષિત પ્રવિણભાઈ મિસ્ત્રી (ફાર્મ હાઉસ માલિક)
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

