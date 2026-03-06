ઉમરેઠના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું નિધન, આણંદની હોસ્પિટલમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ
MLA Govindbhai Parmar: આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારનું હૃદયરોગના હુમલા બાદ નિધન થયું છે. આ સમાચાર મળતા જ સમગ્ર ગુજરાત ભાજપ અને ખાસ કરીને ખેડા-આણંદ પંથકમાં શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ છે.
Trending Photos
MLA Govindbhai Parmar: આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારનું હૃદયરોગના હુમલા બાદ નિધન થયું છે. આ સમાચાર મળતા જ સમગ્ર ગુજરાત ભાજપ અને ખાસ કરીને ખેડા-આણંદ પંથકમાં શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ છે.
આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારનું હૃદયરોગના હુમલા બાદ નિધન થયું છે. ગોવિંદભાઈ પરમાર છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા. તેમની આણંદની હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી, જ્યાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. વર્ષ 1943માં જન્મેલા ગોવિંદભાઈ પરમાર જમીન સાથે જોડાયેલા નેતા હતા. તેમના અવસાનના સમાચાર મળતા જ આણંદ જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાત ભાજપના કાર્યકરોમાં શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ગોવિંદભાઈ પરમારને અચાનક હાર્ટ એટેક આવતા આણંદની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જો કે, ડોક્ટરોના તમામ પ્રયાસો છતાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. તેમના નિધનના સમાચાર વાયુવેગે ફેલાતા મોટી સંખ્યામાં રાજકીય આગેવાનો, કાર્યકરો અને સમર્થકો હોસ્પિટલ ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા.
છેલ્લી બે ટર્મથી ધારાસભ્ય હતા
વિંદભાઈ પરમાર જમીન સાથે જોડાયેલા મજબૂત નેતા ગણાતા હતા. તેમની રાજકીય કારકિર્દી પ્રભાવશાળી રહી છે. તેઓ છેલ્લી બે ટર્મ 2017 અને 2022થી ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકિટ પર ઉમરેઠ બેઠક પરથી સતત ચૂંટાઈ રહ્યા હતા.ગોવિંદભાઈ પરમાર લાંબા સમયથી ભાજપ સાથે જોડાયેલા હતા. તેમજ ગોવિંદભાર પરમાર સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ સક્રિય હતા.
અગાઉ તેઓ રાજપા સરકારમાં મંત્રી તરીકે પણ પદભાર સંભાળી ચૂક્યા છે. સ્થાનિક સ્તરે સહકારી ક્ષેત્ર અને સંગઠનમાં તેમનું મોટું પ્રભુત્વ હતું. તેમના નિધનથી ભાજપે એક અનુભવી અને લોકોની વચ્ચે રહેતા પાયાના નેતા ગુમાવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી અને અન્ય નેતાઓએ તેમના અવસાન બદલ દુઃખ વ્યક્ત કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે