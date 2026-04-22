ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે આવતીકાલે મતદાન, 2.45 લાખ મતદારો નક્કી કરશે ઉમેદવારોનું ભાવિ
Umreth Assembly By-Election: ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીનું મતદાન આવતીકાલે 23મી એપ્રિલ ગુરૂવારના રોજ સવારે 7:00 કલાકથી સાંજના 6:00 કલાક સુધી યોજાશે. જ્યારે મત ગણતરી તારીખ 04 મે સોમવારના રોજ યોજાશે. ત્યારે આણંદ જિલ્લાની 111 ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણી માટે 2,45,623 મતદારો મતદાન કરશે.
- પેટાચૂંટણીના મતદાન માટે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર સજ્જ
- 4,174 મતદારો પ્રથમ વખત મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે
- શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કુલ 306 મતદાન મથકો પર આવતીકાલે મતદાન
Umreth Assembly By-Election: ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીનું મતદાન આવતીકાલે 23મી એપ્રિલ ગુરૂવારના રોજ સવારે 7:00 કલાકથી સાંજના 6:00 કલાક સુધી યોજાશે. જ્યારે મત ગણતરી તારીખ 04 મે સોમવારના રોજ યોજાશે. ચૂંટણીના સમગ્ર આયોજનને સફળ બનાવવા માટે મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી સંદીપ સાગળેના માર્ગદર્શનમાં આણંદ કલેક્ટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી પ્રવિણ ચૌધરી અને ટીમ આણંદ સજ્જ છે.
ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં ઉમરેઠ તાલુકો અને આણંદ ગ્રામ્ય વિસ્તારના મળીને કુલ 46 ગામોનો સમાવેશ થાય છે અને 3 નગરપાલિકાઓ ઓડ, ઉમરેઠ અને બોરીયાવીનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ પેટાચૂંટણીમાં કુલ 06 હરીફ ઉમેદવારો મેદાને છે. તદુપરાંત 18થી 19 વર્ષની વય ધરાવતા 4,174 યુવા મતદારો પ્રથમ વખત મતદાન કરશે. જ્યારે 85 વર્ષ કરતા વધુ વયના સુપર સિનિયર સિટીઝન 1,556 મતદારો પણ પોતાના મતાધિકારનો પ્રયોગ કરશે. આ ઉપરાંત 1,546 જેટલા દિવ્યાંગ મતદારો પણ મતદાન કરશે. જ્યારે 85 વર્ષથી વધુ વયના 88 અને 13 દિવ્યાંગો ઘરેથી મતદાન કરી ચુક્યા છે. આમ 111- ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં 1,26,545 પુરુષ મતદારો, 1,19,072 મહિલા મતદારો અને અન્ય 6 મતદારો મળીને કુલ 2,45,623 મતદારો નોંધાયા છે, જે ચૂંટણીમાં મતદાન કરી શકશે.
ECI દ્વારા માન્ય 12 પૈકી કોઈપણ એક દસ્તાવેજને આધારે મતદાન કરી શકાશે
મતદાન માટે ચૂંટણીકાર્ડના વૈકલ્પિક પુરાવા તરીકે ભારતના ચૂંટણીપંચ દ્વારા માન્ય કરેલા 12 દસ્તાવેજો એટલે કે, આધાર કાર્ડ, મનરેગા હેઠળ આપવામાં આવતા જોબ કાર્ડ, બેન્ક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ તરફથી આપવામાં આવતી ફોટોગ્રાફ સાથેની પાસબુક, શ્રમ મંત્રાલયની યોજના અન્વયે આપવામાં આવેલ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્માર્ટ કાર્ડ/આયુષ્માન ભારત હેલ્થ કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાનકાર્ડ, એન.પી.આર.(નેશનલ પોપ્યુલેશન રજીસ્ટર) અન્વયે આરજીઆઈ દ્વારા અપાતા સ્માર્ટ કાર્ડ, ભારતીય પાસપોર્ટ, ફોટોગ્રાફ સાથેના પેન્શન ડોક્યુમેન્ટ, કેન્દ્ર /રાજ્ય સરકાર/ જાહેર ક્ષેત્ર ઉપક્રમો /જાહેર લિમિટેડ કંપનીઓએ કર્મચારીઓને ઇસ્યુ કરેલા ફોટોગ્રાફ સાથેના સર્વિસ ઓળખ પત્રો, સંસદ સભ્યો/ ધારાસભ્યો/ વિધાન પરિષદના સભ્યોને ઇશ્યૂ કરેલા સરકારી ઓળખ પત્રો અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા યુનિક ડિસેબિલીટી આઈડી કાર્ડ પૈકી કોઈ પણ 1 દસ્તાવેજ રજૂ કરવાનો રહેશે. વધુમાં બિનનિવાસી ભારતીયોની જો મતદાર તરીકે નોંધણી થયેલ હોય તો તેઓએ મતદાન મથકે ફક્ત "અસલ પાસપોર્ટ" રજૂ કરી તેમની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવાની રહેશે.
શહેરી વિસ્તારમાં 68 અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 238 એમ કુલ 306 મતદાન મથકો સજ્જ
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં શહેરી વિસ્તારમાં 68 મતદાન મથકો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 238 મતદાન મથકો મળી કુલ 306 મતદાન મથકો સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યાં થતી તમામ ગતિવિધીઓ પર નજર રાખવા માટે વેબકાસ્ટિંગની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે. આ મતદાનો પૈકી 01 મતદાન મથક દિવ્યાંગો દ્વારા સંચાલિત, 02 યુવાઓ દ્વારા સંચાલિત તથા 02 મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત મતદાન મથકો રહેશે. જ્યારે 05 આદર્શ મતદાન મથક પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. મતદાનની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં કુલ 1,348 મતદાન સ્ટાફ, 22 માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર અને 19 જિલ્લા કક્ષાના નોડલ અધિકારીઓ સહિત અંદાજે 1,500 જેટલો મોટો કર્મચારીગણ કાર્યરત છે. જેમને ત્રણ તબક્કામાં સઘન તાલીમ પણ આપવામાં આવી છે.
વ્હીલચેર, સ્વયંસેવકો અને વોટર આસિસ્ટન્સ બૂથ દ્વારા મતદાનની સુલભતા સુનિશ્ચિત
મતદાનની સુલભતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે 218 જેટલી વ્હીલચેરની સુવિધા રહેશે, જ્યારે નાગરિકોને મદદરૂપ થવા માટે 361 સ્વયંસેવકો પણ ખડેપગે રહેવાના છે. સાથોસાથ 85+ના વરિષ્ઠ મતદારો અને દિવ્યાંગ મતદારોને બૂથ સુધીની નિઃશુલ્ક મુસાફરી હેતુ 6 વાહનો પણ આરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે. મતદાન કેન્દ્ર પર મતદારોને જરૂરી તમામ માહિતી પૂરી પાડવા માટે વોટર આસિસ્ટન્સ બૂથ પણ તૈયાર કરાયા છે. જ્યાં મતદારોના મોબાઈલની જાળવણી માટે પણ સુચારૂ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
212 જેટલા અધિકારી-કર્મચારીઓનું બેલેટથી મતદાન
આણંદ જિલ્લામાં 111-ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા ચૂંટણી ફરજ પરના કુલ 212 જેટલા અધિકારી – કર્મચારીઓ માટે તા. 15, 16 અને 17 એપ્રિલ 2026ના ત્રણ દિવસ દરમિયાન ઓડ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ખાતે પોસ્ટલ બેલેટ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેના પ્રથમ દિવસે 41 જેટલા અધિકારી – કર્મચારીઓએ તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાન કર્યું હતું. આ અધિકારી – કર્મચારીઓ પૈકી 11 મહિલા અને 30 પુરુષ મતદારોએ પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરી રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ફરજ નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવી હતી.
ચૂંટણીમાં રોકાયેલા અધિકારી – કર્મચારીઓના સ્વાસ્થ્યની તકેદારી
ભારતના ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકા મુજબ 111- ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં જેમને ફરજ સોંપવામાં આવી છે. તેવા તમામ અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને ચૂંટણી ફરજ દરમિયાન કંઈ પણ આરોગ્યલક્ષી તકલીફ ઊભી થાય તો તાત્કાલિક અને કેશલેસ તબીબી સુવિધા મળી રહે તે માટે પ્રાથમિક સારવાર માટે સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઉમરેઠ, જનરલ હોસ્પિટલ-આણંદ, જનરલ હોસ્પિટલ-ભાલેજ તથા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં કાર્ડિયાક સારવાર માટે ઝાયડસ હોસ્પિટલ-આણંદ અને ક્રિષ્ના હોસ્પિટલ-કરમસદ ખાતે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર પ્રવીણ ચૌધરીએ હોસ્પિટલ સાથે એમઓયુ કર્યા છે. આ ઉપરાંત મતદાનના દિવસે તમામ મતદાન મથકો ખાતે ઓઆરએસના પેકેટ મૂકવામાં આવશે, જેથી કોઈ મતદારને ગરમી અને હિટવેવની અસરને કારણે કઈ તકલીફ થાય તો તરત જ પ્રાથમિક સુવિધા આપી શકાય.
શાંતિ અને સલામતી માટે સુરક્ષાદળો ખડેપગે
મુક્ત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તે માટે પોલીસ તંત્ર પણ સજ્જ છે. જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ગૌરવ જસાણીની આગેવાનીમાં 02 ડીવાયએસપી, 04 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, 500 જેટલા પોલીસ અને હોમગાર્ડના જવાનો ઉપરાંત સીઆરપીએફની 03 કંપની મતદાન મથકો ખાતે ફરજ બજાવશે.
23 એપ્રિલના રોજ પેટાચૂંટણી યોજાનાર છે. આ ચૂંટણીને ધ્યાને રાખીને ઉમરેઠ મતવિસ્તારના કર્મચારીઓ કોઈપણ અવરોધ વગર લોકશાહીના પર્વમાં સહભાગી થઈ મતદાન કરી શકે તે માટે મતદાનના દિવસ એટલે કે, 23 એપ્રિલના રોજ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ચૂંટણીમાં કોઈપણ વ્યક્તિને ચૂંટણીલક્ષી ફરિયાદ કે રજૂઆત કરવી હોય તો જિલ્લા કક્ષાએ ટોલ ફ્રી નંબર 1950 ઉપર અથવા 111- ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે ઓડ ખાતે કંટ્રોલરૂમ નંબર 02692 298071 શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
