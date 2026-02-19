Prev
"પટેલવાદ ન ચલાવો"! 98 ટકા લાવનારી કોઈ પણ સમાજની દીકરી હોય એને ભણાવો, પાટીદાર કરોડપતિ પાછા ન પડે...

Anandiben Patel Slams Casteism: ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે સુરતમાં જણાવ્યું હતું કે, "હું પણ પટેલ છું, અને આ મંચ પર બેઠેલા ઘણા લોકો પણ પટેલ છે, પરંતુ મારા લોહીમાં ક્યાંય પટેલવાદ નથી. પટેલ હોવાનો ગર્વ એ નેતૃત્વ અને સેવા સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ, નહીં કે જ્ઞાતિવાદના સંકુચિત વાડાઓ સાથે. આ નિવેદન હાલના રાજકીય માહોલમાં ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 19, 2026, 03:23 PM IST

"પટેલવાદ ન ચલાવો"! 98 ટકા લાવનારી કોઈ પણ સમાજની દીકરી હોય એને ભણાવો, પાટીદાર કરોડપતિ પાછા ન પડે...

Surat News: ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે તાજેતરમાં સુરત ખાતે આયોજિત 'ક્રાફ્ટ રૂટ' કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી અને ત્યાં સામાજિક એકતા અને જ્ઞાતિવાદના દૂષણ પર અત્યંત માર્મિક અને કડક શબ્દોમાં પાટીદારો પર પ્રહાર કર્યા છે. પોતાની દીકરી અનાર પટેલની હાજરીમાં તેમણે આપેલું આ નિવેદન હાલ સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જગાવી રહ્યું છે.

"લોહીમાં પટેલવાદ નથી, સેવાભાવ છે"
કાર્યક્રમ દરમિયાન આનંદીબેને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, "હું પોતે પટેલ છું અને અહીં ઉપસ્થિત ઘણા લોકો પાટીદાર છે, પરંતુ મારા લોહીમાં ક્યાંય 'પટેલવાદ' નથી." તેમણે જણાવ્યું છે કે પટેલ હોવું એ ગર્વની વાત છે, પણ એ ગર્વ નેતૃત્વ અને જનસેવા સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ, નહીં કે જ્ઞાતિના સંકુચિત વાડાઓ સાથે... આનંદીબેન પટેલે જ્ઞાતિવાદના નામે થતા રાજકારણને તેમણે દેશ અને સમાજ માટે નુકસાનકારક ગણાવ્યું હતું.

દીકરી અનાર પટેલને જાહેર મંચ પરથી શીખામણ
તાજેતરમાં જ અનાર પટેલને 'ખોડલધામ' સંગઠનમાં મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ બાબતે આનંદીબેને એક વડીલ તરીકે શિખામણ આપતા કહ્યું કે, સંસ્થાના હોદ્દાનો ઉપયોગ માત્ર પોતાની જ્ઞાતિ પૂરતો મર્યાદિત ન રાખવો જોઈએ. જો કોઈ અન્ય સમાજનો જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ પણ મદદ માટે આવે, તો તેની સેવા કરવી એ જ સાચો ધર્મ છે. આનંદીબેન પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ અનુસૂચિત જનજાતિનો વ્યક્તિ કે ગરીબ દીકરી તમારી પાસે આવે, તો આપણા કરોડપતિ પટેલ ભાઈઓને કહો કે તેઓ તેની ફી ભરે."

આનંદીબેને આ કાર્યક્રમમાં જૂના સમયના પટેલોની ઉદારતાને યાદ કરતા કહ્યું કે, પહેલાના સમયમાં ગામના પટેલ આખા ગામની દીકરીઓના લગ્નની જવાબદારી પોતાની ગણીને નિભાવતા હતા. આજે પણ પટેલોએ પોતાની સંપત્તિનો ઉપયોગ તેજસ્વી અને ગરીબ બાળકોના શિક્ષણ માટે કરવો જોઈએ. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે તેઓ પોતે અનેક બાળકોની ફી ભરે છે, પણ એવી રીતે કે બાળકને પોતે પણ ખબર નથી હોતી. દાન હંમેશા 'વાહવાહી' મેળવવા માટે નહીં, પણ નિઃસ્વાર્થ ભાવે થવું જોઈએ. મદદ કરનારનું નામ ગુપ્ત રહે અને લેનારનું સન્માન જળવાય એ જ સાચું પુણ્ય છે.

લેઉવા-કડવાના વિભાજન પર આકરા પ્રહાર
સમાજમાં વર્ષોથી ચાલતા આંતરિક વિભાજન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા તેમણે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, "આપણે ક્યાં સુધી લેઉવા અને કડવા પટેલના નામે વહેંચાયેલા રહીશું?" તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આપણે જ્ઞાતિના વાડાઓ તોડીને 'ભારતવાસી' અને 'હિન્દુસ્તાની' તરીકેની ઓળખ કેળવવી જોઈએ. સાચો નેતા એ જ છે જે માત્ર પોતાની જ્ઞાતિ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સમાજને સાથે લઈને ચાલે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આનંદીબેન પટેલે સમાજને સંકુચિત વિચારધારા ત્યાગીને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપવા આહવાન કર્યું હતું. સુરતનો આ 'ક્રાફ્ટ રૂટ' કાર્યક્રમ માત્ર હસ્તકલાના પ્રદર્શન પૂરતો મર્યાદિત ન રહેતા, સામાજિક પરિવર્તનનો એક મજબૂત મંચ સાબિત થયો છે. માતા-પુત્રીની આ જોડીએ સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વનો એક નવો ચીલો ચાતર્યો છે.

