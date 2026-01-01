અનંત પટેલ AAPમાં જોડાય તેવી શક્યતા! ધવલ પટેલના ગંભીર આક્ષેપ, ગુજરાતની રાજનીતિમાં ગરમાવો
Dang News: અનંત પટેલ કોંગ્રેસમાંથી આપ માં જવા તૈયાર ધવલ પટેલ ના આક્ષેપ. સાંસદ ધવલ પટેલે કોંગ્રેસના અનંત પટેલ અને આપના ચૈતર વસાવા ઉપર કર્યા પ્રહાર, ચૈતર વસાવા કોંગ્રેસના સભ્યો જોડે છે જયારે અનંત પટેલ ચૈતર વસવાને સમર્થન કરે છે, ધવલ પટેલે કહ્યું અનંત પટેલ આપ માં જોડાય એવી શક્યતા, સરકાર આદિવાસી સમાજ માટે કામ કરે છે જ્યારે અનંત પટેલ અને ચૈતર વસાવા સમાજને ગુમરાહ કરવાનું કામ કરે છે,
Dang News: દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી પટ્ટામાં રાજકીય માહોલ ફરી એકવાર ગરમાયો છે. વલસાડ-ડાંગ બેઠકના સાંસદ ધવલ પટેલે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ચૈતર વસાવા પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ધવલ પટેલે દાવો કર્યો છે કે અનંત પટેલ ટૂંક સમયમાં કોંગ્રેસનો સાથ છોડીને 'આપ' માં જોડાઈ શકે છે.
શું છે ધવલ પટેલના આક્ષેપો?
સાંસદ ધવલ પટેલે એક જાહેર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ અને AAPના ચૈતર વસાવા વચ્ચે આંતરિક "સાંઠગાંઠ" ચાલી રહી છે. ધવલ પટેલે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે અનંત પટેલ કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડીને આમ આદમી પાર્ટીમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ચૈતર વસાવા સતત કોંગ્રેસના સભ્યોને પોતાની તરફ ખેંચી રહ્યા છે, જ્યારે અનંત પટેલ તેમને આડકતરી રીતે સમર્થન આપી રહ્યા છે. આ જોડાણ આગામી સમયમાં કોંગ્રેસને મોટું નુકસાન પહોંચાડશે.
ધવલ પટેલે ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, "એક તરફ સરકાર આદિવાસી સમાજના ઉત્થાન અને વિકાસ માટે સતત કામ કરી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ અનંત પટેલ અને ચૈતર વસાવા સમાજને ખોટા મુદ્દે ગુમરાહ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે."
રાજકીય સમીકરણોમાં ગરમાવો
અનંત પટેલ આદિવાસી આંદોલનોનો મોટો ચહેરો રહ્યા છે. જો તેઓ ખરેખર આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય, તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. ધવલ પટેલના આ નિવેદન બાદ હવે જોવાનું એ રહેશે કે અનંત પટેલ કે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી આ બાબતે શું સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે. જ્યારે ધવલ પટેલ વિપક્ષને આડે હાથ લેતા જણાવ્યું હતું કે સરકાર આદિવાસીઓના હિત માટે કટિબદ્ધ છે, પરંતુ વિપક્ષી નેતાઓ માત્ર રાજકીય રોટલા શેકવા માટે સમાજમાં ભ્રમ ફેલાવી રહ્યા છે.
