ગણેશ તારા વળતાં પાણી? ગોંડલમાં દબંગગીરીના અંતનો આરંભ થઈ રહ્યો છે?
Ganesh Gondal ; પોપટ સોરઠિયા કેસમાં અનિરુદ્ધને ફરીથી જેલમાં જવું પડ્યું. અમિત ખુંટ આપઘાત કેસમાં રાજદીપને ય સરન્ડર કરવું પડ્યું. હવે તેમનાં કટ્ટર હરીફ ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટની અદાલતે મંજૂરી આપી છે
Gondal News : ગોંડલના રહસ્યમય રાજકુમાર જાટ કેસમાં નીચલી અદાલતે ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટની મંજૂરી આપતાં નવો વળાંક આવ્યો છે. શું આ ગોંડલમાં દબંગગીરીના અંતનો આરંભ છે? આવા અનેક સવાલો ગોંડલના રાજકારણમાં ઉદભવી રહ્યાં છે.
ગોંડલ ગામ ભલે તાલુકા લેવલનું હોય, પણ સમાચારોમાં દાયકાઓથી અગ્રેસર રહે છે. ગુંડાગીરી, દબંગગીરી માટે કુખ્યાત ગોંડલમાં જેમનો પડ્યો બોલ ઝીલાતો હોવાનું કહેવાય છે એ જયરાજસિંહ જાડેજા અને ધારાસભ્ય ગીતાબા જાડેજાના પુત્ર ગણેશ ગોંડલ ફરતો કાનૂની ગાળિયો કસાઈ રહ્યો છે. રાજકુમાર જાટ નામના યુવાનના અપહરણ અને લાપતા થવાની ઘટનામાં પોલીસના ચોપડે અકસ્માતે મૃત્યુ નોંધાયું છે ત્યારે અદાલતે ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટની મંજૂરી આપતાં આ કેસમાં નવો વળાંક આવી શકે છે.
રાજકુમારનું મૃત્યુ અકસ્માતે થયું કે તેની હત્યા કરાઈ હતી?
ગોંડલમાં પાંઉભાજીની લારી ધરાવતા પરપ્રાંતિય જાટ પરિવારનો યુવાન પુત્ર રાજકુમાર ભેદી સંજોગોમાં લાપતા થયો હતો. પ્રાથમિક શોધખોળ પછી તેનાં પરિવારે પોલીસ ફરિયાદ કરી હતી. બાદમાં ગોંડલમાં બસ સ્ટેન્ડ સહિતની જગ્યાઓએ તેનાં પોસ્ટર પણ લગાવ્યા હતા. દરમિયાન રાજકોટ હાઈ-વે પરથી રાજકુમારની લાશ મળી આવી હતી. આરંભિક તપાસ પછી પોલીસે અકસ્માતે મૃત્યુ ગણાવીને લક્ઝરી બસના ડ્રાઈવરની ધરપકડ પણ કરી લીધી હતી. અલબત્ત, પરિવારના આક્ષેપો મુજબ રાજકુમારના મૃત્યુમાં ગણેશ ગોંડલની સંડોવણી હોવાનું અને લાપતા થયા પછી તે જયરાજસિંહના નિવાસ આસપાસ સીસીટીવમાં દેખાયો હોવાનો દાવો પણ થયો હતો. પરંતુ પોલીસે કશી પૂછપરછ કર્યા વગર ગણેશને ક્લિનચીટ આપી દીધી હતી.
અચાનક આ મામલે ચિત્ર કેમ પલટાયું?
સ્થાનિક પોલીસની તપાસમાં અનેક છીંડા હોવાનો પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો. આથી સ્પેશિયલ ટીમ બનાવીને આઈપીએસ અધિકારી પ્રેમસુખ ડેલુ (હાલ સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા અધિક્ષક) અને ડીવાયએસપી જે.ડી.પુરોહિતની ટીમને સઘન તપાસ કરવાનો આદેશ મળ્યો હતો. એ પછી નાટ્યાત્મક વળાંક આવી રહ્યો છે. જે લક્ઝરી બસના ડ્રાઈવરે અકસ્માતે રાજકુમારને કચડી નાંખ્યો હોવાનું કહેવાય છે એ ડ્રાઈવર તેમજ ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટની માંગણી થઈ હતી, જેને નીચલી અદાલતે મંજૂરી આપી દીધી છે. અલબત્ત, નાર્કો ટેસ્ટની મંજૂર માટે હજુ કાનૂની લડાઈ આગળ ચાલી શકે છે, પરંતુ સ્પેશિયલ ટીમની તપાસની દિશા જોતાં ગણેશને રેલો તો આવી જ રહ્યો છે.
અનિરુદ્ધ રિબડા, રાજદીપ અંદર છે... હવે ગણેશનો વારો?
ઉલ્લેખનીય છે કે જયરાજસિંહ અને રિબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા વચ્ચે લાંબા સમયથી વર્ચસ્વની લડાઈ ચાલી રહી છે. અગાઉ જૂનાગઢના સંજય સોલંકીએ ગણેશ સામે ગોંધી રાખીને માર મારવાની ફરિયાદ નોંધાવી ત્યારે પડદા પાછળથી અનિરુદ્ધસિંહનો દોરીસંચાર હોવાનું કહેવાતું હતું. એ પછી જયરાજસિંહના સમર્થક મનાતાં રિબડાના અમિત ખુંટ સામે દુષ્કર્મનો આરોપ મૂકાયો હતો. બાદમાં અમિત ખુંટે આત્મહત્યા કરીને ડાઈંગ ડેક્લેરેશનમાં રિબડા ગેંગના ત્રાસથી આપઘાત કર્યો હોવાનું લખ્યું હતું. હાલ અનિરુદ્ધસિંહ પોપટ લાખા સોરઠિયાના મર્ડર કેસમાં ફરીથી જેલમાં છે. અમિત ખુંટ કેસમાં રાજદીપે પણ પોલીસ સમક્ષ સરન્ડર કરવું પડ્યું છે. એ સંજોગોમાં ગણેશ ફરતો ગાળિયો કસાઈ રહ્યો છે એ જોતાં ગોંડલમાં કાયમી શાંતિની દિશામાં પ્રયાસો થઈ રહ્યા હોય એમ મનાય છે.
