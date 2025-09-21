Prev
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર, હવે અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં થશે પૂછપરછ

Anirudhsinh Jadeja Surrenders: રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા ના 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજુર. અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસને લઈને તાલુકા પોલીસ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા ની પૂછપરછ કરશે. જુનાગઢ જેલમાંથી કબજો લીધા બાદ ગઈકાલે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા ને ગોંડલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:06 PM IST

અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર, હવે અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં થશે પૂછપરછ

Anirudhsinh Jadeja Surrenders: રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસના સંબંધમાં બે દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે. તાલુકા પોલીસે આ કેસની વધુ તપાસ માટે તેમની પૂછપરછ કરવાની તૈયારીઓ કરી છે.

શુક્રવારે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને જૂનાગઢ જેલમાંથી ગોંડલ લાવવામાં આવ્યા હતા અને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન, તાલુકા પોલીસે કોર્ટ સમક્ષ તેમના બે દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરી હતી, જે મંજૂર થઈ ગઈ છે. પોલીસ હવે આ કેસને લગતા મહત્વના સવાલો પર તેમની પૂછપરછ કરશે.

અમિત ખૂંટના આત્મહત્યા કેસમાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાની ભૂમિકા અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે પોલીસે આ પગલું ભર્યું છે. આગામી બે દિવસ સુધી, પોલીસ દ્વારા આ કેસના રહસ્યો ઉજાગર કરવાના પ્રયાસો કરાશે.
 

