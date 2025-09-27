ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ‘વુમન વેજીટેબલ માર્કેટ’ની જાહેરાત, મહિલા સશક્તિકરણ માટે મોટું કદમ
Surat News: મહિલા સશક્તિકરણ માટે સુરત મનપાનું મોટું પગલું. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ‘વુમન વેજીટેબલ માર્કેટ’ની જાહેરાત. મહિલા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે કરી જાહેરાત. માત્ર મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત શાકભાજી બજાર. અલથાણ વિસ્તારમાં પાયલટ પ્રોજેક્ટ તરીકે થશે શરૂઆત. 38 લાખના ખર્ચે બનાવાશે આધુનિક સુવિધાવાળું બજાર. 50 થી 60 મહિલાઓને એકસાથે વેપાર કરવાની તક. સુરક્ષા અને સુવિધાઓ પર ખાસ ધ્યાન અપાશે.
Trending Photos
Surat News: મહિલા સશક્તિકરણની દિશામાં એક મોટો અને ક્રાંતિકારી નિર્ણય લેતા, સુરત મહાનગર પાલિકા (SMC) એ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ‘વુમન વેજીટેબલ માર્કેટ’ની જાહેરાત કરી છે. સુરત મનપાના મહિલા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ દ્વારા આ મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે મહિલાઓને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવાની સાથે સુરક્ષિત વેપારનું વાતાવરણ પૂરું પાડશે.
માત્ર મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત બજાર
આ અનોખું શાકભાજી બજાર માત્ર અને માત્ર મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત થશે. આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત પાયલટ ધોરણે અલથાણ વિસ્તારમાં કરવામાં આવશે. આ બજાર 38 લાખના ખર્ચે અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથે તૈયાર કરવામાં આવશે, જેમાં એકસાથે 50 થી 60 મહિલાઓને વેપાર કરવાની તક મળશે.
સુરક્ષા અને સુવિધાઓ પર ખાસ ધ્યાન
આ પ્રોજેક્ટની મુખ્ય વિશેષતા તેની સુરક્ષા અને સુવિધાઓ છે. SMC દ્વારા બજારને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રાખવા માટે ખાસ આયોજન કરાયું છે. સુરક્ષા: સમગ્ર બજાર સીસીટીવી કેમેરાની દેખરેખ હેઠળ રહેશે અને સિક્યુરિટી ગાર્ડ્સ પણ તૈનાત કરવામાં આવશે, જેથી મહિલા વેપારીઓ કોઈપણ ડર વિના વેપાર કરી શકે. સગવડ: આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ બજાર મહિલા વેપારીઓ અને ગ્રાહકો બંને માટે સુરક્ષિત અને સુવિધાયુક્ત વાતાવરણ પૂરું પાડશે. આ પગલાથી મહિલાઓને વેપારના સ્થળે થતી અસુરક્ષા અને દખલગીરીને વિદાય મળશે, અને તેઓ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા સાથે પોતાનો વેપાર વિકસાવી શકશે.
આત્મનિર્ભરતા તરફનું પગલું
આ ‘વુમન વેજીટેબલ માર્કેટ’નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધવામાં મદદ કરવાનો છે. શાકભાજીના વેપાર સાથે જોડાયેલી મહિલાઓ માટે આ એક સન્માનજનક અને સુરક્ષિત પ્લેટફોર્મ બનશે. પાયલટ પ્રોજેક્ટની સફળતા બાદ, સુરત મનપાની યોજના શહેરના દરેક ઝોનમાં આ પ્રકારના બજારોનું વિસ્તરણ કરવાની છે. આ પહેલ થકી સુરત શહેર મહિલા કેન્દ્રિત વિકાસનું એક ઉત્કૃષ્ટ મોડેલ બની શકે છે, જે અન્ય શહેરો માટે પણ પ્રેરણારૂપ સાબિત થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે