Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રાજ્યમાં વધુ એક BLO શિક્ષકનું કરૂણ મોત: મહેસાણાના સુદાસણ ગામે ફરજ દરમિયાન હાર્ટ એટેક

Mehsana News: રાજ્યમાં વધુ એક BLO શિક્ષકનું મોત. મહેસાણાના સુદાસણ ગામમાં BLOને આવ્યો હાર્ટ એટેક. દિનેશ રાવળ નામના BLOનું હાર્ટ એટેક આવતા મોત. SIRની કામગીરી દરમિયાન આવ્યો હાર્ટ એટેક.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:36 PM IST

Trending Photos

રાજ્યમાં વધુ એક BLO શિક્ષકનું કરૂણ મોત: મહેસાણાના સુદાસણ ગામે ફરજ દરમિયાન હાર્ટ એટેક

Mehsana News: ગુજરાત રાજ્યમાં ચૂંટણીલક્ષી કામગીરીના બોજ હેઠળ ફરજ બજાવતા શિક્ષકો પરના તણાવનો વધુ એક કરૂણ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા તાલુકાના સુદાસણ ગામમાં BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર) તરીકે ફરજ બજાવતા શિક્ષક દિનેશ રાવળનું હાર્ટ એટેક આવવાથી નિધન થયું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

રાત્રે 2 વાગ્યે SIRની કામગીરી દરમિયાન આવ્યો હાર્ટ એટેક
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુદાસણ કન્યા શાળાના મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા અને BLO તરીકેની વધારાની જવાબદારી નિભાવતા દિનેશ રાવળનું ગત રાત્રે આશરે 2 વાગ્યાની આસપાસ હૃદયરોગના હુમલાથી મોત નીપજ્યું છે. સ્થાનિક સૂત્રો અને શાળાના આચાર્યના નિવેદન મુજબ દિનેશ રાવળ સતત છેલ્લા બે-ચાર દિવસથી રાત્રે ઊઠીને SIR (સ્પીશિયલ સમરી રિવિઝન)ની કામગીરી અંતર્ગત ફોર્મ અપલોડ કરવાનું કામ કરી રહ્યા હતા.

SIRની મોબાઈલ એપ્લિકેશન બરાબર કામ ન કરતી હોવાને કારણે તેઓ રાત્રિના સમયે જાગીને આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા પ્રયત્નશીલ હતા. ગઈ રાત્રે પણ તેઓ લગભગ 2 વાગ્યે ફોર્મ અપલોડ કરવાનું કામ કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન તેમને છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો. તાત્કાલિક સારવાર માટે તેમને વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધીમાં દિનેશભાઈએ તેમની BLO કામગીરી લગભગ 70% જેટલી પૂરી કરી દીધી હતી.

શિક્ષકોમાં સ્ટ્રેસ અને દબાણનો માહોલ
સમગ્ર ઘટના અંગે સુદાસણા પગાર કેન્દ્ર શાળાના આચાર્ય ગોવિંદસિંહ બારડ એ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે શિક્ષકો પરના તણાવ તરફ ઈશારો કરતા જણાવ્યું હતું કે શિક્ષકોમાં સ્ટ્રેસ એ વાતનો હતો કે ટૂંકાગાળાની અંદર જે એમને ગોલ આપેલો હતો એ પૂરો કરવાનો હતો. એમાં પણ સર્વર છે તે બરાબર કામ કરતું નથી. ફોર્મ અપલોડ કરવાના હોય ત્યારે સર્વર બરાબર કામ કરતું નથી. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, બીજી તરફ કામગીરી પૂરી કરવા માટે સતત દબાણ રહેતું હોય છે." BLOની કામગીરી નિભાવતા શિક્ષકનું રાત્રે કામગીરીના દબાણ હેઠળ હાર્ટ એટેકથી નિધન થતાં સુદાસણ ગામ અને મહેસાણા જિલ્લાના શિક્ષક આલમમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે, અને સાથે જ ફરજ દરમિયાનના તણાવ અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadBLO teachertragicallyBLO teacher diesheart attackDutySudasan villagemehsana news

Trending news