રાજકોટમાં વધુ એક મહિલા પોલીસકર્મીએ જીવનનો અંત આણ્યો! પોલીસ તપાસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ!
Rajkot News: રાજકોટમાં વધુ એક મહિલા પોલીસકર્મીએ કર્યો આપઘાત. 28 વર્ષીય મહિલા કોન્સ્ટેબલ હરસિદ્ધિબેન ભારડિયાએ ઘરકંકાસથી કંટાળીને ઝેરી દવા પીને કર્યો આપધાત.
Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં ફરી એકવાર મહિલા પોલીસ કર્મચારીના આપઘાતના બનાવથી પોલીસ બેડામાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. આજીડેમ પોલીસ મથકમાં ફરજ બજાવતા હરસિદ્ધિબેન હર્ષભાઈ ભારડીયા (ઉ.૨૮) એ એક મહિના પૂર્વે ઘરકંકાસથી કંટાળી ઝેરી દવા પીને જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમનું અમદાવાદમાં સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે.
ઘરકંકાસ બન્યો જીવલેણ
આ બનાવની વિગતો અનુસાર, હરસિદ્ધિબેને ગત 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ કોઠારીયા સોલવન્ટમાં આવેલા પોતાના મકાનમાં ઘઉંમાં નાખવાનો ઝેરી પાઉડર પી લીધો હતો. પરિવારને જાણ થતાં તેમને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેઓ 26 દિવસ સુધી ICUમાં સારવાર હેઠળ રહ્યા હતા. જોકે, તબિયત વધુ લથડતાં વધુ સારવાર માટે તેમને અમદાવાદ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં મંગળવારે ટૂંકી સારવાર દરમિયાન તેમનું દુઃખદ મોત નિપજ્યું હતું. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, મૃતકના પતિ કોઈ કામધંધો કરતા ન હોવાથી દંપતી વચ્ચે વારંવાર બોલાચાલી થતી હતી. આ ઘરકંકાસથી કંટાળીને હરસિદ્ધિબેને આ આત્મઘાતી પગલું ભર્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હરસિદ્ધિબેન મૂળ જૂનાગઢના વતની હતા અને વર્ષ ૨૦૨૩માં પોલીસ ફોર્સમાં જોડાયા હતા. તેમને સંતાનમાં એક પુત્ર છે.
સહકર્મીઓએ કરી હતી આર્થિક મદદ
હરસિદ્ધિબેન 26 દિવસ સુધી ICUમાં સારવાર હેઠળ હતા તે દરમિયાન પોલીસ કર્મચારીઓએ તેમના પરિવારને આર્થિક સહાય કરવા માટે એક સંદેશો વાયરલ કર્યો હતો. તેના થકી પોલીસ કર્મચારીઓએ મળીને રૂ. ૪.૫૦ લાખ જેટલો હોસ્પિટલ ખર્ચ ઉઠાવ્યો હતો.
છ દિવસ પૂર્વે પણ મહિલા કોન્સ્ટેબલે કર્યો હતો આપઘાત
આ ઘટનાના માત્ર છ દિવસ પૂર્વે જ, રાજકોટમાં બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા મહિલા કોન્સ્ટેબલ ભૂમિકાબા કનકસિંહ ચૌહાણ (ઉ.૨૭) એ પણ બિમારીથી કંટાળીને પોતાના ક્વાર્ટરમાં ઝેરી ટીકડા ખાઈને આપઘાત કરી લીધો હતો. માઉન્ટેન પોલીસ લાઈનમાં રહેતા ભૂમિકાબાએ ઝેરી દવા પીતા પહેલા એક સુસાઈટ નોટ પણ લખી હતી, જેમાં તેમણે બિમારી થી કંટાળીને આ પગલું ભર્યું હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. મૃતક ભૂમિકાબાને આંચકી અને વાઈની બિમારી હતી. અગાઉ પણ તેમણે એકવાર આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હોવાથી સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. શહેરના પોલીસ બેડામાં ટૂંકા સમયમાં બે મહિલા કર્મચારીઓએ જીવનનો અંત આણતા પોલીસ પરિવારમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.
