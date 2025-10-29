અનાજ દળાવવા જવું સગીરાને ભારે પડ્યું! સાબરકાંઠામાં ત્રણ શખ્સોએ ખેતરમાં આચર્યું સામુહિક દુષ્કર્મ
Sabarkantha News: હિંમતનગર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગત 26 તારીખે સાંજે સામુહિક દુષ્કર્મનો બનાવ સામે આવ્યો હતો,ગાંભોઈ પોલીસે ભોગબનનારના પિતાની ફરિયાદ આધારે ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી, પોલીસે ત્રણેય આરોપીનું રી કન્સ્ટ્રક્શન કરી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા.
શૈલેષ ચૌહાણ/સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વધુ એક સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે. ગત 26 તારીખના રોજ એક સગીરા ઘરેથી અનાજ દળાવવા માટે નીકળી હતી જ્યાં બાઈક પર આવેલા ત્રણ વ્યક્તિઓએ રોકી બળજબરી પૂર્વક ખેતરમાં ખેંચી ગઈ બે વ્યક્તિઓએ દુષ્કર્મ કર્યું હતું અને એક વ્યક્તિએ મદદગારી કરી હતી.
જો કે દુષ્કર્મ થયું હોવાની વાત સગીરાએ તેના પરિવારને કરતા સગીરાના પિતાએ ગાંભોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસ અને લોકલ ક્રાઈમ બ્રાંચ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
જોકે પોલીસે તપાસ કરતા 2 આરોપીઓએ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને એક આરોપીએ મદદગારી કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જોકે પોલીસ દ્વારા આરોપીઓનું રી કન્સ્ટ્રક્શન કર્યા બાદ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જો તે કોર્ટ દ્વારા ત્રણેય આરોપીઓને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા.
