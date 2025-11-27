સરકારી શાળાના લંપટ શિક્ષકે યુવતી પર આચર્યું અનેકવાર દુષ્કર્મ! ન્યૂડ ફોટા ઉતારી બ્લેકમેઇલિંગ, લગ્ન પણ કરાવ્યાં ફોક!
Rajkot News: સરકારી શાળાના શિક્ષક અને શિક્ષિકા વિરુદ્ધ ફરિયાદ. મોરબી જિલ્લામાં પ્રાથમિક શાળામાં સરકારી શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવનારી પ્રીતિ ઘેટીયાની કરાઈ ધરપકડ. બળાત્કાર, ખંડણી, માર મારવા અને ગુનાહિત કાવતરું રચવું સહિતની કલમ હેઠળ યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ ફરિયાદ...
Trending Photos
Rajkot News: ફરી એકવાર ગુજરાતમાં શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતી એક ઘટનામાં રાજકોટની યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક સરકારી શાળાના શિક્ષક અને એક શિક્ષિકા વિરુદ્ધ ગંભીર ગુનાઓની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ કેસમાં મોરબી જિલ્લાની એક પ્રાથમિક શાળામાં સરકારી શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવતી પ્રીતિ ઘેટીયાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.
કઈ કલમ હેઠળ ફરિયાદ?
પોલીસે શિક્ષક અને શિક્ષિકા વિરુદ્ધ બળાત્કાર, ખંડણી, માર મારવો, અને ગુનાહિત કાવતરું રચવું સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શિક્ષક મુકેશ સોલંકીએ આચર્યું દુષ્કર્મ અને પડાવી રકમ
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, પડધરી તાલુકાના રોહીશાળા ગામ ખાતે શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા મુકેશ સોલંકી નામના શિક્ષકે એક 35 વર્ષીય યુવતી સાથે અનેક વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. મુકેશ સોલંકીએ યુવતીના ન્યુડ ફોટા અને વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી હતી. આ ધમકીના આધારે તેણે યુવતી પાસેથી ₹4 લાખથી વધુની રકમ પડાવી હતી. એટલું જ નહીં, મુકેશ સોલંકીએ ચાર્જિંગ વાયર દ્વારા યુવતીને માર પણ માર્યો હોવાની ફરિયાદમાં નોંધ છે.
લગ્ન પણ રોકાવ્યા
આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલી મહિલા શિક્ષિકા પ્રીતિ ઘેટીયા અને મુખ્ય આરોપી શિક્ષક મુકેશ સોલંકી બંનેએ મળીને યુવતીના થવા જઈ રહેલા લગ્ન પણ રોકાવ્યા હોવાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર પ્રકરણને પગલે શિક્ષણ જગતમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે અને પોલીસ દ્વારા આ ગુનાહિત કાવતરામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સામેલ છે કે કેમ તે અંગેની ઊંડી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે