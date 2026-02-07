Prev
'માણસ મરી જાય પછી સાચો લાગે'..... સ્યુસાઇડ નોટ લખી વ્યાજખોરોના ત્રાસથી રાજકોટમાં એકનો આપઘાત

Rajkot News: ગુજરાતમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી અત્યાર સુધી ઘણા લોકો જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે. હવે રાજકોટમાં ફરી આવી ઘટના સામે આવી છે. વ્યાજખોર મિત્રના ત્રાસથી રિક્ષા ચાલકે આપઘાત કરી લીધો છે. મૃતકે આપઘાત પહેલા વીડિયો પણ બનાવ્યો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 07, 2026, 05:13 PM IST

ગૌરવ દવે, રાજકોટઃ રાજકોટમાં વ્યાજખોરોના રાક્ષસી સ્વરૂપની વધુ એક હચમચાવી દેતી ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં એક સમયે જેની સાથે બેસીને એક જ થાળીમાં જમતા હતા, એ જ મિત્ર આજે કાળ બનીને ત્રાટક્યો. આત્મહત્યા કરતા પહેલા રિક્ષા ચાલકે બનાવેલો વીડિયો અને લખેલી સુસાઈડ નોટ વ્યાજખોરની હેવાનીયતની સાક્ષી પૂરી રહી છે. શું છે આ આખી ઘટના અને કેવી રીતે એક મિત્ર જ મિત્રનો દુશ્મન બન્યો? તમે પણ જાણો

વ્યાજખોર મિત્રનું રાક્ષસી સ્વરૂપ આવ્યું સામે
રાજકોટમાં વ્યાજખોરોનો આતંક અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો...વ્યાજના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયેલા વધુ એક રિક્ષા ચાલકે મોતને વહાલું કર્યું છે...આ કિસ્સો એટલે વધુ ચોંકાવનારો છે કારણ કે અહીં જીવ લેનાર કોઈ બહારનો શખ્સ નહીં, પણ મૃતકનો 'એક થાળીમાં જમનારો' પરમ મિત્ર જ નીકળ્યો...આપઘાત પહેલાનો મૃતકનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે...વીડિયોમાં મૃતક જે બોલે છે તે સાંભળીને તમે ચોંકી ઉઠશો.

મૃતકનો અંતિમ વીડિયો 
જય માતાજી
મેલડી માતાજીના મંદિર આવ્યો છું
કોર્ટમાં ગયો હતો
આપણે ત્યાં હારી ગયા છીએ એ ખબર જ છે
વીડિયો બનાવવાનું કારણ એક જ છે
માતાજીની સાક્ષીએ કહું છું
મે આટલા બધા રૂપિયા નથી 
મારે જે કરવું હતું તે એ મે કરી લીધું
આને મારી પ્રાર્થના છે કે મને ભૂત બનાવજે ભૂત
હું જયલા પાસે સાત વર્ષનો હિસાબ લેવા આવીશ
માણસ મરી જાય ને ત્યારે જ સામેવાળા માને કે આ સાચો છે
બાકી કોઈ નથી માનતું
અને હજી કહું છું 
માતાજીને સાક્ષી રાખીને કહું છું
મે આટલા બધા રૂપિયા નથી લીધા 
તેણે મારા ખોટા ચેક ભર્યા છે
અને હજી મને કહે છે કે આઠ ચેક પડ્યા
મને એમ કહે છે દવા પી જા તો પણ મને જામીન મળી જાય
તો ભાઈ મે દવા પી લીધી છે
બરાબર
તને કદાચ કોર્ટ જામીન આપી દેશે
પણ માતાજી તને જામીન નહીં આપે
મારા શબ્દો લખી રાખજે તું
આ માતાજી તને જામીન નહીં આપે, નહીં આપે અને નહીં આપે

અમિત તન્ના નામના રિક્ષાચાલકનો વાંક માત્ર એટલો જ હતો કે તેમણે મુશ્કેલીના સમયે પોતાના મિત્ર જયદીપ બોરીચા પાસેથી રૂપિયા લીધા હતા...આરોપી જયદીપ બોરીચાએ મિત્રતાના નામે એવો ખેલ ખેલ્યો કે અમિતભાઈ તેમાંથી નીકળી જ ન શક્યા...અમિતભાઈએ એક મંડળીમાં લોન લેવા માટે જે કોરા ચેક આપ્યા હતા, જયદીપ તે મંડળીમાંથી ચેક ઉપાડી લાવ્યો અને 60 હજાર સામે આ કોરા ચેકમાં 3 લાખની રકમ ભરી બેંકમાં જમા કરાવી દીધા અને ચેક રિટર્નની ધમકી આપી માનસિક ત્રાસ આપવાનું શરૂ કર્યું.

ત્રાસની પરાકાષ્ઠા તો ત્યારે આવી જ્યારે જયદીપે વ્યાજની ઉઘરાણી માટે અમિતભાઈની પત્નીને રસ્તા વચ્ચે ઊભી રાખી અપમાનિત કરવાનું શરૂ કર્યું...આબરૂના કાંગરા સોશિયલ મીડિયા અને સમાજમાં ન વેરાય તેવા ડર અને મિત્રના અસહ્ય ત્રાસથી કંટાળીને અમિતભાઈએ અંતે આત્મહત્યા પૂર્વે વીડિયો બનાવી અને સુસાઇડ નોટ લખી આ દુનિયામાંથી વિદાય લીધી...

હાલ તો પોલીસે સુસાઈડ નોટ અને વીડિયોના આધારે જયદીપ બોરીચા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે...

પરંતુ સવાલ એ થાય છે કે, શું પોલીસની વ્યાજખોરો વિરુદ્ધની ઝુંબેશ માત્ર કાગળ પર જ છે? કે પછી આવા વ્યાજખોરોને કાયદાનો કોઈ ડર જ રહ્યો નથી?

 

