અમદાવાદમાં વધુ એક નામાંકિત કોલેજને કરાઈ સીલ: આજે વહેલી સવારે AMCની મોટી કાર્યવાહી

AMC seals Vivekananda College: અમદાવાદ શહેરમાં આવેલી વધુ એક કોલેજને કરાઈ સીલ. વિવેકાનંદ કોલેજને AMCએ કરી સીલ. બીયુ પરમિશન અને ફાયર NOCની સમય મર્યાદા ન મેળવતા સીલિંગ કાર્યવાહી
AMC seals Vivekananda College: અમદાવાદ શહેરમાં આવેલી વધુ એક કોલેજ વિરુદ્ધ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. શહેરમાં ચાલતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં બિલ્ડિંગ યુઝ (BU) પરમિશન અને ફાયર સેફ્ટી NOCના નિયમોનું પાલન ન થતું હોવાથી, AMCએ આજે વિવેકાનંદ કોલેજને સીલ કરી દીધી છે.
બીયુ પરમિશન અને ફાયર NOC મુદ્દે કાર્યવાહી
AMCના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિવેકાનંદ કોલેજ દ્વારા નિર્ધારિત સમય મર્યાદા માં બિલ્ડિંગ યુઝ (BU) પરમિશન અને ફાયર સેફ્ટી માટેનું નો-ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મેળવવામાં આવ્યું ન હતું. આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતાં, વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અને ઈમારતના કાયદાકીય પાસાંઓને ધ્યાનમાં રાખીને AMC દ્વારા કોલેજને સીલ મારવાની ફરજ પડી છે.
શહેરમાં સીલિંગની ઝુંબેશ ચાલુ
શહેરમાં શાળાઓ અને કોલેજો સહિતની અનેક મોટી ઈમારતોમાં ફાયર સેફ્ટી અને બીયુ પરમિશનના નિયમોનું પાલન ન થતું હોવાની ફરિયાદો બાદ AMC દ્વારા મોટા પાયે સીલિંગની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ઝુંબેશ અંતર્ગત વિવેકાનંદ કોલેજ પર કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી એ દર્શાવે છે કે, વહીવટી તંત્ર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારી એક પણ સંસ્થાને છોડવા માંગતું નથી.
આ કાર્યવાહીથી શહેરમાં અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને પણ તાત્કાલિક ધોરણે તેમના BU પરમિશન અને ફાયર NOCને અપડેટ કરવાની તાકીદનો સંકેત મળ્યો છે.
