Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ફરી વાવાઝોડું ત્રાટકશે, અંબાલાલ પટેલે નવેમ્બરની તારીખ આપીને કરી આગાહી

Ambalal Patel Prediction : મેઘરાજાએ વિદાય લીધી નથી, વરસાદની હજી થંભવાના નથી, કારણ કે, વધુ એક વાવાઝોડું આકાર લઈ રહ્યું છે, શું કહે છે અંબાલાલની નવી આગાહી જાણો 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:32 PM IST

Trending Photos

ફરી વાવાઝોડું ત્રાટકશે, અંબાલાલ પટેલે નવેમ્બરની તારીખ આપીને કરી આગાહી

Ambalal Ni Agahi : હજી ઉપરાઉપરી બે વાવાઝોડા ગયા છે. પરંતુ હજી પણ વાવાઝોડાનું સંકટ ટળ્યું નથી. કારણ કે, હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે નવેમ્બરમાં વધુ એક વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. 

અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી 15 નવેમ્બર બાદ સર્ક્યુલેશન સક્રિયતાના કારણે બંગાળના ઉપસાગર સક્રિય રહેશે. નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં મજબૂત વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા રહેશે. આ અરસામાં નોર્થ વેસ્ટ મોનસૂન અસર દક્ષિણ ભારતમાં થવાથી ભારે વરસાદથી અતિભારે શક્યતા રહેશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં 4-5 મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા, જેના લીધે દેશના ઉત્તરીય પર્વતી ભાગોમાં ભારે હિમવર્ષાના લીધે ઉત્તર ભારતમાં ભારે ઠંડી પડવાની શક્યતા, જેના કારણે ગુજરાતમાં પણ ઠંડીનું જોર વધી શકે. હમણાં 4થી 6 નવેમ્બરમાં 1 વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવતાં પંજાબ, હરિણાયા, જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં ઠંડીની વધવાની શક્યતા અને લઘુત્તમ તાપમાન 4થી 8 ડિગ્રી ઘટવાની શક્યતા રહેશે, જેના લીધે ગુજરાતમાં પણ ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ શકે. ગુજરાતનું તાપમાન 3થી 4 ડિગ્રી ઘટી શકે. રવિ પાકને સાનુકૂળ મોસમ બનવાની શક્યતા

મેઘરાજા વિદાય નહીં લે
રાજયભરમાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે તો કયાંક હળવો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ હજુ પણ ૩ દિવસ સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. રાજ્યમાં આગામી ત્રણ દિવસ સુધી છૂટાછવાયા વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. અરબી સમુદ્રમાં બનેલા ડિપ્રેશનની સીધી અસર ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પડી છે. હજુ પણ પાંચથી વધુ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદી વરસી રહ્યો છે. જો કે ગુજરાત તરફ આવેલું ડિપ્રેશન હવે નબળું પડી જતા વરસાદની તીવતા ઘટી રહી છે.  

વરસાદથી રાહત ક્યારે મળશે
હવામાન વિભાગની નવી આગાહી કહે છે કે, 2 દિવસ બાદ રાજ્યમાંથી વરસાદી માહોલથી રાહત મળશે. આજે સમગ્ર રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે. આવતીકાલે કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા છે. તો આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં ઠંડરસ્ટ્રોમની આગાહી છે. આગામી ૨૪ કલાક ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. 

આગામી 5 દિવસ સુધી માછીમારો માટે કોઈ ચેતવણી નથી. દરિયાકિનારે જે LC3 સિગ્નલ લગાવાયું હતું, તેને હટાવી લેવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionCyclone AlertParesh Goswamiપરેશ ગોસ્વામીFlood Alertgujarat rainsheavy rainHeavy rainfallભારે વરસાદવરસાદની આગાહી

Trending news