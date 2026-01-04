અલ્પેશ ઠાકોરની સમાજને અપીલ : બીજા સમાજો સુખી થયા છે, તેના પરથી શીખવું પડશે, ઈર્ષા કરવાથી મેળ નહી પડે
Thakor Samaj Constitutional Conference : ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોર સમાજે નવા બંધારણના પાલનના લીધા શપથ...સમાજમાં રહેલા કુરિવાજોને તિલાંજલી આપી નવા સામાજિક બંધારણને સૌએ વધાવ્યું...બનાસકાંઠાના ઓગડમાં ઠાકોર સમાજનું યોજાયું વિશાળ સંમેલન
Banaskantha News : આજે ઠાકોર સમાજ માટે ઐતિહાસિક દિવસ છે. બનાસકાંઠાના ઓગડમાં ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન યોજાયું, જેમાં સાંસદ ગેનીબેને સમાજનું નવું 'બંધારણ' જાહેર કર્યું. આ મહાસંમેલનમાં સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ઠાકોર સમાજના લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. જેમાં સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજોને તિલાંજલી આપી નવું બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે સામાજિક બંધારણનો અમલ કરવા સૌને સંકલ્પ લેવડાવ્યા. રાજકીય આગેવાનો અને સંતો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ પ્રસંગે ભાજપના ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે, બંધારણના નિયમ શા માટે એવું શું થયું. ગામે ગામે મિટિંગ થઈ અને સમસ્યા જાણી અને નક્કી થયું કે સમાજના કુરિવાજ છે તે દૂર કરવા પડે. બીજા સમાજ ટેક્નોલોજીમાં આગળ વધ્યા, વ્યસન મુક્તિ તરફ ગયા, તો આપણું શું તે તરફ વિચાર કર્યો. આજે કોઈ પાર્ટીના આગેવાન નહિ, સમાજના આગેવાન સમાજની ચિંતા કરીને આવ્યા છીએ. આગેવાનો ચિંતા કરે વાત મૂકે પણ તેમાં એક વાત આવે કે રાજનીતિ જે આવતી જતી રહેવાની. સત યુગથી કળિયુગ આવ્યો. એ સમાજમાં સાચી દિશા આપવાનું કામ કરવું પડશે.
અલ્પેશ ઠાકોરે આગળ કહ્યું કે, મને આમંત્રણ આપ્યું ને હું મારી પત્ની અને પરિજનને લઈને આવ્યો. લગ્નના બે મહિનાના 30 દિવસ નક્કી કર્યા તેમ થશે તો ઘણી સમસ્યા દૂર થશે. બંધારણ નક્કી કરનારને અભિનંદન છે. બોલામનું બંધ કરો. દવાખાનામાં દર્દીને નાણાં આપે એ બંધ કરો. સ્ટેજવાળાને શપથ લેવડાવજો. મારા લગ્ન 15 હજારમાં જ કરી દીધા એનો મને આનંદ છે. ભરતજીના દીકરાના એક મહિનામાં લગ્ન આવશે તેમાં આ બંધારણનું પાલન થાય.
યુવા નેતાએ કહ્યં કે, સરદાર ધામ માટે હું, કેસાજી, લવિંગજી 11 વીઘા જમીન આપવાના છીએ. શૈક્ષણિક ધામ બનાવીશું. તમામ જગ્યા પર સમાજ શૈક્ષણિક સંસ્થા બનાવીશું. પણ ત્યાં દીકરા દીકરીને મોકલશે કોણ. એ નથી થતું. એ કરવું પડશે તો જ સમાજ આગળ વધશે. ભરતજી બોલી ગયા પણ પીડા કહી ન શક્યા કે સંસ્થા બનાવીએ પણ તેને ચલાવવી કાઠું કામ છે, તો ત્યાં દીકરા દીકરીને મોકલો.
ગુજરાતમાં આજે 50 સંસ્થા સમાજની છે પણ ત્યાં કોઈ આવતું નથી. બીજા સમાજમાં બધા મહેનત કરે અને ભણે. તો આપણે કેમ નહિ. બીજા સમાજના સમોવડીયા બનતા શીખવું પડશે. દીકરીનું માંગુ આવે તો સામે છોકરો વ્યસન નથી કરતો એ જોવું પડશે. વ્યસન હોય તો વાંઢા મરી જાઓ પણ દીકરીની જિંદગી ન બગાડો. છૂટાછેડા કરવા હોય તો લોઢાના ચણા ખાવા જેવું છે. આજે સમાજ ભેગો થયો છે. પક્ષોને બાજુમાં મૂકીને બધા આવ્યા છે. એ સમાજની ચિંતામાં બધા આવ્યા છીએ.
સિંહ જેવી તાકાત આપી અને બકરી બની જાઓ તો શું કરીએ. અમે વ્યસન મુક્તિ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. મહિલાઓ પડીકીઓ ન ખાઓ તે વિનંતી છે. આ શરમજનક બાબત છે. હાથ જોડું છું કે, પડીકી ન ખાઓ. પુરુષ મસાલા ન ખાય અને બહેનો પડીકી ન ખાય જેથી સંતાનને વ્યસન ન આવે. તમામ લોકોએ મેનેજમેન્ટ કરવું પડશે. સારી ખેતી કરી મેનેજમેન્ટ કરો અને બચત કરો.
