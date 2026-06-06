/કોણ છે IPS જી.એસ. મલિક? જેમને સોંપાઈ ગુજરાત પોલીસના સર્વોચ્ચ પદની કમાન; જાણો તેમનો ટ્રેક રેકોર્ડ

Gujarat New DGP: ગુજરાતના નવા પોલીસ વડાના નામની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર અને 1993 બેચના પોલીસ અધિકારી જી.એસ. મલિકને રાજ્યના નવા પોલીસ વડા બનાવવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે વિકાસ સહાયની નિવૃત્તિ બાદ K.L.N રાવ 1 જાન્યુઆરી 2026થી રાજ્યના ઈન્ચાર્જ ડીજીપી હતા. હવે તેમની જગ્યાએ જી.એસ. મલિકની ડીજીપી તરીકે કાયમી નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.
કોણ છે જી.એસ.મલિક?
જી.એસ.મલિક મૂળ હરિયાણાના વતની છે. તેઓ 1993 બેચના ભારતીય પોલીસ સેવાના અધિકારી છે. વર્તમાનમાં તેઓ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર તરીકે કાર્યરત હતા. હવે રાજ્યના નવા ડીજીપીની જવાબદારી સંભાળશે. જી.એસ મલિક અત્યાર સુધી અનેક પદ પર ફરજ બચાવી ચુક્યા છે. વડોદરામાં CISF (ઉત્તર) ના અધિક મહાનિર્દેશક (ADG), BSF (ગુજરાત ફ્રન્ટિયર) ના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (IG) અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (JCP) તરીકે સેવા આપી ચુક્યા છે.
ત્રણ દાયકાનો અનુભવ
હરિયાણાના જીંદ જિલ્લામાંથી આવતા જીએસ મલિક રાજ્ય અને કેન્દ્રમાં સેવાઓ આપી ચુક્યા છે. ગુજરાતમાં જીએસ મલિક અમદાવાદ, વડોદરા, ગાંધીનગર, નર્મદા સહિત ઘણા જિલ્લામાં પોલીસ અધિકારી તરીકે કામ કરી ચુક્યા છે. મલિકે પોતાના કરિયરની શરૂઆત કચ્છ જિલ્લામાં SP તરીકે કરી હતી
BSFમાં કરી ચૂક્યા છે કામ
બીએસએફમાં પણ સેવા આપી ચુકેલા જી એસ મલિકને કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં કામ કરવાનો લાંબો અનુભવ છે. તેઓ ભરૂચ જિલ્લાના એસપી પણ રહી ચુક્યા છે. 2003થી 2005 વચ્ચે તેમણે કરેલા કામોને આજે પણ લોકો યાદ કરે છે.
વડોદરામાં મળ્યો મેડલ
જીએસ મલિક વડોદરામાં પોલીસ ઓફિસર તરીકે ડ્યુટી કરી રહ્યાં હતા. વડોદરા રેન્જમાં કામ કરવા દરમિયાન મલિકને રાષ્ટ્રપતિ મેડલ મળ્યો હતો. તેમણે એક સ્કૂલની જે રીતે કાયાકલ્પ કરી હતી, તેની ખુબ ચર્ચા થઈ હતી. મલિકે આ દરમિયાન લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડના ચેરમેન તરીકે પણ સારૂ કામ કર્યું હતું.
અમદાવાદમાં મિની બાંગ્લાદેશને નષ્ટ કરાવ્યું
અમદાવાદમાં ચર્ચાસ્પદ ચંડોળા તળાવમાં ડિમોલીશન અને દબાણ હટાવો કામગીરી પણ જીએસ મલિકની આગેવાનીમાં સંપન્ન થઈ હતી. અહીંથી ઘણા ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને હટાવ્યા હતા. આ તળાવની ફરતે ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરી સામ્રાજ્ય ઉભુ કરનાર લલ્લુ બિહારી મુખ્ય સૂત્રાધાર તરીકે બહાર આવ્યો હતો. આ સિવાય અમદાવાદમાં ગુનાઓ અટકે અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે પણ જી.એસ મલિકે મહત્વના નિર્ણયો લીધા હતા.