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કોણ છે IPS જી.એસ. મલિક? જેમને સોંપાઈ ગુજરાત પોલીસના સર્વોચ્ચ પદની કમાન; જાણો તેમનો ટ્રેક રેકોર્ડ

Who is IPS GS Malik: 1993 બેચના ભારતીય પોલીસ અધિકારી જીએસ મલિકને ગુજરાતના નવા ડીજીપી બનાવવામાં આવ્યા છે. વર્તમાનમાં અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર જી.એસ મલિકને મોટી જવાબદારી મળી છે. જીએસ મલિક પાસે 30 કરતા વધુ વર્ષનો અનુભવ છે. આવો જાણીએ કોણ છે જીએસ મલિક...

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 06, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:32 PM IST
કોણ છે IPS જી.એસ. મલિક? જેમને સોંપાઈ ગુજરાત પોલીસના સર્વોચ્ચ પદની કમાન; જાણો તેમનો ટ્રેક રેકોર્ડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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