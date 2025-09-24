ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગનો મોટો નિર્ણય: નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની નિમણૂંક પહેલા મંજૂરી ફરજિયાત
Gandhinagar News: રાજ્યમાં નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની જગ્યા પર નિમણૂક કરતા પહેલા મહેસુલ વિભાગ સાથે પરામર્શ કરવો પડશે. રાજ્યમાં કલેકટર કચેરી કે વિભાગ માં મંજુર થયેલી 5502 જગ્યા નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની મંજુરી કરવામાં આવી. જેમાં તમામ કલેકટર કચેરી માં 5186 જગ્યા નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની મંજુર કરવામાં આવી. મહેસુલ વિભાગ દ્વારા 173 જગ્યા પ્રતિનિયુક્યુતિથી ભરવાની રહેશે.
Gandhinagar News: ગુજરાત રાજ્યમાં હવે નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની જગ્યા પર નિમણૂક કરતા પહેલા મહેસૂલ વિભાગની પૂર્વ મંજૂરી લેવી પડશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ અંગે એક મહત્વનો પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જે મુજબ મહેસૂલ વિભાગના પરામર્શ વગર કોઈપણ કચેરી કે વિભાગમાં આ જગ્યાઓ ભરી શકાશે નહીં.
મહેસુલ વિભાગ દ્વારા કરાયેલા પરિપત્ર અનુસાર, રાજ્યમાં કલેક્ટર કચેરીઓ અને અન્ય વિભાગોમાં કુલ 5502 નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે. તેમાંથી, તમામ કલેક્ટર કચેરીઓમાં 5186 જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, 173 જગ્યાઓ પ્રતિનિયુક્તિ (ડેપ્યુટેશન) દ્વારા ભરવામાં આવશે, જ્યારે 27 જગ્યાઓ કલેક્ટર કચેરીઓ દ્વારા સીધી ભરવાની રહેશે. વધુમાં, 116 નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની જગ્યાઓ ડેપ્યુટેશન રિઝર્વ તરીકે રાખવામાં આવશે.
મહેસૂલ વિભાગના આ નિર્ણયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નાયબ મામલતદારની નિમણૂક પ્રક્રિયામાં સુસંગતતા અને પારદર્શિતા જાળવવાનો છે. જોકે, આ પરિપત્રમાં એ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે અસાધારણ સંજોગો અથવા તાકીદની સ્થિતિમાં જો નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની જગ્યા તાત્કાલિક ભરવી પડે તો પણ મહેસૂલ વિભાગ સાથે પરામર્શ કરવો અનિવાર્ય છે.
કોઈપણ વિભાગ કે કચેરીમાં નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની જગ્યા ભરવામાં આવે કે રદ કરવામાં આવે, તેની માહિતી પણ મહેસૂલ વિભાગને આપવી ફરજિયાત છે. આ પરિપત્ર દ્વારા મહેસૂલ વિભાગે તમામ જિલ્લા કલેક્ટરોને તેમના જિલ્લામાં મંજૂર થયેલી નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની જગ્યાઓની વિગતવાર જાણકારી આપી છે. આ પગલાથી મહેસૂલી પ્રશાસનમાં કર્મચારીઓની નિમણૂક અને વ્યવસ્થાપન વધુ સુવ્યવસ્થિત બનશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે.
