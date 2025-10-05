ગુજરાતના દરિયા કિનારે વાવાઝોડાનો ટ્રેન્ડ બદલાયો, જો પગલા નહિ લેવાય તો સ્થિતિ વધુ વકરશે
Gujarat Cyclone Attack : ગુજરાત પર સતત ત્રાટકી રહેલા વાવાઝોડાને કારણે કેટલાક જિલ્લા સતત પ્રભાવિત થઈ રહ્યાં છે, તેથી સરકાર આ દિશામાં પગલા લે તે અંગે કોંગ્રેસે રિપોર્ટ સાથે માંગ કરી
Cyclone Shakti Alert : ભારતના દરિયા કિનારે ચક્રવાતનો ટ્રેન્ડ બદલાયો છે. અરબી સમુદ્ર વાવાઝોડાનું હોટસ્પોટ બની રહ્યો છે. ગુજરાત રાજ્યના દરિયાઈ તટ ઉપર છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ત્રણ ચક્રાવાતનો સામનો કરી રહ્યો છે. વર્ષ 1975 થી 2000 સુધીમાં 7 જેટલા મુખ્ય ચક્રવાત પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી, જ્યારે વર્ષ 2001-2025 વચ્ચે 22 થી વધુ ચક્રવાત અને ડિપ્રેશન જેવી પ્રવુત્તિ જોવા મળી છે. પ્રતિ વર્ષ સરેરાશ 10.1 મિલીડિગ્રી વધી રહ્યું છે. દરિયાઈ સપાટીનું તાપમાન વધ્યું છે, જેથી ચક્રવાતો વધી રહ્યાં છે. આ મામલે ગુજરાત સરકારે આવનારા સમયમાં મૌસમ વૈજ્ઞાનિકો, સમુદ્રી નિષ્ણાતો, પર્યાવરણ ચિંતકો સાથે ચર્ચા કરીને આ દિશામાં નક્કર પગલાં લેવા જોઈએ તેવી કોંગ્રેસની માંગ છે.
કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થીવરાજ કઠવાડીયાએ જણાવ્યું કે, શક્તિ નામનું વાવાઝોડું ગુજરાતના દરિયાકિનારે દસ્તક આપી રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી અરબી સમુદ્ર ચક્રવાતોનું હોટસ્પોટ બની રહ્યું છે. ભારતની આજુબાજુના દરિયા કિનારાનો ટ્રેન્ડ બદલાઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે બંગાળની ખાડીમાં વધુ ચક્રવાતો જોવા મળતા હતા. બંગાળની ખાડીમાં અરબી સમુદ્ર કરતા વધુ ઉષ્ણતા જોવા મળતી હતી. ઉત્તર અરબી સમુદ્રમાં દશક દીઠ ૦.૨૪ ડિગ્રી સેલ્સિયસનો દરિયાઈ સપાટીના તાપમાનમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે વૈશ્વિક દરિયાઈ સપાટીની તાપમાન વધવાની ગતિ જે ૦.૧૩ ડીગ્રી સેલ્સીયન્સ છે. જે પુરવાર કરે છે કે અરબી સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન વૈશ્વિક દરિયાની સપાટીના તાપમાન કરતા બમણી ગતિએ વધી રહ્યું છે.
વર્ષ ૧૯૮૦ થી લઈને વર્ષ ૨૦૧૩ દરમ્યાન અરબી સમુદ્રના તટ ઉપર ૭ ટ્રોપીકલ સાયક્લોનમાં ૨૮ ઝડપી તીવ્રતાની ઘટના જોવા મળી હતી. જે વર્ષ ૨૦૧૩ બાદ વધી ૧૪ ટ્રોપિકલ સાયક્લોનમાં ૫૬ તીવ્રતાની ઘટનાઓને નોંધવામાં આવી છે. જે વર્ષ ૨૦૧૩ પહેલાની ઘટનાઓ કરતા બમણી છે. વર્ષ ૧૯૮૦ થી વર્ષ ૨૦૧૩ સુધી ટ્રોપીકલ સાયક્લોનની તીવ્રતા ૨૦ થી ૨૫ કિલો ટન પ્રતિ ૨૪ કલાક હતી. તે વધીને વર્ષ ૨૦૧૩ થી વર્ષ ૨૦૨૩ વચ્ચે ૪૦ કિલો ટન પ્રતિ ૨૪ કલાક થઈ ગઈ છે. ગુજરાત રાજ્યના દરીયાઈ તટ ઉપર છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ત્રણ ચક્રાવાતનો સામનો કર્યો છે. પહેલા રિસર્ચ મુજબ છેલ્લા બે દશક માં વાવાઝોડાંના આ વર્તનમાં 52% નો વધારો થયો છે, જ્યારે વાવાઝોડાના સમયગાળામાં ૮૦% નો વધારો અને તીવ્રતામાં ૨૦ થી ૪૦% નો વધારો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડામાં 8 % નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
વર્ષ ૧૯૭૫-૨૦૦૦ ની વચ્ચે 7 જેટલી મુખ્ય ચક્રવાતી પ્રવૃત્તિ જોવા મળી. જેની સામે ૨૦૨૧- ૨૦૨૩ સુધી માં ૨૦ થી વધુ ચક્રવાત અને ડિપ્રેશનની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અલગ અલગ નિષ્ણાતોના મત મુજબ, દરિયાઈ સપાટીના તાપમાનમાં વધારાથી વાવાઝોડા વધી રહ્યા છે. સરેરાશ વર્ષે ૧૦.૧ મિલી ડિગ્રી દરિયાઈ સપાટીના તાપમાનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. વધી રહેલા વાવાઝોડા ચિંતાજનક છે, જે વાર્ષિક પ્રવૃત્તિ બની ગઈ હોય તેમ લાગે છે. વર્ષ ૨૦૧૪- ‘નિલોફર’, ૨૦૧૫-‘ચાપલા’ અને ‘મેઘ’, ૨૦૧૯-‘વાયુ’, ‘ફાની’, ૨૦૨૦-‘નિસર્ગ’, ૨૦૨૧-‘તોક્તે’, ૨૦૨૩ માં ‘બીપરજોય’, ૨૦૨૪માં ‘અસના’ અને હવે ૨૦૨૫માં ‘શક્તિ’ જેવા વાવાઝોડાંનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
દરિયાઈ સપાટીના તાપમાનમાં એક થી બે ડિગ્રીના વધારાથી વાવાઝોડાના આવર્તનમાં વધારો જોવા મળે છે. વર્ષ ૨૦૧૯ માં અરબી સમુદ્રમાં 5 અને વર્ષ ૨૦૨૦ માં 2 વાવાઝોડા જોવા મળ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં 14 જેટલા જિલ્લા વાવાઝોડાંઓ માટે અત્યંત સંવેદનશીલ જિલ્લા છે. સરકાર અને પર્યાવરણ વિભાગે આવનારા સમયમાં ચિંતા કરવી જોઈએ. સાથે જ, મૌસમ વિજ્ઞાનિક, સમુદ્રી નિષ્ણાત, પર્યાવરણવિદ અને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ સાથે સંવાદ સ્થાપી અને નક્કર પગલાં લેવા જોઈએ. ગ્લોબલ વોર્મિંગની સામે પર્યાવરણનું જતન કરવું આપણા સૌની જવાબદારી છે. પર્યાવરણને દંડવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો કુદરત છોડશે નહિ, અને પરિણામ ગંભીર થઈ શકે. સૌએ પર્યાવરણના દરેક ભાગના સંવર્ધન અને જતન માટે ચિંતા કરવી પડશે.
મુખ્ય ચક્રાવાતી પ્રવૃત્તિ ૧૯૭૫ - ૨૦૦૦
|લેન્ડફોલ તારીખ
|લેન્ડફોલ થનાર અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારનું નામ
|૨૨ ઓક્ટોબર ૧૯૭૫
|પોરબંદર
|૩ જુન ૧૯૭૬
|સૌરાષ્ટ્ર
|૮ નવેમ્બર ૧૯૮૨
|વેરાવળ
|૧ નવેમ્બર ૧૯૮૯
|વેરાવળ અને પોરબંદર
|૧૮ જુન ૧૯૯૨
|દિવ
|૯ જુન ૧૯૯૮
|પોરબંદર
|૨૦ મે ૧૯૯૯
|કચ્છ
મુખ્ય ચક્રાવાતી પ્રવૃત્તિ ૨૦૦૧ - ૨૦૧૯
|વર્ષ પ્રવૃત્તિનો સમયગાળો
|વર્ગીકરણ
|અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર
|૨૦૦૧ ૨૧-૨૯ મે
|અતિ ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|કંડલા, કોસંબા, જામનગર, વલસાડ
|૭-૧૩ ઓક્ટોબર
|ચક્રાવાતી તોફાન
|દક્ષિણ ગુજરાત
|૨૦૦૪ ૩૦ સપ્ટેમ્બર -૧૦ ઓક્ટોબર
|ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|પોરબંદર
|૨૦૦૫ ૨૧-૨૨ જુન
|ડીપ્રેશન
|પશ્ચિમ ગુજરાત
|૧૪-૧૬ સપ્ટેમ્બર
|ડીપ્રેશન
|પશ્ચિમ ગુજરાત
|૨૦૦૬ ૨૧-૨૪ સપ્ટેમ્બર
|ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|પોરબંદર, રાજકોટ
|૨૦૦૮ ૨૩-૨૪ જુન
|ડીપ્રેશન
|દિવ
|૨૦૧૦ ૩૦ મે - ૭ જુન
|ખુબ ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|રાજકોટ, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, મહેસાણા
|૨૦૧૧ ૧૧-૧૨ જુન
|ડીપ્રેશન
|ગીર સોમનાથ, વેરાવળ, કોડીનાર, તલાલા, ઉપલેટા
|૨૦૧૪ ૧૦-૧૪ જુન
|ચક્રાવાતી તોફાન
|દક્ષિણ ગુજરાત
|૨૫-૩૧ ઓક્ટોબર
|અતી ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર
|૨૦૧૫ ૨૨-૨૪ જુન
|ડીપ્રેશન
|ગીર સોમનાથ, અમરેલી, રાજકોટ
|૨૦૧૬ ૨૭-૨૯ જુન
|ડીપ્રેશન
|પશ્ચિમ ગુજરાત
|૨૦૧૭ ૨૯ નવેમ્બર-૬ ડીસેમ્બર
|ખુબ ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|સુરત, દહાણુ
|૨૦૧૯ ૧૦-૧૭ જુનં
|ખુબ ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, દિવ
|૩૦ સપ્ટેમ્બર-૧ ઓક્ટોબર
|ડીપ્રેશન
|કંડલા (કચ્છ)
|૨૨-૨૫ ડીસેમ્બર
|ખુબ ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|દક્ષિણ ગુજરાત
|૩૦ ઓક્ટોબર-૭ નવેમ્બર
|અતી ગંભીર ચક્રાવાતી તોફાન
|દિવ
વર્ષ ચક્રાવાતનું નામ વાવાઝોડાના લીધે અતિ સંવેદનશીલ જીલ્લાઓ
૨૦૦૪ ઓનીલ જુનાગઢ સુરત
૨૦૦૬ મડકા (Mudka) અમદાવાદ ભરૂચ
૨૦૧૦ ફેટ (Phet) કચ્છ વલસાડ
૨૦૧૪ નિલોફર ભાવનગર રાજકોટ
૨૦૧૫ ચપાલા અને મેઘ જામનગર પોરબંદર
૨૦૧૭ ઓછકી આણંદ મોરબી
૨૦૧૮ લુબાન નવસારી ગીર સોમનાથ
૨૦૧૯ વાયુ અને ફાની
૨૦૨૦ નીસર્ગ
૨૦૨૧ તોકતે
૨૦૨૩ બીપરજોય
૨૦૨૪ અસના
૨૦૨૫ શક્તિ
કોગ્રેસે જણાવ્યું કે, દરિયાના વધતા તાપમાનને કન્ટ્રોલ કરી શકાય છે. જો તે કરી શકાય તો વાવાઝોડાનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. ત્યારે કોંગ્રેસે આ માટે હવામાન વિભાગનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો, અને તેના આધારે માંગણી કરી છે કોઈ નક્કર પગલા લેવામાં આવે.
