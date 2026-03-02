પાક તો તૈયાર પણ ખેડૂતોના હાલ બેહાલ, શામળાજી નવો તાલુકો બન્યો મુસીબત; ટેકાના ભાવે વેચાણમાં ટેકનિકલ અડચણ
Aravalli Farmers: અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો સરકાર પાસે મદદનો પોકાર કરી રહ્યા છે. કારણ કે પાક તો તૈયાર છે પણ ક્યાંક ટેકાના ભાવે વેચાણ માટે રજિસ્ટ્રેશન નથી થઈ રહ્યું તો ક્યાંક જણસીના ભાવ સાવ તળિયે ગયા છે. ખેડૂતોએ પાક પાછળ તનતોડ મહેનત કરી છે. પરંતુ કિનારે આવીને નૈયા ડૂબી જાય એવી તેમની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. આખરે સારો પાક ઉતર્યા બાદ પણ અરવલ્લીના ખેડૂતો કેમ ચિંતામાં છે અને સરકાર તાત્કાલિક મદદ કરે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ.
- અરવલ્લીમાં બટાકાના ખેડૂતો પાયમાલ થવાની કગાર પર
- ઘઉંની ટેકાના ભાવે નોંધણી માટે ખેડૂતોને ખાવા પડે છે પંચાયતોના ધક્કા
- રજિસ્ટ્રેશન માટે શામળાજી પંથકના 70 ગામોના ખેડૂતો પરેશાન
Trending Photos
Aravalli Farmers: અરવલ્લી જિલ્લાના બે મુખ્ય પાક એવા ઘઉં અને બટાકા તૈયાર થઈ ગયા છે. પરંતુ આ પાક તૈયાર થઈ જતા ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશીના બદલે ચિંતા જોવા મળી રહી છે. બટાકાના ખેડૂતો ઓછા ભાવ મળવાથી પરેશાન છે, તો ઘઉંના ખેડૂતો ટેકાના ભાવે વેચાણ માટે રજિસ્ટ્રેશન ન થતું હોવાની પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજી તાલુકામાં આવેલા શામલપુર સહિત 70 ગામોના ખેડૂતો ટેકાના ભાવે ઘઉં વેચવા નોંધણી કરવા પંચાયતોના ધક્કા ખાઈ પરેશાન બન્યા છે.
ઘઉં અને બટાકાના ખેડૂતો પરેશાન
શામળાજી તાલુકો બનતા ટેક્નિકલ સમસ્યા
ઘઉંની ટેકાના ભાવે વેચાણ માટે નોંધણી બંધ
બટાકાના ભાવ તળિયે જતા ચિંતા
સરકાર સત્વરે સહાય કરે તેવી માંગ
રજિસ્ટ્રેસન નથી થતું, ટેકાના ભાવ ન મળે તો નુકસાન
અરવલ્લીનો શામળાજી તાલુકો બની જતા લોકોમાં ખુશી છે. પરંતુ ખેડૂતો માટે તે ચિંતાનું કારણ બન્યું છે કારણ કે, તાલુકો અલગ બની જતા ટેકાના ભાવે નોંધણી માટે ગામનું નામ નાખતા જે સર્વે નંબર બતાવવા જોઈએ તે નથી બતાવતા. જેથી નોંધણી નથી થતી અને ખેડૂતો પંચાયતનો ધક્કા ખાવા માટે મજબૂર છે. ટેકાના ભાવ સારા મળતા હોવથી ખેડૂતોની માંગણી છે કે, સરકાર ઝડપથી આ સમસ્યાનુ સમાધાન લાવીને નોંધણી થાય તેવી વ્યવસ્થા કરાવે.
સરકારને અપીલ કે ટેકાના ભાવે થાય
હવે વાત કરીએ બટાકાના ખેડૂતોની મુશ્કેલીની તો જિલ્લામાં શિયાળુ સિઝનના મુખ્ય પાક બટાકાના વેચાણનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. પરંતુ ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશીને બદલે ચિંતાની લકીરો જોવા મળી રહી છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષે બટાકાના ભાવમાં મોટો કડાકો બોલાતા ખેડૂતો પાયમાલ થવાની કગાર પર છે. મોંઘા બિયારણ અને ખાતરના ખર્ચ સામે વળતર ન મળતા જગતનો તાત દેવાના ડુંગર નીચે દબાય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
સરકાર પાસે મદદનો પોકાર
આખી સિઝન મહેનત કરીને પાક તૈયાર કર્યો. મોંઘા ખેડ, ખાતર અને બિયારણનો ખર્ચ ઉઠાવ્યો. પાક પણ સારો ઉતર્યો છે. પણ હવે ખેડૂતની મુશ્કેલીઓ શરૂ થઈ છે. હવે તેમને માત્ર સરકાર પાસે આશા છે. જો સરકાર મદદ કરે તો જ તેમને રાહત મળી શકે એમ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે