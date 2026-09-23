/ખાખી સામે પિસ્તોલ તકાઈ ને થયો ધડાકો, સ્કોર્પિયોની ટક્કર અને ધડાધડ ફાયરિંગ

અમિત ઉપાધ્યાય, અરવલ્લી : અરવલ્લી શીણોલ ગામની સીમમાં મધરાતના અંધારામાં એક એવો ખેલ ખેલાયો. જે જોઈને પોલીસ અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા. આખરે મધરાતે ખેલાયેલા આ દિલધડક ડ્રામામાં આગળ શું થયું? ગાડીમાંથી કયો એવો કાળો જથ્થો મળ્યો જોઈશું સાવધાન ગુજરાતમાં...
અરવલ્લીની સરહદે મધરાતે ખેલાયો મોતનો ખેલ! ફિલ્મી ઢબે પીછો. પોલીસના વાહનને જોરદાર ટક્કર અને પછી ગુંજી ઉઠી ગોળીઓ! આરોપીઓએ પિસ્તોલ તાકતા જ ખાખી એક્શન મોડમાં આવી અને મચ્યો ભારે હડકંપ!.
ઘટના છે અરવલ્લી જિલ્લાના ધનસુરા પોલીસ સ્ટેશન હદની. SOG પોલીસની ટીમને પાકી બાતમી મળી હતી કે એક શંકાસ્પદ સ્કોર્પિયો કારમાં નશાનો મોટો જથ્થો ઘૂસાડવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસે નવી શીણોલ ગામની સીમમાં ગુપ્ત વોચ ગોઠવી. જેવી સ્કોર્પિયો કાર આવી, પોલીસે તેને રોકવાનો ઈશારો કર્યો. પણ આરોપીઓએ ઊભા રહેવાને બદલે પોલીસના સરકારી વાહનને જ જોરદાર ટક્કર મારી ભાગવા લાગ્યા!.
પોલીસ પર જ લોડેડ પિસ્તોલ તાકી દીધી!
ગાડી અથડાવીને ભાગેલા આરોપીઓનો પોલીસે પીછો ચાલુ રાખ્યો અને તેમને ચારેય તરફથી ઘેરી લીધા. પોતાને ફસાયેલા જોઈને ગભરાયેલા બે આરોપીઓએ સીધી પોલીસ પર જ લોડેડ પિસ્તોલ તાકી દીધી! પણ ખાખી પાછી હટે તેમ નહોતી. જરાય સમય ગુમાવ્યા વગર પોલીસે સ્વ-બચાવમાં ધડાધડ બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યા! પોલીસનો આ રૌદ્ર અવતાર જોઈને આરોપીઓના હોશ ઊડી ગયા અને તેઓ ગાડી મૂકી અંધારાનો લાભ લઈ રફુચક્કર થઈ ગયા.
કારમાંથી મળ્યો 278.99 કિલો પોશડોડા
આરોપી તો ભાગી ગયા, પણ જ્યારે પોલીસે સ્કોર્પિયો કારનો દરવાજો ખોલ્યો તો અંદરનું દ્રશ્ય જોઈને અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા! કારમાંથી મળ્યો 278.99 કિલો પોશડોડા એટલે કે પોપી સ્ટ્રોનો મસમોટો જથ્થો! એટલું જ નહીં, અંદરથી એક મેગેઝીન, બે જીવતા કારતૂસ અને બે મોબાઈલ ફોન પણ મળી આવ્યા. નશીલા પદાર્થ અને સ્કોર્પિયો કાર મળીને કુલ 50 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ પોલીસે કબજે કર્યો છે...
હાલ તો અરવલ્લી SOGએ ગુનો નોંધીને ફરાર આરોપીઓને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે પણ સવાલ એ છે કે નશાનો આ કાળો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેનો અસલી માસ્ટરમાઈન્ડ કોણ છે?.
પોલીસની અલગ-અલગ ટીમોએ ફરાર થઈ ગયેલા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે પોલીસ આ નેટવર્કના મૂળ સુધી ક્યારે પહોંચે છે અને આ કાળા કારોબાર પાછળ છુપાયેલા અસલી આકાઓનો પર્દાફાશ ક્યારે થાય છે!.