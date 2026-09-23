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ખાખી સામે પિસ્તોલ તકાઈ ને થયો ધડાકો, સ્કોર્પિયોની ટક્કર અને ધડાધડ ફાયરિંગ

નશાના કારોબારીઓ હવે કઈ હદ સુધી બેફામ બન્યા છે તેનો જીવતો-જાગતો પુરાવો મધરાતે અરવલ્લીની સરહદે જોવા મળ્યો!. જ્યારે ખાખી વર્દી સામે નશાના આકાઓ પિસ્તોલ તાકી દે ત્યારે સમજી લેવું કે ગુનેગારોના મનસૂબા કેટલા ખતરનાક છે! 

Published: Sep 23, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:25 PM IST
ખાખી સામે પિસ્તોલ તકાઈ ને થયો ધડાકો, સ્કોર્પિયોની ટક્કર અને ધડાધડ ફાયરિંગ

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