શું ગુજરાતમાં ગેસના બાટલા ખૂટી ગયા? અમદાવાદ-વડોદરા-સુરતમાં સ્થિતિ સ્ફોટક, 'નો સ્ટોક'ના પાટિયા વાગ્યા!

Iran and Israel War effect on Gujarat: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે ઉદ્ભવેલી ગેસની કટોકટીને પગલે ભારતમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો સપ્લાય સ્થગિત કરી દેવામાં આવતા ગુજરાતના ફૂડ ઉદ્યોગમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. સરકારની ખાતરી વચ્ચે પણ ગેસ માટે પડાપડીના અહેવાલો મળી રહ્યા છે. વડોદરામાં ગેસ માટે લાઈનમાં ઉભેલા લોકો બાખડ્યા છે, તો અમદાવાદમાં પણ સિલિન્ડર લેવા લાંબી લાઈનો લાગેલી છે. સુરતમાં ગેસ ન મળતા અનેક હોટલ બંધ કરાઈ છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:26 PM IST
  • સરકારની ખાતરી વચ્ચે પણ ગેસ માટે પડાપડી
  • વડોદરામાં ગેસ માટે લાઈનમાં ઉભેલા લોકો બાખડ્યા
  • તો અમદાવાદમાં પણ સિલિન્ડર લેવા લાંબી લાઈન
  • સુરતમાં ગેસ ન મળતા હોટલ થઈ બંધ.

ગાંધીનગર/અમદાવાદ/વડોદરા: એક તરફ સરકાર દેશમાં LPGનો પુરતો સ્ટોક હોવાની ખાતરી આપી રહી છે, તો બીજી તરફ ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં રાંધણ ગેસના બોટલ માટે હાહાકાર મચી ગયો છે. ઇઝરાયેલ-ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા યુદ્ધના તણાવની અસર હવે સીધી ગુજરાતીઓના રસોડા સુધી પહોંચી છે. અછતના ડરને કારણે લોકો ગેસ એજન્સીઓ પર ઉમટી પડ્યા છે, જેના કારણે ક્યાંક મારામારી તો ક્યાંક હોટલો બંધ થવાની નોબત આવી છે.

વડોદરા: ગેસ એજન્સી બની 'કુરુક્ષેત્ર'
વડોદરાના પાણીગેટ વિસ્તારમાં આવેલી ગાયત્રી ભારત ગેસ એજન્સી ખાતે આજે વહેલી સવારથી જ ગ્રાહકોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. ઓનલાઇન બુકિંગ બંધ હોવાથી લોકો ભરતાપમાં કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. કલાકોની પ્રતીક્ષા બાદ ધીરજ ખૂટતા ગ્રાહકો અંદરોઅંદર બાખડ્યા હોવાના પણ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. અનેક ઘરોમાં ગેસ ન હોવાથી રસોઈ નથી બની રહી, જેના કારણે લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

અમદાવાદ: યુદ્ધના ડરે સ્ટોક કરવા પડાપડી
અમદાવાદમાં પણ સ્થિતિ કંઈક આવી જ છે. ઇઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધને કારણે આગામી સમયમાં ગેસની કટોકટી સર્જાશે તેવા ડરથી લોકો એજન્સીઓ પર ઉમટ્યા છે. જય જ્યોતિ ગેસ એજન્સીના મેનેજર નિત્યાન્દુ જોષીના જણાવ્યા અનુસાર એજન્સી પાસે હાલ દોઢ દિવસનો પર્યાપ્ત જથ્થો છે. કંપની (ડેપો) પાસે 15 દિવસનો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. તેમણે ગ્રાહકોને અપીલ કરી છે કે ખોટો ડર રાખીને ગેસનો સ્ટોક ન કરે.

સુરત: હોટલ-રેસ્ટોરન્ટના શટર પડ્યા, કાળોબજારની આશંકા
સુરતમાં ગેસની અછતે વેપારીઓની કમર તોડી નાખી છે. ગેસ ન મળતા અનેક નાની હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. 100 થી 150 લોકોનું ભોજન બનાવતી રેસ્ટોરન્ટ્સ ગેસ વગર બંધ છે. સ્ટાફને રજા આપી દેવામાં આવી છે. એવી ફરિયાદો ઉઠી છે કે બજારમાં ગેસનો બોટલ 5,000 રૂપિયા સુધીના ઉંચા ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે, જે મધ્યમ વર્ગને પોસાય તેમ નથી. ડીલરો દ્વારા 25 માર્ચ પછી તપાસ કરવાનું કહેવામાં આવતા લોકોની ચિંતા વધી છે.

મહત્વનું છે કે સરકાર એક બાજુ પુરવઠો હોવાનો દાવો કરે છે, તો બીજી બાજુ એજન્સીઓએ 'નો સ્ટોક' ના પાટિયા કેમ માર્યા છે? શું એજન્સીઓ જાણીજોઈને પાછલા બારણે રમત રમી રહી છે? શું અછત ઉભી કરીને સંગ્રહખોરી દ્વારા કાળોબજાર કરવામાં આવી રહ્યો છે? તંત્ર દ્વારા આ સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે કોઈ નક્કર પગલાં કેમ નથી લેવાઈ રહ્યા? હાલમાં રાજ્યમાં રસોડામાં શાંતિ છવાઈ ગઈ છે કારણ કે ચૂલા સળગવા માટે ગેસ નથી, પરંતુ ગેસ એજન્સીઓ પર લોકોનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને પહોંચી રહ્યો છે. જો આગામી દિવસોમાં પુરવઠો નિયમિત નહીં થાય તો સ્થિતિ વધુ સ્ફોટક બની શકે છે.

