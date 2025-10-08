જો તમે મીઠાઈ ખાવાના શોખીન હોય તો ચેતી જજો!! રાજકોટમાં વેચાય છે ઇયળ અને જીવાત વાળી મીઠાઈ....
Rajkot News: જો તમે મીઠાઈ ખાવાના શોખીન હોય તો ચેતી જજો!!!! રાજકોટમાં વેચાય છે ઇયળ અને જીવાત વાળી મીઠાઈ. વધુ રૂપિયા કમાવવાની લાલચે લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા ભેળસેળિયા વેપારીઓ. તહેવાર સમયે રંગીલા રાજકોટના લોકો સૌથી વધુ મીઠાઈ આરોગતા હોય છે. શહેરના પુષ્કર ધામ ચોક નજીક આવેલ જશોદા ડેરીમાં જીવાત વાળી મીઠાઈઓ. સોશિયલ મીડિયામાં જીવાતવાળી મીઠાઈનો વિડિયો થયો વાઇરલ. શું આરોગ્ય વિભાગનું ચેકીંગ માત્ર દેખાડા પૂરતું જ હોય છે? આવા ભેળસેળિયા વેપારીઓ સામે ક્યારેક કડક પગલાં લેવાશે તે સૌથી મોટો સવાલ?
Rajkot News: જો તમે મીઠાઈ ખાવાના શોખીન હોય તો ચેતી જજો! કારણ કે રંગીલા રાજકોટના બજારમાં વધુ એકવાર લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં થવાનો ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. તહેવારોના સમયે રાજકોટના લોકો સૌથી વધુ મીઠાઈ આરોગતા હોય છે, ત્યારે શહેરમાં વેચાતી મીઠાઈની ગુણવત્તા પર ફરી એકવાર મોટો પ્રશ્નાર્થ ઊભો થયો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વિડીયો અનુસાર, શહેરના પુષ્કર ધામ ચોક નજીક આવેલ જશોદા ડેરીમાંથી ખરીદવામાં આવેલી મીઠાઈમાં ઇયળ અને જીવાત જોવા મળી હોવાનો આક્ષેપ થયો છે. આ વિડીયો વાયરલ થતાં જ લોકોમાં ભય અને આક્રોશની લાગણી ફેલાઈ છે. વધુ રૂપિયા કમાવવાની લાલચે કેટલાક ભેળસેળિયા વેપારીઓ ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્યની સહેજ પણ પરવા કર્યા વિના હલકી ગુણવત્તાની અને અખાદ્ય વસ્તુઓ વેચી રહ્યા હોવાનું આ ઘટના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.
આરોગ્ય વિભાગનું ચેકિંગ માત્ર દેખાડા પૂરતું?
રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC) ના ફૂડ વિભાગ દ્વારા તહેવારો પહેલા અને તે દરમિયાન સમયાંતરે ચેકિંગ અને દરોડા પાડવામાં આવતા હોવાના દાવા કરવામાં આવે છે. તાજેતરમાં જ (નવેમ્બર 2023માં) ફૂડ વિભાગે દૂધ અને દૂધની બનાવટમાં ભેળસેળ બદલ 11 ટન જેટલો અખાદ્ય જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હોવાના અહેવાલો પણ હતા. પરંતુ આ પ્રકારની ગંભીર ઘટનાઓ, જેમ કે મીઠાઈમાં જીવાત મળી આવવી, એ દર્શાવે છે કે આરોગ્ય વિભાગનું ચેકિંગ માત્ર દેખાડા પૂરતું જ હોય છે કે પછી તેમની કામગીરીમાં ક્યાંક ગંભીર બેદરકારી છે. જો નિયમિત અને સઘન ચેકિંગ થતું હોય, તો આ પ્રકારની ગંદકી અને અખાદ્ય વસ્તુઓ બજાર સુધી પહોંચે જ નહીં.
ક્યારે લેવાશે કડક પગલાં?
લોકોના જીવન સાથે ચેડાં કરનારા આવા ભેળસેળિયા વેપારીઓ સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવાવા જોઈએ. માત્ર દંડ ફટકારવો કે જથ્થો નાશ કરવો પૂરતો નથી. આ પ્રકારના કૃત્ય બદલ કાયદા હેઠળ સખત સજા થવી જોઈએ, જેથી અન્ય વેપારીઓ પણ ગ્રાહકોના આરોગ્ય સાથે રમત કરતાં ડરે. આવા ભેળસેળિયા વેપારીઓ સામે ક્યારેક કડક પગલાં લેવાશે તે સૌથી મોટો સવાલ??" એ પ્રશ્ન આજે દરેક રાજકોટવાસીના મનમાં ઊભો થઈ રહ્યો છે. સત્તાધીશોએ આ મામલે ગંભીરતાથી પગલાં લેવા જરૂરી છે, જેથી લોકો નિશ્ચિંત થઈને તહેવારોની ઉજવણી કરી શકે.
