Prev
Next
ઢોંસાનું ખીરું ખરીદતા પહેલા ડર લાગે છે? અમદાવાદના બે બાળકોની મોતની ઘટનામાં નવા અપડેટ

Are You Scared Before Buying Dosa Batter? : અમદાવાદમાં બે બાળકીનો શંકાસ્પદ મોત કેસમાં ઢોંસાના ખીરા પર સવાલ ઉઠ્યા છે. હજુ સુથી આ ગુત્થી વણઉકેલાયેલી છે કે, બાળકીના મોત આખરે કેવી રીતે થયા. બીજી તરફ, પોલીસે માતાપિતાની પૂછપરછ કરી છે, પરંતુ હજી સુધી એફએસએફલ રિપોર્ટ આવ્યો નથી. પરંતું લોકોમાં આ ઘટના બાદ ઢોંસાનું ખીરું ખરીદવવામાં ફફડાટ સો ટકા ફેલાયો છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:30 PM IST

Trending Photos

Ahmedabad Chandkheda Infant Deaths With Dosa Batter : અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં એક જ પરિવારની બે બાળકીના મોત નવા રહસ્યોના વમળ સર્જી રહ્યાં છે. પરિવારનું કહેવું છે કે, ખીરામાંથી ઢોંસા બનાવ્યા બાદ પરિવારની તબિયત લથડી હતી. જેના બાદ 4 વર્ષની મિસરી અને અઢી મહિનાની રાહાનું મોત થયું છે. જોકે, આ કેસમાં હવે એફએસએલ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. ત્યારે આ ઘટના બાદ લોકોને ઢોંસાનું ખીરું ખરીદવાથી ડર લાગી રહ્યો છે. 

FSL રિપોર્ટ આવતા હજી ૨-૩ દિવસ લાગી શકે છે
ચાંદખેડામાં બે બાળકીઓના શંકાસ્પદ મોતનો મામલે ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જે.કે. મકવાણાએ જણાવ્યું કે, હાલ બનાવની તપાસ ચાલુ છે. બાળકીઓના માતાપિતાની પૂછપરછ કરાઈ છે, જેમાં કોઈ નિષ્કર્ષ નીકળ્યું નથી. FSL માંથી હજી કોઈ રિપોર્ટ આવ્યો નથી, રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સાચું કારણ જાણવા મળશે. બંને પોતાના નિવેદન પર અડગ છે, ક્યાંય કોઈ વિરોધાભાસ નથી. માતાએ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટેની નોંધ કરી હતી, એ પારિવારિક સમાન્ય બાબત છે. જરૂર પડ્યે અમે કેડી હોસ્પિટલના સ્ટાફની પૂછપરછ પણ કરીશું. FSL રિપોર્ટ આવતા હજી ૨-૩ દિવસ લાગી શકે છે, રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ હકીકત સામે આવશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

માતા-પિતાનું એક જ રટણ
ચાંદખેડામાં બે બાળકીઓના મોત મામલે હોસ્પિટલમાં દાખલ માતાને રજા અપાતા પોલીસ સ્ટેશન પૂછપરછ માટે બોલાવાઈ હતી. બાળકીઓના પિતા બાદ ગઈકાલે બાળકીઓ માતાને પોલીસ સ્ટેશન લવાઈ હતી. માતા અને પિતા બનેએ ખીરામાંથી બનાવેલ ઢોંસા ખાધા બાદ ઘટના બની હોવાનું રટણ કર્યું હતું. જોકે પોલીસને શંકા હોવાને લઈને પોલીસ તમામ કડીઓ જોડી તપાસ કરી રહી છે. 

બાળકીઓમાં પિતા વિમલ બાદ હવે માતા ભાવનાની પણ પૂછપરછ કરાઈ હતી. Fsl રિપોર્ટ બાદ જ ખીરું ખરાબ હતું કે અન્ય કારણ હતું તે જાણી શકાશે. 

પોલીસે બાળકીઓના મૃત્યુ પહેલા અને પછીની તમામ ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટની ફાઇલ મંગાવી છે. તમામ રિપોર્ટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આપવામાં આવશે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક્સપર્ટ પેનલ દ્વારા તમામ રિપોર્ટની ચકાસણી કરવામાં આવશે. ડોક્ટર દ્વારા સારવારમાં કોઈ ભૂલ થઈ છે કે કેમ તેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. પરિવારના સભ્યોની પૂછપરછમાં બાળકીની હત્યા કે મોત અંગે કોઈ કારણ સામે આવ્યું નથી. એફએસએલ રિપોર્ટ, પીએમ રિપોર્ટ અને વિસેરા રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. 

પોલીસ પૂછપરછ અને રિપોર્ટમાં કોઈ કારણ સામે નહીં આવે તો પરિવારનો લાઈવ ડિટેક્શન ટેસ્ટ કરાવવામાં આવશે. ખીરું ઘરે લઈ ગયા બાદ કોઈ કારણથી અખાદ્ય બન્યું છે કે કેમ તેનો રિપોર્ટ પણ કરવામાં આવશે. તારીખ 1 થી 3 સુધી ખીરાના ઢોસા ઉપરાંત અન્ય ખોરાક પણ પરિવારે લોધો હતો કે, તેની પણ તપાસ કરાશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadfamilydeathઅમદાવાદ

Trending news