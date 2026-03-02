Prev
ભાજપમાં ગુરુ-ચેલાનું વધતું રાજકીય કદ : મોઢવાડિયા-ડેરની જોડીની નવા યુગ શરૂઆત, નવા રાજકીય સમીકરણો સર્જશે?

Arjun Modhwadia And Ambarish Der : કોંગ્રેસમાંથી આવેલા ગુરુ-શિષ્યની જોડી હવે ભાજપ હાઈકમાન્ડમાં પોપ્યુલર બની રહ્યાં છે. અર્જુન મોઢવાડિયા એ અંબરિષ ડેરના  રાજકીય ગુરુ છે તે જગજાહેર છે. અર્જુન મોઢવાડિયાને મળતા માઈલેજ બાદ, હવે પાટીલ અંબરીશ ડેરને માઈલેજ આપે તે સમય જતા ભાજપમાં નવા રાજકીય સમીકરણો સર્જશે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:19 PM IST

Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : હમણા હમણા બનેલી ગુજરાતના રાજકારણની બે તસવીરો પર નજર કરીએ. આ ઘટનાએ રાજકારણમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. આમ, આ બંને ઘટનાઓનું કોઈ કનેક્શન નથી, પરંતું બંને નેતાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. આપણે વાત કરી રહ્યાં છે કોંગ્રેસમાંથી પક્ષપલટો કરીને આવેલા અને હવે ભાજપી બની રહેલા અર્જુન મોઢવાડિયા અને અંબરિષ ડેરની.

ઘટના-1
કોંગ્રેસમાંથી પક્ષપલટો કરીને ભાજપી બનેલા અર્જુન મોઢવાડિયાને લાંબો સમય રાહ જોવડાવ્યા બાદ કેબિનેટ મંત્રીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો. ત્યાર બાદ દિલ્હી ખાતે પીએમઓમાં મુલાકાત આપવામાં આવી. જેમાં સાથે અંબરિશ ડેર અને માયાભાઈ આહીર પણ વડાપ્રધાનને મળ્યા હતા, જેની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા ચર્ચાનો વિષય બની હતી. એ પછી અમિત શાહના કાર્યક્રમમાં અર્જુન મોઢવાડિયાને માઈલેજ મળ્યું. અને હવે સાણંદ ખાતે વડાપ્રધાનની સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટની મુલાકાત સમયે પણ અર્જુન મોઢવાડિયાને મહત્વ 
આપવામાં આવ્યું.

ઘટના-2
માત્ર અર્જુન મોઢવાડિયા જ નહિ, પરંતું તેમના રાજકીય શિષ્ય અંબરિષ ડેર, જે મોઢવાડિયાના પગલે જ ભાજપમાં જોડાયા હતા, અને હાલ પોતાના જ મત વિસ્તારમાં સાઈડલાઈન થયા છે. તેમને માઈલેજ મળે તેવા સંમેલનમાં ભાજપના કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલે હાજરી આપી. અમરેલીમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં સીઆર પાટીલે ફરી એકવાર અંબરિષ ડેરના વખાણ કર્યા હતા.

Arjun Modhwadia And Ambarish Der

ગુરુ-ચેલાની જોડી ચર્ચામાં આવી
આ બંને ઘટનાઓ અને સંકેતો દર્શાવે છે કે, મૂળ કોંગ્રેસમાંથી આવેલા ગુરુ અને ચેલો ભાજપમાં ટોચની નેતાગીરીનો વિશ્વાસ હાંસિલ કરી રહ્યાં છે. જેની સામે મૂળ ભાજપના નેતાઓમાં નારાજગી પણ છે. ગુરુ-ચેલા હવે ભાજપમાં લાઈમલાઈટ મેળવી રહ્યાં છે. ભાજપમાં આવ્યા બાદ બંનેને ગ્રહો બદલાયા છે. 

અર્જુન મોઢવાડિયાની રાજકીય સફર
અર્જુન મોઢવાડિયા ચાર દાયકા સુધી કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ગણાતા રહ્યા. પોરબંદર વિસ્તારમાંથી ચૂંટાતા મોઢવાડિયા અભ્યાસુ અને વિદ્વાન હોવાની છાપ ધરાવે છે. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસના નેતા તરીકે તેઓએ વિધાનસભામાં પણ અભ્યાસુ નેતા તરીકેની છાપ ઉપસાવી હતી. વિપક્ષમાં હોવા છતાં અણિયાળા સવાલ કરીન અનેક વખત સરકારને મૂંઝવી ચૂક્યા છે. હવે જ્યારે સમગ્ર રાજકીય કારકિર્દીમાં પહેલીવાર પક્ષપલટો કરીને, કેબિનેટ મંત્રીનું પદ પ્રાપ્ત થયું છે, ત્યારે ભાજપના શીર્ષસ્થ નેતૃત્વ દ્વારા તેમને મળી રહેલું માનપાન ભાજપના મૂળ નેતાઓમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. ક્યાક આગળ જતા તે ભાજપના નેતાઓનો પેટનો દુખાવો ન બની જાય!  

Arjun Modhwadia And Ambarish Der

વાત અંબરિષ ડેરની...
ડેર પહેલા ભાજપ, પછી સમાજવાદી પાર્ટી, પછી કોંગ્રેસ એમ ચક્ર ફરી ચૂક્યા છે. હવે તેઓ ભાજપમાં છે. યુવા નેતા તરીકે પોતાના વિસ્તારમાં ફેમસ છે. જિલ્લા ભાજપ યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. કોંગ્રસમાં જોડાયા ત્યારે અર્જુન મોઢવાડિયાના રાજકીય શિષ્ય તરીકેની છાપ પણ બનાવી ચૂક્યા છે. યોગાનુયોગ હાલમાં ડેરને પણ આ રીતે માઈલેજ મળ્યું છે.  

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

