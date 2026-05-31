/સિંહોની મોતની ખબર દિલ્હી સુધી પહોંચતા અર્જુન મોઢવાડિયા દોડતા થયા! શું સિંહોના મોતનો આંકડો છુપાવાયો છે?

Gir Lion Deaths : ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમમાં સિંહોના મોતનો આંકડો વધતા સિનિયર અધિકારીઓ એલર્ટ પર આવી ગયા છે. છેલ્લા 3 દિવસથી ગાંધીનગર PCCF ભવાની પતી ગીરમાં કેમ્પ રાખી ગતિવિધિ ઉપર મોનીટરીંગ કરી રહ્યા છે. તો હવે વાત સીધી દિલ્હી દરબારમાં પહોંચી ગઈ છે
Gir Forest news : ગીર વિસ્તારમાં સિંહોના શંકાસ્પદ મોતની ઘટનાઓ સામે આવ્યા બાદ સમગ્ર વન વિભાગ હાઇ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. ગીર સાથે હવે ગિરનાર અભયારણ્યમાં વસતા સિંહો અને સિંહબાળની સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ વિશેષ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા 24 કલાક મોનિટરિંગ સહિત અનેક નિવારક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. તેમજ ડી વોર્મિંગ અને ડીટેકિંગની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. હવે સિંહોના મોતની ખબર દિલ્હી દરબારમાં પહોંચતા જ મામલો ગરમાયો છે. જેથી રાજય સરકારના વન અને પર્યાવરણ કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા ખુદ જસાધાર દોડતા થયા છે.
સિંહોના મોતનો આંકડો છુપાવ્યો?
ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમમા સિંહોના મોતની ઘટનાની તમામ માહિતી દિલ્હી PM સુધી પહોંચતા ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે. રાજ્ય સરકારના વન અને પર્યાવરણ કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા ખુદ જસાધાર પહોંચ્યા છે. જસાધાર રેન્જ અને એનિમલ કેર સેન્ટર પર મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સહિત વનવિભાગના સીનયર અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા કરી. સૌથી વધુ ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમ બોડર વિસ્તારમાં સિંહોના મોત થયા છે તે વિસ્તારમાં વનપ્રધાન ખુદ પહોંચ્યા. સિંહોના મોતના CDV રોગના લક્ષણો સામે આવતા રાજય સરકાર એલર્ટ પર છે. સિંહોના મોતનો આંકડો છુપાવ્યો હોવાની માહિતી પણ રાજ્ય સરકાર સુધી પહોંચી હતી. વરિષ્ઠ PCCF કક્ષાના અધિકારીઓની મુલાકાત બાદ હવે રાજ્યના વનપ્રધાન સ્થિતિ અંગે જાત નિરીક્ષણ કર્યું.
સમગ્ર મુદ્દે વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું કે, હાલ વનવિભાગ દ્વારા બીમાર સિંહોનું સાવચેતીપૂર્વક ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે રાખવામાં આવેલ સિંહોના બ્લડ સેમ્પલ લઈને ગાંધીનગર ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે.
બીમાર સિંહો માટે વનતારાની મદદ લેવાઈ
સિંહોના મોત અંગે સ્થિતિ ગંભીર બની CDV જેવા લક્ષણો લઈ વન એલર્ટ મોડ પર છે. જામનગર "વનતારા" ના એનિમલ ડોકટરો અને ખાસ નિષ્ણાતોની ટીમ જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે પહોંચી હતી. જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટમાં સૌથી વધુ સિંહોને ઓબ્ઝર્વેશનમા રાખવામા આવ્યા છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સૌથી વધુ સિંહોના શંકાસ્પદ મોત જસાધાર રેન્જ વિસ્તારમાં મૃત્યુ થયા છે. હાલ 22 જેટલા સિંહોને જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટરમાં રાખવામાં આવ્યા છે. વનતારા ડોક્ટરો દ્વારા આઈસોલેશનમાં રાખવામાં આવેલા સિંહો પર નજર રાખવામાં આવશે.
કેન્દ્ર સરકાર સુધી વાત પહોંચી
સિંહોના મોત અંગે સ્થિતિ ગંભીર બની CDV જેવા લક્ષણોની માહિતી કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચી છે. જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટમાં સૌથી વધુ સિંહોને ઓબ્ઝર્વેશનમા રાખવામા આવ્યા છે. સિંહોના શંકાસ્પદ મોત જસાધાર રેન્જ વિસ્તારમાં મૃત્યુ થયા છે. હવે સિંહોને બચાવવા કવાયત સિંહો ઉપર ડોક્ટરો જવાબદાર IFS કક્ષાના અધિકારી ખડેપગે જોવા મળ્યા છે. આ વચ્ચે ગીર પચ્છિમ અને ગીર પૂર્વના સિંહોના શંકાસ્પદ મોતની માહિતી કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચી છે.
સિંહોના મોતનું કારણ જાણવા તપાસ
જામવાળા રેન્જમાં જામનગર વનધારાની ટીમ પહોંચી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સિંહનું મોત નિમોનિયાના કારણે થયાનું સામે આવ્યું છે. જામવાળા રેંજમાં ફરજ બજાવી સુકેલા RFO અને ત્રણ જેટલા ફોરેસ્ટર પણ તપાસમાં જોડાયા છે. વન વિભાગ દ્વારા સતત નજર રાખી જરૂરી સારવાર અને મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બાબરિયા અને જામવાળા રેન્જમાં ભૂતકાળમાં સિંહોના મોત અને બીમારીના કેસોને ધ્યાનમાં રાખી સાસણ સિંહ હોસ્પિટલને પણ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. વન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર હોસ્પિટલમાં તમામ પ્રકારની સારવાર અને ઈમરજન્સી વ્યવસ્થાઓ સજ્જ રાખવામાં આવી છે, તેમજ ટ્રિટમેન્ટ વોર્ડમાં 24 કલાક CCTV દ્વારા મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ડી-વોર્મિંગ અને ડીટેકિંગની કામગીરી શરૂ કરાઈ - અક્ષય જોશી DCF
તો DCF અક્ષય જોશીએ જણાવ્યું કે, ગીર વિસ્તારમાં સિંહોના શંકાસ્પદ મોતની ઘટનાઓ સામે આવ્યા બાદ સમગ્ર વન વિભાગ હાઇ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. ગીર સાથે હવે ગિરનાર અભ્યારણ્યમાં વસતા સિંહો અને સિંહબાળની સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ વિશેષ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા 24 કલાક મોનિટરિંગ સહિત અનેક નિવારક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. તેમજ ડી-વોર્મિંગ અને ડીટેકિંગની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે.