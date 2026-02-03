Prev
એક મહિનામાં જ તૂટ્યું ઠાકોર સમાજનું બંધારણ! પ્રતિબંધ છતાં DJ વગાડનાર અર્જુન ઠાકોરે કર્યો ખુલાસો

Who Broke Thakor Samaj Constitution : ડીસાના જાબડિયામાં કલાકાર ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરે કર્યું સમાજના બંધારણનું ઉલ્લંઘન. પ્રતિબંધ હોવા છતા ડીજે સાથે કાઢ્યો વરઘોડો. સોશિયલ મીડિયામાં લોકોએ ઠાલવ્યો આક્રોશ. હવે સમાજ લેશે એક્શન 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:20 PM IST

Banaskantha News ; બનાસકાંઠાના ડીસાના જાબડિયામાં ઠાકોર સમાજના બંધારણનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન જોવા મળ્યું. એક ઠાકોર પરિવારે સમાજના બંધારણનું ઉલ્લંઘન કર્યું. કલાકાર ગબ્બર અને અર્જૂન ઠાકોરે સમાજના બંધારણનો અનાદર કરીને ડીજે પર પ્રતિબંધ છતાં ડીજે સાથે વરઘોડો કાઢ્યો હતો. ત્યારે હાલ સમાજના અગ્રણીઓ આ મુદ્દે નારાજ થયા છે, અને પરિવાર પર એક્શન લેવાના મૂડમાં આવી ગયા છે. તો બીજી તરફ, અર્જુન ઠાકોર તરફથી પણ પ્રતિક્રીયા આવી ગઈ છે. 

ડીજે પણ વગાડ્યો, અને વરઘોડો પણ કાઢ્યો....
ઠાકોર સમાજના બંધારણની બે બાજુઓ આવી સામે આવી છે. એક બાજુ બંધારણનુ ચુસ્ત પાલન અને બીજી બાજુ ઉલાળિયું જોવા મળ્યું. એક તરફ મંત્રી સ્વરૂપજી નવા બંધારણનુ પાલન કર્યું, ત્યારે ડીસાના જાબડીયામા ઠાકોર પરિવારે બંધારણનો છેદ ઉડાડ્યો. ડીજે પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં વરધોડું, ડીજેના તાલે નીકળ્યું અને કલાકારો ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરે બંધારણનો અનાદર કર્યો. ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર બંને કલાકાર છે અને તેમના પરિવારમાં પ્રસંગ હોવાથી તેવોએ ડીજે વગાડ્યું હતું અને ગીતો ગાઈને નાચીને ઠાકોર સમાજનું બંધારણ તોડ્યું હતું. 

બંધારણ તૂટતાં ઠાકોર સમાજે સોસીયલ મીડિયામાં બળાપો કાઢ્યો. સોશિયલ મીડિયામા લોકોએ કોમેન્ટ કરી તેનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો. કડક નિયમોના દાવાનું ગણતરીના દિવસોમા જ ઉલાળિયું થયેલું જોવા મળ્યું. 

મહત્વનું છે કે, બે દિવસ પહેલા જ રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી એવા સ્વરૂપજી ઠાકોરના ઘરે પણ લગ્ન પ્રસંગ હતો.. તેમણે સમાજના બંધારણ પ્રમાણે એકદમ સાદાઈથી લગ્ન પ્રસંગ કર્યો.. કોઈ પણ ખોટા ખર્ચા કે દેખાડા વગર પરિવારમાં બે દિકરીના લગ્ન કરાવ્યા.. તેમણે સમાજના બંધારણનું પૂર્ણ પાલન કરીને એક સંદેશ આપ્યો.. બીજીતરફ કલાકાર ગબ્બર અને અર્જૂન ઠાકોર બંધારણનો અનાદર કરતા લોકો ફીટકાર વરસાવી રહ્યા છે. 

બંધારણ તોડવા પર અર્જુન ઠાકોરની સ્પષ્ટતા
ડીસાના જાંબડીયા ગામે કલાકાર અર્જુન ઠાકોર અને ગબ્બર ઠાકોરે બંધારણ તોડવા મામલે અર્જુન ઠાકોરની સ્પષ્ટતા આવી છે. અર્જુન ઠાકોરે કહ્યું કે, અમે કોઈ જ બંધારણ તોડ્યું નથી.જે બંધારણના 16 મુદ્દાઓ છે તે એકવાર વાંચી જુઓ. અમે એકપણ નિયમ તોડ્યો નથી. અમારા વિરોધીઓએ વીડિયો બનાવ્યો છે, પણ અમે કોઈ નિયમ નથી તોડ્યો. 

સમાજ શું નિર્ણય લેશે, આવતીકાલે મોટી બેઠક
ઠાકોર સમાજના બંધારણ તોડીને ઉલ્લંઘન કરવાના મુદ્દે આવતીકાલે બપોરે 1 કલાકે સમાજના આગેવાનો, બંધારણસભાાના સભ્યો ગામની મુલાકાત લેશે. જાબડીયા ગામે બંધારણનું ઉલ્લંઘ કરનાર પરિવારની મુલાકાત લેવામાં આવશે. બંધારણના ઉલ્લંઘનને કડક હાથે ડામી દેવાશે. જરૂર પડે સમાજ બહાર મુકવાનો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. 

ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર પર કાર્યવાહી કરીશું - આગેવાન મુકેશ ઠાકોર 
ડીસાના જાબડીયા ગામના ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર નામના કલાકારોએ પોતાના પરિવારના પ્રસંગમાં ડીજે વગાડીને બંધારણનો ઉલ્લંઘન કરવા મામલે ઠાકોર સમાજના આગેવાન મુકેશ ઠાકોરનું નિવેદન આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, ગઈકાલે અર્જુન ઠાકોર અને ગબ્બર ઠાકોરે પોતાના ઘરે પ્રસંગમાં ડીજે વગાડીને બંધારણનું ઉલઘન કર્યું છે જેને લઈને ઠાકોર સમાજના રોષ છે. બંધારણનો ચુસ્ત અમલ થાય તેના પ્રયત્નો કર્યા છે, જેને લઈને બંધારણ પછી અનેક પરિવારમાં પ્રસંગો થયા તેમને બંધારણનું અમલ કર્યું છે. નાના મોટા કે રાજકીય પરિવારોએ પણ બંધારણના મર્યાદામાં રહીને પ્રસંગો કર્યા છે. કલાકાર ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરે બંધારણ તોડ્યું છે જેને લઈને કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરાશે. આવતીકાલે ઠાકોર સમાજના આગેવાનો, બંધારણ સમિતિના આગેવાનો એમના જાંબડીયા ગામે ભેગા થઈને દાખલો બેસે તેવી કાર્યવાહી કરશે. 

મારી દીકરીના બંધારણ મુજબ લગ્ન કર્યા - સ્વરૂપજી ઠાકોર 
સાદગીથી પરિવારના બે લગ્ન કરાવનાર મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે આ મુદ્દે કહ્યું કે, સમાજના નિયમો અમે અમારા લગ્નપ્રસંગમાં લાગુ કર્યા છે. સમાજમાં ખોટા ખર્ચાઓ ન થવા જોઈએ. 16 મુદ્દાઓનું બંધારણ છે. મારી દીકરીના પણ બંધારણ પ્રમાણે જ લગ્ન કર્યા છે. મારે પણ ધામધૂમથી લગ્ન કરવા હતા. પણ સમાજના નિયમોનું પાલન મારે કરવું જ પડે. સમાજના નિયમ મુજબ જ રહેવું પડે. સમાજના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે તે ન ચલાવી લેવાય. સમાજના બંધારણ પ્રમાણે નિર્ણય લેવાશે.

ઠાકોર સમાજના બંધારણના નવા નિયમો 

1. પ્રેમ લગ્ન અને મૈત્રી કરાર: ભાગીને કરેલા લગ્ન કે મૈત્રી કરારને ઠાકોર સમાજ ક્યારેય સ્વીકારશે નહીં કે સમર્થન આપશે નહીં.

2. સગાઈ પ્રસંગમાં સાદગી: સગાઈમાં માત્ર 21 વ્યક્તિઓ જ જઈ શકશે. ભેટમાં માત્ર 1 રૂપિયો, નાળિયેર અને એક જોડી કપડાં જ આપવાના રહેશે. ઓઢમણા પ્રથા સંપૂર્ણ બંધ કરાઈ છે.

3. લગ્નમાં વાહન અને મહેમાનોની મર્યાદા: જાનમાં વધુમાં વધુ 11 વાહનો અને 100 વ્યક્તિઓ (10 વર્ષથી ઉપરના બાળકો સહિત) જ જઈ શકશે. ગાડીઓની લાંબી કતારો લગાવવા પર પ્રતિબંધ છે.

4. DJ અને વરઘોડા પર પ્રતિબંધ: લગ્નપ્રસંગે DJ, સનરૂફ ગાડી અને વરઘોડા કાઢવા પર પ્રતિબંધ મુકાયો છે. માત્ર 2 ઢોલ અને શરણાઈ વગાડી શકાશે.

5. લગ્નની કંકોત્રી અને આમંત્રણ: લગ્ન લખવાની પ્રથા બંધ કરી ડિજિટલ આમંત્રણ કે સાદા કાર્ડ પર ભાર મુકાયો છે.

6. મર્યાદિત જમણવાર: જમણમાં માત્ર એક જ મીઠાઈ પીરસવી. મેનુમાં દાળ-ભાત, કઠોળ, શાક અને રોટલી જેવી સાદી આઈટમો જ રાખવી.

7. મામેરું અને ઘરેણાં: મામેરામાં દાગીનાને બદલે 11,000 થી 1,51,000 રૂપિયા સુધીનું રોકડ ઓઢામણું કરવાનું રહેશે. સામાવા (પડલા) માં પણ જૂજ ઘરેણાં જ લઈ જવા.

8. જન્મદિવસની ઉજવણી: જન્મદિવસના ખોટા ખર્ચ બંધ કરી તે રકમ સમાજની લાઈબ્રેરી કે શૈક્ષણિક સંસ્થામાં દાન આપવાની અપીલ કરાઈ છે.

9. વ્યસન મુક્તિ: કોઈપણ સામાજિક પ્રસંગમાં બીડી, અફીણ કે અન્ય નશાકારક પદાર્થોના ઉપયોગ પર સખત પ્રતિબંધ છે.

10. મરણ પ્રસંગમાં સાદગી: મરણ પ્રસંગે ભોજનમાં માત્ર ખીચડી-કઢીનો જ આગ્રહ રાખવો.

ઉલ્લંઘન કરનાર સામે સામાજિક બહિષ્કાર
જો કોઈ વ્યક્તિ આ નવા બંધારણના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશે, તો સમાજ અને તેના પરિવારજનોએ તે પ્રસંગમાં હાજરી આપવી નહીં. દરેક તાલુકા અને ગ્રામ્ય સ્તરે 'સંકલન સમિતિ' બનાવવામાં આવશે જે આ નિયમોનું પાલન કરાવશે. ત્રણ જિલ્લાના 27 તાલુકાઓમાં આ નિયમો લાગુ પડશે.

