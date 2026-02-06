ઠાકોર સમાજનું બંધારણ તોડનાર પહેલી વ્યક્તિનું નિવેદન : વિક્રમ ઠાકોર માટે માથું આપવાનું થશે તો પણ તૈયાર
Arjun Thakor On Vikram Thakor : ડીજે મુદ્દે ગબ્બર ઠાકોરના સમર્થનમાં આવ્યા વિક્રમ ઠાકોર. તેઓએ કહ્યું, ડીજે મુદ્દે સમાજના આગેવાનોને થઈ છે ગેરસમજ. 10 હજારથી વધુ લોકોનું ડીજેથી ચાલે છે ઘર.
Thakor Samaj Constitution : ઠાકોર સમાજમાં ઘડાયેલા બંધનને કારણે સમાજના બે ફાંટા પડી ગયા છે. જેનું કારણ છે ડીજે પર પ્રતિબંધ. એક વર્ગ ડીજે પર પ્રતિબંધનો વિરોધ કરી રહ્યો છે, અને એક વર્ગ સમર્થન. આવામાં ગુજરાતી કલાકાર વિક્રમ ઠાકોર ડીજે સંચાલકોના સમર્થનમાં આવ્યા છે. ત્યારે ડીજે વગાડીને ઠાકોર સમાજનું બંધારણ તોડનાર પહેલી વ્યક્તિ અર્જુન ઠાકોરને વિક્રમ ઠાકોર માટે કહ્યું કે, વિક્રમ ઠાકોર માટે માથું આપવાનું થશે તો પણ આપવા તૈયાર છીએ.
બંધારણ બન્યા પછી બે વાર તૂટ્યું
છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં બે વાર ડીજે વગાડવા મુદ્દે ઠાકોર સમાજનું બંધારણ તૂટ્યું છે. કલાકાર ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરે પોતાના એક પ્રસંગમાં ડીજે વગાડ્યું હતુ. આ બાદ સમાજ દ્વારા એક્શન લઈને તેઓને નાત બહાર કરવાનો ફતવો બહાર પાડ્યો છે. ગબ્બર ઠાકોર, અર્જુન ઠાકોર અને લહેરાજી ઠાકોરના પરિવારને એક વર્ષ માટે ઠાકોર સમાજ દ્વારા નાત બહાર કરાયા છે. સાથે જ એ પણ જાહેરાત કરી કે, તેમની સાથે જે કોઈ પણ સંબંધ રાખશે તેમનો પણ બહિષ્કાર કરાશે. એક વર્ષ બાદ શું કરવુ તેનો નિર્ણય ગામની સમિતિ, ડીસા તાલુકાની સમિતિ અને જિલ્લાની સમિતિ કરશે.
ગબ્બર ઠાકોરને વિક્રમ ઠાકોરનું સમર્થન
ત્યારે નાત બહાર કરાયાની જાહેરાત બાદ ગુજરાતી કલાકાર વિક્રમ ઠાકોર એ ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરના સમર્થનમાં આવ્યા છે. તેઓએ ડીજેના કલાકારોનું દર્દ જાણીને કહ્યું કે, ડીજે મુદ્દે સમાજમાં ગેરસમજ ફેલાઈ છે. ઠાકોર સમાજમાં 10 હજારથી વધુ લોકોનું ઘર ડીજે સંચાલનને કારણે ચાલે છે. ડીજે પર પ્રતિબંધથી અનેક પરિવારોને આર્થિક રીતે અસર થશે. તેમની રોજગારી છીનવાશે.
ત્યારે ઠાકોર સમાજના બંધારણ વિવાદ પર વિક્રમ ઠાકોરના સમર્થન બાદ અર્જુન ઠાકોરનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, વિક્રમ ઠાકોર માટે માથું આપવાનું થશે તો પણ આપવા તૈયાર છીએ, વિક્રમ ઠાકોર રાજકારણમાં આવશે ત્યારે ગબ્બર અને અર્જુન ઠાકોરનો ફૂલ સપોર્ટ રહેશે.
આમ, હવે ઠાકોર સમાજમાં ડીજેનો પ્રતિબંધનો મુદ્દો પણ તૂલ પકડી રહ્યુ છે. બંધારણ બન્યાને હજી એક મહિનો થયો છે, પરંતું તેમાં બે વાર ડીજે વગાડીને તેને તોડવામાં આવ્યુ છે. આમ, ડીજેના કલાકારોનો વિરોધ શું વળાંક લેશે તે સમય આવ્યે ખબર પડશે.
બંધારણમાં ક્યાંક નાની મોટી ભૂલો થઇ હશે તેને સુધારીશું
તો હવે ઠાકોર સમાજના બંધારણ મામલે ચંદનજી ઠાકોરની પ્રતિક્રિયા આવી છે. તેઓએ કહ્યું કે, સમાજનું કોઈ બંધારણ તૂટ્યું નથી, લોકોનો બ્રહ્મ છે. બંધારણ મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહ્યું છે. ક્યાંક નાની મોટી સમસ્યા ઉભી થઇ હોય પણ સમાજ ના આગેવાનો ભેગા થઈ નિરાકરણ લાવીશું. બનાસકાંઠામાં પણ ડીજે વગાડવા મામલે કાર્યવાહી કરી છે, પણ તેમને સમાજમાંથી કાઢી મુક્યા નથી. આગામી એક વર્ષ પૂર્ણ થશે ત્યારે સમાજના માણસો ભેગા થશે અને નિર્ણંય કરશે. સમાજમાં શિક્ષણ, એકતા જળવાઈ રહે, સમાજમાં બહેન-દીકરીઓને જે ભોગવવું પડે છે તેવું ન થાય માટે આ બંધારણ છે. વિક્રમ ઠાકોરે ડીજેના સંચાલકોની જે ચિંતા કરી છે તે સારી બાબત છે અને તે ચિંતા પણ વ્યાજબી છે. વિક્રમ ઠાકોરે જે ચિંતા કરી છે તે બાબતે પણ ચર્ચા કરીશું. આ બંધારણ ખુબ સારુ છે પાંચ સમાજે પણ આ પાળ્યું છે. બંધારણમાં ક્યાંક નાની મોટી ભૂલો થઇ હશે તેને સુધારીશું.
