/ભારે વરસાદ વચ્ચે યુદ્ધના ધોરણે બચાવ અને રાહત કામગીરી, આર્મી, NDRF, SDRF ની ટીમો મેદાનમાં

દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, નવસારી અને સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન થયેલા અતિભારે વરસાદને પગલે સરકારે બચાવ અને રાહત કામગીરી તાત્કાલિક ધોરણે હાથ ધરી છે. આ વિસ્તારોમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ પર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સતત નજર રાખી રહ્યા છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા તાબડતોડ નવસારી પહોંચ્યા હતા. ત્યાં તેમણે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી રેસ્ક્યુ, રાહત, સ્થળાંતર અને જનસુરક્ષાની કામગીરીમાં કોઇ કસર ના રહે તેવી સુચનાઓ અધિકારીઓને આપી હતી. આ ઉપરાંત વહીવટી અને અન્ય કામગીરી ઝડપી બને અને નાગરિકોને બને તેટલી વહેલી તકે બચાવ, રાહત અને સહાય મળે તે માટે રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક અસરથી ૧૦ વરિષ્ઠ અધિકારીઓને વલસાડ જિલ્લામાં મૂક્યા છે.
વલસાડ જિલ્લામાં આવેલા પૂરમાં રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન યુદ્ધનાં ધોરણે ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. વહીવટી તંત્રની મદદ માટે આર્મીના ૭૦ જવાનો, ૫ બોટ, NDRFની ૩ કુલ ૫ ટીમો, SDRFની ૫ ટીમો અને ફાયર બ્રિગેડના ૨૫ જવાનો તૈનાત કરાયા છે. વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ, વાપી, ધરમપુર અને પારડીનાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી ૫૦૦થી વધુ નાગરિકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત નાનાપોંઢાના કોપરલી ખાતે પૂરના પાણીમાં ફસાયેલી ૩૫ મુસાફરો ભરેલી બસના મુસાફરોને સમયસર ઉગારી લેવાયા હતા. વલસાડ જિલ્લામાં પૂર જેવી સ્થિતને પગલે જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી નરેશભાઈ પટેલ વલસાડ આવી પહોંચ્યા હતા અને ટીમ સાથે છીપવાડ ગરનાળાના પુલ ઉપરથી છીપવાડ દાણાબજારની માહિતી મેળવી હતી.
સુરતમાં પૂરના પાણી વચ્ચે અચાનક ધડામ દઈને ખાબક્યો એક્ટિવા ચાલક! જુઓ દ્રશ્યો#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #viralvideo pic.twitter.com/Iy2dMkIUU2
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 23, 2026
જ્યારી બીજી બાજુ રાજ્યના નાણાં મંત્રી અને નવસારી જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમની મુલાકાત લઈ ભારે વરસાદને કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. જેમાં કલેક્ટર મનીષ ગુરવાનીએ માહિતી આપતા કહ્યું હતું કે, બપોરે ૨ વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ ૪.૫ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જૂજ અને કેલિયા ડેમ ઓવરફ્લો થઇ ગયા છે. જીલ્લામાં ૨૫૦ જેટલા રસ્તાઓ બંધ કરાયા છે તથા આશરે ૩,૦૦૦ નાગરિકોને સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. મંત્રીએ આશ્રયસ્થાનોમાં આરોગ્ય, સ્વચ્છતા અને વિવિધ વિભાગો વચ્ચે યોગ્ય સંકલન જાળવવા જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી.
જ્યારે તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાં અતિભારે વરસાદને પગલે ઢોડિયાવાડ ફળિયા ખાતે પૂરના પાણી ભરાઈ જતાં ફસાયેલા ૧૧ ગ્રામજનોનું SDRF ની ટીમે દ્વારા સફળ રીતે રેસ્ક્યૂ કરાયું હતું. સુરત શહેરમાં પણ ઇમરજન્સી સેવાઓ દ્વારા ૨૪ કલાક સતત બચાવ-રાહત કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. સુરત તંત્ર દ્વારા લિંબાયતના ગીતા નગર, વરાછાના શીતળા માતા મંદિર અને ઉધનાના કૃષ્ણા નગરથી ૫૦થી વધુ નાગરિકોનું રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું છે. સુરત શહેરના 2,244 અસરગ્રસ્તોને અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના 2603 અસરગ્રસ્તોને રેસ્ક્યુ કરી રિલીફ સેન્ટરો તેમજ સુરક્ષિત જગ્યાએ સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા.
જ્યારે આરોગ્ય રાજ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરિયાએ આજે સીધા કામરેજ આવી પ્રાથમિક શાળામાં આશ્રય લઈ રહેલા ૧૦૭ નાગરિકો સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરી હતી. તેમણે અધિકારીઓને કોઈપણ અસરગ્રસ્ત પરિવારને જરૂરી સહાયથી વંચિત ન રહે એ સુનિશ્ચિત કરવા જણાવ્યું હતું.
સુરત જિલ્લાના અંબિકા તાલુકામાં અંબિકા, ઓલણ નદી અને તળાવો ઓવરફ્લો થવાથી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પુરના પાણી ફરી વળ્યા હતા. આજે વહેલી સવારથી જ વહીવટી તંત્રે ૭ ગામોમાંથી ૨૯૫ જેટલા નાગરિકોને સલામત સ્થળે ખસેડ્યા હતા.
આ પરિસ્થિતિમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા, સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવા અને કટોકટીના સમયે તાત્કાલિક કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
'રાત સુધીમાં બધાને ખસેડી લેજો...' નવસારીના અમલસાડમાં વરસાદની સ્થિતિ જોયા બાદ DyCM હર્ષ સંઘવીનો તંત્રને આદેશ #Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #viralvideo pic.twitter.com/2NiHSFPrFJ
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 23, 2026
નાગરિકોની સુરક્ષા, બચાવ અને રાહત રાજ્યની અગ્રતા
વિવિધ આશ્રયસ્થાનોમાં રહેતા નાગરિકોને પીવાનું પાણી, ભોજન અને અન્ય પાયાની સુવિધાઓ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ રહે તેની પણ ખાસ તકેદારી રાખવા પણ રાજ્ય સરકારનાં મંત્રીશ્રીઓએ ભાર મૂક્યો હતો.
આફતના સમયમાં આશીર્વાદરૂપ બને છે ટૅકનોલોજી
દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, નવસારી સહિતના જિલ્લાઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિમાં રાહત બચાવ કામગીરી માટે હેલ્પલાઇન પર કોલ આવે તેના રેસ્ક્યુ માટે તો રાજ્ય સરકાર એક્શન પગલાં લઈ રહી છે. સાથે સાથે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરીને બચાવ કામગીરીની મદદ માંગતા નાગરિકોને પણ ટ્રેસ કરીને તેમના લોકેશન સુધી સંબંધિત જિલ્લાની ટીમો મોકલી બચાવની કામગીરી કરવામાં આવી છે. રાજ્યના પોલીસ વડા શ્રી જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા રાજ્યભરમાં ૨૪*૭ એલર્ટ રહેતી GP SMASH ટીમ દ્વારા ૧૦ થી વધુ આવી પોસ્ટ પર ઇન્સ્ટન્ટ એક્શન લેવડાવીને રાહત બચાવ કામગીરી માટે સંબંધિત જિલ્લામાં પીન પોઇન્ટ લોકેશન સાથે વિગતો મોકલીને પ્રસંશનીય કામગીરી કરવામાં આવી છે.
રાહત કમિશનર ગૌરાંગ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના કુલ ૧૧ જિલ્લાઓમાં આજે ‘રેડ એલર્ટ’ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં આજે રાત્રે પણ અત્યંત ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, ભાવનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા અને આણંદ જિલ્લાઓને ‘ઓરેન્જ ઝોન’માં રાખવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ નારણપુરા AEC બ્રિજ પર ભારે ટ્રાફિક, રસ્તા પર પાણી ભરાતા વાહનોની લાઈનો લાગી#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #viralvideo pic.twitter.com/jlffbaThIk
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 23, 2026
આંકડાકીય વિગતો આપતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે,