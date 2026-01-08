Prev
30,000 ઘોડેસવારોની સેના સાથે 2000 KM દૂરથી આવ્યો હતો શેતાન, લૂંટી હતી સોમનાથની ભવ્યતા

Somnath Temple History: સોમનાથ મંદિર પ્રાચીન ભારતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત શિવમંદિરોમાંથી એક છે. તેને બાર જ્યોતિર્લિંગમાં પ્રથમ માનવામાં આવે છે. આ મંદિરનો ખજાનો ભારતની સમૃદ્ધિનું પ્રતીક હતો, પરંતુ લૂંટ અને વિનાશના પર્યાસ મહમૂદ ગઝનવીને આ ખજાનાની માહિતી મળી. તેણે સોમનાથ મંદિર પર હુમલો કરી કત્લેઆમ મચાવ્યો અને મંદિર તોડી પાડ્યું હતું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 08, 2026, 01:49 PM IST

જાન્યુઆરીનો ઠંડો મહિનો, વર્ષ 1026... ગુજરાતની પવિત્ર ભૂમિ પર સ્થિત સોમનાથ મંદિરના ઘંટ હવામાં ગૂંજી રહ્યાં હતા. સમુદ્ર કિનારે, પ્રભાવ પાટણની પાસે આવેલું આ મંદિર ભગવાન શિવનું જ્યોતિર્લિંગ છે. ભારતની ધન-ધાન્ય અને આસ્થાનું પ્રતીક. મંદિરના ગર્ભગૃહમાં ચમકતા હીરા-મોતી, સોના-ચાંદીથી ઝડેલા દ્વાર હતા. જ્યાં હજારો ભક્તોની પ્રાર્થનાઓ ગૂંજતી હતી. ચાલુક્ય (સોલંકી) વંશના રાજા ભીમ પ્રથમના શાસનમાં આ મંદિર ભારતની સમૃદ્ધિનું પ્રતીક હતું. પરંતુ દૂર અફઘાનિસ્તાનના ગઝનીથી એક લૂંટારૂને તેની માહિતી મળી. સુલ્તાન મહમૂદ ગઝનવી... જે લૂંટ અને વિનાશનો પર્યાય બની ગયો હતો.

જ્યારે મળ્યા સોમનાથ મંદિરના ખજાનાના સમાચાર
મહમૂદ ગઝનવી સામ્રાજ્યનો સંસ્થાપક હતો. એક તુર્કી ગુલામ યોદ્ધાનો પુત્ર, જે બુતશિકન એટલે કે મૂર્તિભંજકના નામથી કુખ્યાત હતો. તેણે ભારત પર 17 વખત હુમલો કર્યોત તેની નજર ભારતની અપાર સંપત્તિ પર હતી. ફારસી ઈતિહાસકાર અલ-બેરૂની અને ઇબ્ન અલ-અથીર અનુસાર મહમૂદને સમાચાર મળ્યા કે સોમનાથ મંદિરમાં એટલું સોનું છે કે તેના સામ્રાજ્યને સુધારી શકે છે. તે 18 ઓક્ટોબર 1025ના ગજનીથી 30,000 ઘોડેસવારો અને હજારો ઊંટોની સેના લઈને નીકળ્યો. તેની સેનામાં તુર્ક, અફઘાન અને અન્ય યોદ્ધા હતા. રસ્તામાં તે મુલ્તાન, જેસલમેન, લુદ્વાવા જેવા કિલ્લા જીતતો ગયો, પરંતુ તેની નજર સોમનાથ મંદિર પર હતી. રાજસ્થાનનું ગણ પાર કરી ડિસેમ્બર સુધી પાટણના અણહિલવાડા પહોંચ્યો, ત્યાં સુધી જાન્યુઆરી મહિનો આવી ગયો હતો. 6 જાન્યુઆરી 1026ના મહમૂદ સોમનાથ કિલ્લાની પાસે પહોંચ્યો. મંદિર કિલ્લાથી ઘેરાયેલું હતું અને ત્યાં 50 હજારથી વધુ યોદ્ધા અને ભક્તો તેની રક્ષામાં તૈનાત હતા. 7 જાન્યુઆરીએ ગઝનવીએ તીરોનો વરસાદ કર્યો. આ હુમલામાં ઘણા હિંદુ યોદ્ધા પાછળ હટ્યા, પરંતુ થોડા સમય બાદ પલટવાર કર્યો અને સાંજ સુધી દુશ્મનોને ખદેડી દીધા. પછી 8 જાન્યુઆરીએ નિર્ણાયક હુમલો થયો. ગઝનવીની સેનાએ કિલ્લા પર કબજો કરી લીધો.

અલ-બિરૂની જેવા ઈતિહાસકારો અનુસાર મહમૂદે મંદિર પર હુમલો કર્યો, હજારો ભક્તોની હત્યા કરી અને ત્યાં ખૂબ લૂંટફાટ કરી. મંદિરના દ્વાર તોડવામાં આવ્યા. અંદરની મૂર્તિઓ ખંડિત કરવામાં આવી. રત્નોથી જડીત શિવલિંગને મહમૂદે ખુદ પોતાના હાથથી તોડ્યું. કહેવામાં આવે છે કે શિવલિંગના ત્રણ ટૂકતા થઈ ગયા હતા. એક ભાગ ગજનીની મસ્જિદમાં, બીજો મહેલ અને ત્રીજો પરત જવા સમયે ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો.

મંદિરમાંથી સોનું, ચાંદી, હીરા, મોતી સહિત કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ લૂંટવામાં આવી હતી. અન્ય ફારસી સ્ત્રોત અનુસાર લૂંટની રકમ ત્યારે આશરે બે કરોડ દીનાર હતી. પરંતુ આ હુમલો માત્ર લૂંટ નહોતી, પરંતુ ધાર્મિક પ્રતીકોનો વિનાશ પણ હતો. મહમૂદને બુતશિકન એટલે કે મૂર્તિભંજક કહેવામાં આવ્યો. તે ભારતથી લૂંટેલું ધન લઈને ગજની પહોંચ્યો, જ્યાં તેણે પોતાની રાજધાનીને શણગારવામાં તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

ફરી ઊભું થયું સોમનાથ મંદિર
સોમનાથનો વિનાશ ભારતના ઈતિહાસમાં એક કાળો અધ્યાય બની ગયો, પરંતુ મંદિરનો આત્મા જીવિત રહ્યો. સદીઓ બાદ 11મી સદીથી 20મી સદી સુધી અનેક વખત તેનું પુનઃનિર્માણ થયું. સ્વતંત્ર ભારતમાં સોમનાથનું પુનઃનિર્માણ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ હતી. દેશના પ્રથમ ગૃહમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આ કાર્યનો સંકલ્પ કર્યો અને 1951મા રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ માત્ર એક ઇમારતનું નિર્માણ નહોતું, પરંતુ સાંસ્કૃતિક આત્મસન્માનની પુનઃસ્થાપના હતી. આજનું જે સોમનાથ મંદિર જોવા મળી રહ્યું છે, તે એ પ્રાચીન વૈભવની યાદ અપાવે છે.

આજે જ્યારે આપણે આ દિવસને યાદ કરીએ છીએ તો માત્ર તે ભૂતકાળના ઘાવ ભરવાનો અવસર ન હોવો જોઈએ. આ ઈતિહાસને સમજવા, તેના વિવિધ પક્ષોને જાણવા અને તેમાંથી શીખ લેવાનો સમય છે. સોમનાથ આપણે તે પણ શીખવાડે છે કે સત્તા, લૂંટ અને વિધ્વંસ ક્ષણિક હોઈ શકે છે, પરંતુ સભ્યતા,સંસ્કૃતિ અને આસ્થા દીર્ઘકાલિન હોય છે. સોમનાથ મંદિર પર હુમલો ભારતીય ઈતિહાસનું કઠોર સત્ય છે, પરંતુ એટલું જ સશક્ત સત્ય તે પણ છે કે સોમનાથ મંદિર આજે પણ ઊભું છે... સમય, આક્રમણો અને વિધ્વંસથી દૂર એક જીવિત પ્રતીકના રૂપમાં.

