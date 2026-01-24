Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહિરના પુત્ર જયરાજ આહિરની ધરપકડ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?

Bhavnagar News: બગદાણામાં નવનીત બાલધિયાને માર મારવાનો કેસ. જયરાજ આહિરની કરાઇ ધરપકડ, શું છે બગદાણામાં નવનીત બાલધિયા કેસ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:47 PM IST

લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહિરના પુત્ર જયરાજ આહિરની ધરપકડ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?

Bhavnagar: ગુજરાતના જાણીતા લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહિરના પુત્ર જયરાજ આહિર ફરી એકવાર વિવાદોમાં સપડાયા છે. બગદાણામાં બનેલી એક મારપીટની ઘટનામાં પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરતા જયરાજ આહિરની ધરપકડ કરી છે. આ સમાચાર વહેતા થતા જ સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક પંથકમાં ચર્ચાઓ જાગી છે.

નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના ચકચારી કેસમાં SIT દ્વારા સતત બે કલાકથી જયરાજ આહીરની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી હતી. જે બાદ SIT દ્વારા જયરાજ આહીરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. SIT દ્વારા આ કેસમાં જયરાજ આહીરની પૂછપરછને પગલે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે આઈજી કચેરી ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ તહેનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે.

શું છે બગદાણાનો નવનીત બાલધિયા કેસ?
આ વિવાદની શરૂઆત ભાવનગર જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ બગદાણા ખાતે થઈ હતી. મળતી માહિતી મુજબ થોડા સમય પહેલા બગદાણામાં નવનીત બાલધિયા નામના યુવક સાથે માથાકૂટ થઈ હતી. આરોપ છે કે જયરાજ આહિર અને તેમના સાથીદારોએ મળીને નવનીત બાલધિયાને બેફામ માર માર્યો હતો. આ હુમલામાં નવનીતને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, ત્યારબાદ ભોગ બનનાર દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ તેજ કરી હતી અને લાંબા સમયથી ચાલતી પ્રક્રિયા બાદ અંતે જયરાજ આહિરની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

વારંવાર વિવાદોમાં નામ
જયરાજ આહિરનું નામ અગાઉ પણ અંગત અદાવત અને મારપીટના કિસ્સાઓમાં ઉછળતું રહ્યું છે. આ વખતે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી કડક કાર્યવાહીને પગલે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ બની છે. નવનીત બાલધિયા પર થયેલા હુમલા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું હતું, તે દિશામાં પોલીસ અત્યારે ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ હવે જયરાજ આહિરને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરશે કે કેમ અને આ કેસમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે, તે જોવું રહ્યું.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujaratBhavnagararrestfolk writer Maya Bhai AhirsonJayaraj Ahir

