PM મોદી ડિગ્રી વિવાદ: કેજરીવાલ અને સંજય સિંહને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી ના મળી રાહત! માનહાનિ કેસમાં ચુકાદો અનામત

PM Modi's degree controversy: અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટે દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ તથા સાંસદ સંજય સિંહની અરજીઓ નામંજૂર કરી હતી. જેની સામે તેઓ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલમાં પહોંચ્યા છે. કોર્ટે બંને પક્ષોને સાંભળીને ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે.

Dec 23, 2025, 08:49 AM IST

  • ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા દાખલ માનહાનિ કેસમાં રાહત મેળવવાનો પ્રયાસ.
  • અરવિંદ કેજરીવાલની પોતાની ટ્રાયલ અલગ ચલાવવાની રજૂઆત.
  • સંજય સિંહ દ્વારા CrPCની કલમ 251 હેઠળ નોંધાયેલી પ્લી સામે વાંધો.

Ahmdabad News: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની શૈક્ષણિક ડિગ્રી અંગે વર્ષ 2023માં કરવામાં આવેલા કથિત નિવેદનોનો વિવાદ ફરી એકવાર કાયદાકીય ગૂંચવણોમાં અટવાયો છે. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ તથા સાંસદ સંજય સિંહે સિટી સેશન્સ કોર્ટના હુકમને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. જોકે હાઈકોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ આ મામલે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે.

જાણો શું છે PM મોદીની ડિગ્રીનો વિવાદ?
વર્ષ 2023માં અરવિંદ કેજરીવાલ અને સંજય સિંહે પ્રધાનમંત્રીની ડિગ્રીને લઈને જાહેર નિવેદનો આપ્યા હતા. આ નિવેદનોથી યુનિવર્સિટીની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થયું હોવાનો દાવો કરીને ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ બંને નેતાઓ વિરુદ્ધ ફોજદારી માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. અમદાવાદ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ આ કેસની કાર્યવાહી ચલાવી રહી છે.

સેશન્સ કોર્ટના આદેશને હાઈકોર્ટમાં પડકારાયો
અગાઉ અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટે કેજરીવાલ અને સંજય સિંહની રાહત માંગતી અરજીઓ નકારી દીધી હતી. આ નિર્ણયને અયોગ્ય ગણાવી બંને નેતાઓએ ગુજરાત હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા. અરવિંદ કેજરીવાલે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ચાલી રહેલી ટ્રાયલને સંજય સિંહની ટ્રાયલથી અલગ કરવાની માંગ કરી હતી. તેમનો તર્ક હતો કે તેમના પર કોઈ કાવતરું કે સમાન ગુનાહિત ઈરાદાનો આરોપ નથી, તેથી બંનેની ટ્રાયલ સાથે ન ચાલવી જોઈએ. સંજય સિંહે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટના એ નિર્ણયને પડકાર્યો હતો જેમાં તેમની ગેરહાજરીમાં તેમના વકીલ મારફતે પ્લી (નિર્દોષ હોવાનો દાવો) નોંધવાની મંજૂરી અપાઈ હતી. તેમણે આ પ્રક્રિયાને અયોગ્ય ગણાવી રદ કરવાની માંગ કરી છે.

કોર્ટમાં દલીલો અને વિરોધ
ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી હાજર રહેલા વકીલ અમિત નાયરે આ બંને અરજીઓનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે આ કાર્યવાહી કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો ભાગ છે અને તેમાં કોઈ ફેરફારની જરૂર નથી. અગાઉ વધારાના સેશન જજ એમ. પી. પુરોહિતે પણ કેજરીવાલની ટ્રાયલ અલગ કરવાની માંગણી ફગાવી દીધી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી અંગે રાજકારણીઓ દ્વારા કરાયેલા નિવેદનોને લઈને ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ એપ્રિલ 2023માં માનહાનિની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. યુનિવર્સિટીએ પોતાની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડતા માન હાનિકારક નિવેદનો અને સંકેતો કરાયા હોવાનું જણાવ્યું હતું, જેના આધારે મેટ્રોપોલિટન કોર્ટે કેસનો સંજ્ઞાન લઈને કેજરીવાલ અને સિંહને સમન્સ જારી કર્યા હતા. આ ઘટના, હાઇકોર્ટે મુખ્ય માહિતી કમિશન (CIC) દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની MA ડિગ્રી જાહેર કરવાની આપેલી સૂચના રદ કરી હતી, તેના એક મહિના અંદર બની હતી.

