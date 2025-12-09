કેજરીવાલને રાજકોટ જેલમાં ખેડૂતોને મળવાની મંજૂરી ન મળી; સરકાર પર વ્યક્ત કરી નારાજગી
Rajkot News: અરવિંદ કેજરીવાલને જેલમાં જવાની મંજૂરી ન મળી. રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાં કેદ ખેડૂતોને મળવાની મંજૂરી ન મળી. અરવિંદ કેજરીવાલને મંજૂરી ન મળતા જેલમાં જવાની ટાળ્યું. ગુજરાત સરકારે મને જેલમાં મળવાની મંજૂરી આપવાની ના પાડી: કેજરીવાલ
Rajkot News: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના ગુજરાત પ્રવાસનો ત્રીજો દિવસ છે. તેમના પ્રવાસના ભાગરૂપે તેઓ આજે રાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદ ખેડૂતો અને AAP નેતાઓને મળવા જઈ રહ્યા હતા, પરંતુ ગુજરાત સરકાર તરફથી તેમને જેલમાં જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હોવાના કારણે તેમણે જેલમાં જવાનું ટાળ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. બીજી બાજુ, આ કાર્યક્રમ કેન્સલ થયા બાદ કેજરીવાલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી, અને ભાજપ-કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.
गुजरात सरकार ने मुझे इनसे जेल में मिलने से इजाज़त देने से इनकार कर दिया। https://t.co/fM4AnMLpHh
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 9, 2025
જેલ પ્રશાસને મંજૂરી ન આપી, કેજરીવાલે મુલાકાત ટાળી
'આપ'ના નેતા રાજુભાઇ કરપડા સહિત કડદા પ્રથાના વિરોધમાં આંદોલન ચલાવનાર 28 ખેડૂતો હાલમાં રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાં બંધ છે. અરવિંદ કેજરીવાલે ગઈકાલે આ ખેડૂતોને મળવા માટે જેલ પ્રશાસન પાસે મંજૂરી માગી હતી. જોકે, જેલ પ્રશાસન દ્વારા હજી સુધી આ મુલાકાત માટેની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. મંજૂરી ન મળતા અરવિંદ કેજરીવાલે પોતે જ જેલમાં જવાની યોજના ટાળી દીધી છે. તેમણે આ અંગે ગુજરાત સરકાર પર નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "ગુજરાત સરકારે મને જેલમાં મળવાની મંજૂરી આપવાની ના પાડી."
જેલની બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત
જોકે, મંજૂરી ન હોવા છતાં કેજરીવાલ ખેડૂતોને મળવા માટે પ્રયાસ કરશે તેવી અટકળો હતી. આ સંજોગોમાં રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલની બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો હતો. કેજરીવાલ આજે સવારે 11 વાગ્યે જેલમાં બંધ ખેડૂતો અને AAP નેતાઓને મળવા જવાના હતા, પણ મંજૂરી ન મળતા તેમની આ મુલાકાત થઈ શકી નથી.
