Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ઇન્હેલરમાં સિમ, દરવાજા પર બેટરી... જેલમાં ચાલાકીથી મોબાઇલનો ઉપયોગ કરતો હતો આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈ, FIR

Asaram Son Narayan Sai Booked After Mobile Seized: ગુજરાતમાં સચિન પોલીસે આસારામ બાપુના પુત્ર નારાયણ સાંઈ, આસુમલ હરપલાની વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે. લાજપોર જેલમાં બંધ નારાયણ સાંઈ તેના ઉચ્ચ સુરક્ષા સેલમાં મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યો હતો. બળાત્કારના કેસમાં દોષિત ઠરેલા સાંઈએ તેના ઇન્હેલરમાં સિમ કાર્ડ છુપાવ્યું હતું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

ઇન્હેલરમાં સિમ, દરવાજા પર બેટરી... જેલમાં ચાલાકીથી મોબાઇલનો ઉપયોગ કરતો હતો આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈ, FIR

Surat News: આસારામ બાપુના પુત્ર નારાયણ સાંઈની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. બળાત્કારના કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા નારાયણ સાંઈ વિરુદ્ધ સુરતની લાજપોર સેન્ટ્રલ જેલમાં મોબાઇલ ફોન રાખવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા બદલ નવો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ કેસ સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો છે.

 

Add Zee News as a Preferred Source

જેલ પ્રશાસનને ગુરુવારે ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે હાઈ-સિક્યુરિટી બેરેક નંબર-1માં બંધ નારાયણ સાંઈ પાસે મોબાઇલ ફોન છે. માહિતી મળતાની સાથે જ જેલ સ્ક્વૉડે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને નારાયણ સાંઈના અલગ સેલ (સેલ નંબર-1)ની સઘન તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન, લોખંડના મુખ્ય દરવાજાની પાછળ એક સ્માર્ટફોન ચુંબકની મદદથી ચોંટાડેલો મળી આવ્યો હતો. ફોન ઉપરાંત, તેની પાસેથી જિયો કંપનીનું એક સિમ કાર્ડ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.

ચાલાકીથી છુપાવ્યો હતો મોબાઈલ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે નારાયણ સાંઈ અત્યંત ચાલાકીપૂર્વક ફોનનો ઉપયોગ કરતો હતો. તે વાતચીત પૂરી થયા પછી તરત જ ફોનમાંથી બેટરી અને સિમ કાર્ડ કાઢી લેતો હતો. સિમ કાર્ડને તે પોતાની પાસે ઇન્હેલરની અંદર છુપાવીને રાખતો હતો, જ્યારે બેટરીને સુરક્ષા માટે સેન્ટ્રી રૂમમાં છુપાવી દેતો હતો. જેલ સ્ટાફની સતર્કતાથી સેન્ટ્રી રૂમના દરવાજામાં લાગેલા નકૂચા (કી-હોલ)ની અંદર છુપાવેલી બેટરી પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવી હતી.

આગળની તપાસમાં જોતરાઈ પોલીસ
જેલ પ્રશાસનની ફરિયાદ પરથી સચિન પોલીસે નારાયણ સાંઈ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (બીએનએસ)ની સંબંધિત કલમો અને ગુજરાત જેલ મેન્યુઅલના નિયમોના ઉલ્લંઘન હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસ આગળની તપાસ કરી રહી છે કે નારાયણ સાંઈ આ મોબાઇલ ફોન ક્યાંથી અને કેવી રીતે લાવ્યો અને તેનો ઉપયોગ કયા કયા લોકો સાથે સંપર્ક કરવા માટે કરી રહ્યો હતો, તે જાણવાની દિશામાં પોલીસ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.

લોખંડના દરવાજા પર મેગ્નેટથી ચોંટાડી હતી બેટરી
એસીપી નીરવ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે નારાયણ સાંઈ જહાંગીરપુરા પોલીસ સ્ટેશન રેપ કેસમાં દોષિત કેદી છે. ગુરુવારે લાજપોર સેન્ટ્રલ જેલના સ્ટાફને માહિતી મળી હતી કે નારાયણ સાંઈએ તેની બેરેકની અંદર એક મોબાઇલ ફોન છુપાવ્યો છે. આ ઇનપુટ પર કાર્યવાહી કરતાં, જેલ સિક્યુરિટી સ્ક્વૉડે બેરેક નંબર 1માં તલાશી લીધી, જ્યાં તેને એક અલગ સેલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. "તપાસ દરમિયાન, સેલના ગેટની પાછળ એક મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો, જેને મેગ્નેટથી લોખંડના દરવાજા સાથે ચોંટાડવામાં આવ્યો હતો, અને તેને તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવ્યો."

તેમણે જણાવ્યું કે જેલમાં મોબાઇલ ફોન રાખવો ગંભીર ગુનો છે. નારાયણ સાંઈના સેલમાંથી ફોન, સિમ અને બેટરી મળી આવ્યા છે. અમે જેલ પ્રશાસનની ફરિયાદ પર તરત જ એફઆઇઆર નોંધી લીધી છે. મામલાની સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
narayan sai in hindiasaram bapu sonasaram bapu kundligujarat newsnarayan sai kaha hainarayan sai babanarayan sai productsnarayan sai newsnarayan sai vs state of gujaratgujarat news

Trending news